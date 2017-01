Cảnh sát đặc nhiệm Hồng Kông (SDU), còn có biệt danh là "Những con hổ bay" được thành lập năm 1972 và hiện nay có quân số 130 sỹ quan, trụ sở đặt tại quận Hung Hom.

Diễn tập của đặc cảnh Phi Hổ.

Đặc cảnh Hồng Kông được trang bị nhiều vũ khí hiện đại.





Những sỹ quan nào không đạt tiêu chuẩn sẽ lập tức bị thuyên chuyển về các đơn vị cảnh sát thường hoặc thậm chí sa thải.



Hồng Kông từ lâu đã trở thành một trung tâm tài chính, kinh tế và du lịch của châu Á. Đây cũng là nơi tập trung hoạt động của các loại và các băng nhóm tội phạm có tổ chức khét tiếng.Cuộc chiến nóng bỏng giữa cảnh sát Hồng Kông và tội phạm đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim hành động nổi tiếng thế giới. Trong cuộc chiến không khoan nhượng này, cảnh sát đặc nhiệm Hồng Kông với bản lĩnh và trí tuệ của mình, đã đóng góp phần quan trọng…. Đây là cơ quan đặc biệt trực thuộc trực tiếp Tư lệnh Cảnh sát Hồng Kông, có nhiệm vụ chống khủng bố, chống bắt cóc con tin, bảo vệ yếu nhân, tham gia các chiến dịch nguy hiểm và các nhiệm vụ vũ trang khác.SDU bao gồm ba đơn vị chính là Đơn vị hỗ trợ, Đơn vị quản trị và Đơn vị hành động, trong đó Đơn vị hành động là nhân tố cốt lõi với hai đội là đội tấn công và đội bắn tỉa.Trong đội tấn công có Nhóm tiên phong (chia thành ba nhóm nhỏ là Tiên phong A, Tiên phong B và Tiên phong C, trong đó Tiên phong C chủ yếu đóng vai trò đào tạo và hướng dẫn thực tập chiến đấu cho sỹ quan mới), Nhóm Cấp cứu gồm những sỹ quan có nhiều kinh nghiệm sơ cứu chiến trường.Trung tâm chỉ huy tại trụ sở chịu trách nhiệm bao quát mọi hoạt động của các đơn vị, thu thập và phân tích, xử lý tin tức tình báo, đánh giá tình hình, lên kế hoạch và chỉ đạo chiến thuật, điều phối lực lượng phối hợp, phát lệnh tấn công hay thu quân.SDU được trang bị nhiều loại phương tiện hiện đại mua từ nước ngoài như trực thăng vũ trang loại nhỏ, xuồng tấn công cao tốc FB/RIB55, ô tô đặc chủng chống đạn hạng nặng Jankel Armouring, xe tuần tra vũ trang Mercedes Benz Unimog U5000… và có nhóm chuyên trách bảo dưỡng cho các thiết bị này để đảm bảo chúng luôn vận hành tốt và sẵn sàng chiến đấu.Ngoài ra, SUD còn vận hành một khu liên hợp thực hành với các khu nhà, địa hình, mô hình sân bay và máy bay thu nhỏ… để các sỹ quan tập luyện các tình huống tấn công, đột kích…Ngoài các trang bị đầy đủ về mũ sắt đặc chủng, giáp chống đạn, ống nhòm hồng ngoại chuyên dụng… sỹ quan SDU khi trực chiến sử dụng các loại súng như súng ngắn Benelli M1 Super 90, súng bắn tỉa SR-25, súng trường M4A1…Để đảm bảo tính bí mật về danh tính, hoạt động và chất lượng sỹ quan, SDU không tiến hành tuyển dụng đại chúng. Tất cả các ứng viên muốn đăng ký dự thi đều phải đảm bảo các tiêu chuẩn tối thiểu: Đã trải qua 2 năm công tác liên tục trong lực lượng cảnh sát và đang là những sỹ quan ưu tú, được đơn vị chủ quản đánh giá cao về năng lực công tác, đã hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo tại đơn vị huấn luyện chiến thuật, không hút thuốc lá, không uống rượu bia, lái xe ô tô tốt, sử dụng thành thạo tiếng Anh…Sau quá trình sàng lọc và kiểm tra gắt gao, chỉ khoảng 25% số ứng viên ban đầu được tham gia tiếp khóa huấn luyện sơ khởi của SDU. Trong khóa này, các học viên phải tham gia nhiều chương trình huấn luyện về kỹ thuật chiến đấu, chiến thuật, thể lực, sinh tồn… trong đó có nhiều bài tập đẩy con người tới giới hạn chịu đựng và chỉ số ít những học viên xuất sắc mới được trao huy hiệu tốt nghiệp vào ngày cuối cùng của khóa huấn luyện, chứng thực họ có thể được phục vụ cho SDU.Tuy nhiên, những người này chỉ được chính thức trở thành sỹ quan SDU nếu họ hoàn thành đủ các chứng chỉ huấn luyện nâng cao về nhảy dù, lái tàu cao tốc, kỹ năng lãnh đạo chỉ huy, khả năng thương thuyết… dưới sự hướng dẫn của các sỹ quan giàu kinh nghiệm của SDU và giảng viên của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Anh.Khi đã được chính thức nhận huy hiệu sỹ quan SDU, các thành viên của đặc cảnh Hồng Kông luôn nhận thức rằng đây là một vinh dự lớn lao, đầy tự hào nhưng cũng là thử thách, hy sinh mà họ luôn phải chấp nhận và sẵn sàng đón nhận.Mỗi sỹ quan SDU được yêu cầu phải đảm bảo bí mật cao, kể cả người thân trong gia đình thì chỉ có vợ hoặc chồng của họ được biết chính xác đơn vị mà vợ/chồng mình đang công tác. Sỹ quan SDU được hưởng chế độ phúc lợi đãi ngộ tốt để yên tâm công tác, được ưu tiên thăng tiến và nâng cấp bậc hàm.Các sỹ quan SDU không bao giờ được tự mãn và yên tâm làm một công việc suốt đời mà họ luôn phải phấn đấu và học tập vươn lên không ngừng qua các kỳ kiểm tra, sát hạch hằng năm về mọi mặt công tác. Họ luôn duy trì một kỷ luật sắt để giữ gìn sức chiến đấu thường trực.Là một đơn vị đặc biệt, SDU được phép không quy định tuổi nghỉ hưu của sỹ quan. Các sỹ quan được xem xét còn được tiếp tục phục vụ cho SDU hay không phụ thuộc vào đạo đức, sự trung thành, mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình công tác, thể lực, ý chí và động lực cống hiến, hoàn cảnh gia đình…Nếu những sỹ quan nào không đạt tiêu chuẩn sẽ lập tức bị thuyên chuyển về các đơn vị cảnh sát thường hoặc thậm chí sa thải. Vì vậy, các đơn vị của SDU luôn có tinh thần và nhiệt huyết chiến đấu cao với những chiến thuật tinh thông nhất.Những năm gần đây, các hoạt động kinh tế, thương mại ở Hồng Kông tiêp tục diễn ra sôi động, các băng nhóm tội phạm và mafia các nơi trên thế giới tiếp tục đẩy mạnh hoạt động với nhiều thủ đoạn mới tinh vi và xảo quyệt hơn.Nhiệm vụ của cảnh sát Hồng Kông ngày càng nặng nề. Trong đó, đặc cảnh SDU được chính quyền Hồng Kông yêu cầu phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, đóng vai trò như cú đấm thép đối với tội phạm nguy hiểm để góp phần kiềm chế sự hoạt động của tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự cho sự phát triển bền vững nơi đây.