Nữ đặc cảnh là những con người đặc biệt, luôn khiến mọi người xuýt xoa ngưỡng mộ mỗi khi nhắc đến. Bề ngoài, họ là những cô gái “liễu yếu đào tơ”, âm thầm làm công việc bảo vệ trị an, rất ít khi thấy họ mặc quân phục. Chỉ đến khi xảy ra sự việc nghiêm trọng, họ mới chứng tỏ bản lĩnh của mình không hề thua kém nam giới.

Phan Cầm luyện bắn súng.

Nữ đặc cảnh đội “Báo Rừng”

Dung nhan thanh tú, vóc dáng thon thả, ít ai ngờ Phan Cầm là một khắc tinh của tội phạm hình sự. Là thế hệ 8X, Phan Cầm đã có 5 năm công tác trong “đội xung kích Báo Rừng” - tên gọi tắt của đơn vị đặc nhiệm cốt cán là “Đại đội xung kích phòng và chống tội phạm khủng bố Báo Rừng” thuộc Phòng cảnh sát đặc nhiệm của Cục Công an TP Quý Dương, tỉnh Quý Châu.

Cũng như những thành viên nam trong đơn vị này, nhiệm vụ chủ yếu của Phan Cầm là phòng chống, xử lý tội phạm hình sự nghiêm trọng và tội phạm khủng bố. Cô thường xuyên đối diện với nguy hiểm và nhiều lần chạm tay vào lằn ranh sinh - tử. Nhờ bản lĩnh, dũng cảm, Phan Cầm đã được đề bạt lên chức Phó đội trưởng.

Chiều ngày 26/12/2007, một đối tượng hình sự lên một chiếc xe buýt ở khu Đại Thập Tự, trung tâm TP Quý Dương, uy hiếp một cô gái làm con tin. Hung thủ sử dụng một con dao và một khẩu súng bắn đinh vung vẩy bốn phía, nói là muốn báo thù cảnh sát, tinh thần bị kích động mạnh, tính mạng con tin rất nguy hiểm. Lúc này Phan Cầm vừa vào đội Báo Rừng được 1 năm.

Qua hội ý với ban chỉ huy, Phan Cầm đóng giả là bạn của cô gái kia, lên xe đàm phán với hung thủ rằng mình muốn làm con tin thay thế. Hung thủ vừa xoay dao kề vào cổ Phan Cầm và di chuyển họng súng rời khỏi đầu con tin, nhanh như chớp Phan Cầm sử dụng một thế cầm nã khóa tay quật ngã hung thủ ngay trên xe. Đồng đội của cô vừa kịp ập đến còng tay hung thủ, giải cứu con tin an toàn.

Sáng ngày 1/11/2009, tại TP Thanh Trấn, tỉnh Quý Châu xảy ra một vụ bắt cóc nghiêm trọng. Hung thủ là một nam thanh niên, hắn giắt một bó thuốc nổ quanh bụng, một tay lăm lăm kíp kích nổ, một tay nắm giữ uy hiếp một bé trai khoảng 10 tuổi, yêu cầu số tiền chuộc là 500.000 nhân dân tệ và phải đưa xe đến chở ra ngoài thành phố, nếu không sẽ kích nổ ngay.

Nhận được tin báo, phó đội trưởng Phan Cầm lập tức đến hiện trường. “Đây là lần đầu tiên tôi nhận nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy trường hợp nghiêm trọng như thế. Chỉ một chút bất cẩn thì hậu quả không thể lường được” - Phan Cầm kể lại.

Sau một trận giao đấu.

Phan Cầm tâm sự với bố.

Quan sát hiện trường và hội ý chớp nhoáng cùng đồng đội, Phan Cầm và một nam đội viên vào vai dì và chú của bé trai bị bắt làm con tin, vào trong tiếp cận hung thủ. Hung thủ không phải tay vừa, một tay giữ chặt con tin, tay kia không rời kíp kích nổ, Phan Cầm và đồng đội không thể nào hạ thủ được, đành phải theo yêu cầu của hung thủ, chuẩn bị tiền chuộc và xe đến. Người “chú” của con tin thì lái xe, còn “dì” của con tin vờ khóc lóc, than thở, nói chuyện để hung thủ tin tưởng. Quả nhiên hung thủ tin Phan Cầm là dì của cháu bé nên lơi lỏng đề phòng.

Khi xe ra khỏi thành phố khoảng 3km đi vào đường cao tốc Quý Hoàng, người chú lái xe giả vờ không rành đường, chạy xe thật chậm và hạ kính hông xe đề nghị hung thủ hỏi đường. Khi hung thủ vừa nhón chân trái lên nghiêng đầu ra cửa, nhanh như chớp Phan Cầm rút súng bắn 2 phát xuyên cổ khiến hung thủ gục ngay tại chỗ, không kịp nhấn nút kích nổ.

Đội trưởng Chi đội đặc cảnh Cục Công an TP Quý Dương Lưu Nghị cho biết, khi chấp hành mệnh lệnh và nhận nhiệm vụ xử lý tội phạm hình sự đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi người chiến sĩ phải kỹ thuật tác chiến điêu luyện, hệ thần kinh thép và gan dạ hơn người. “Phan Cầm là một nữ đặc cảnh xuất sắc hội đủ sự cơ trí và dũng khí như vậy”.

“Đội xung kích Báo Rừng” thực hiện quản lý theo quân sự hóa, thời gian cấm trại để huấn luyện với cường độ cao rất dày. Tuy là nữ, Phan Cầm cũng không hề được “ưu đãi” mà ngược lại còn luyện tập vất vả hơn các thành viên nam để bù lại dáng vóc và sức lực. Chẳng hạn, khi luyện kỹ thuật cầm nã (bắt, khóa), đội viên nam thường luyện vài lần, trong khi Phan Cầm kiên trì thực hiện rất nhiều lần cho đến mức thuần thục mới thôi.

Kỹ thuật cận chiến, giáp lá cà... Phan Cầm đều không để kém đội viên nam, cô còn luyện thành tuyệt chiêu công phu “sát thủ giản” rất lợi hại, có thể khống chế địch thủ trong chớp mắt. Mặt khác, việc thường xuyên huấn luyện cùng nhau giúp cho Phan Cầm và đồng đội có một sự cảm nhận tương thông không cần nói ra. Nhờ đó, khi gặp những trường hợp bất ngờ, cô và đồng đội có thể nhanh chóng “nhập vai” xuất sắc.

Cũng như các cô gái trẻ khác, Phan Cầm thích làm đẹp, yêu thời trang, thỉnh thoảng lại đổi kiểu tóc. Những dịp đi dạo phố hiếm hoi, cô thích mang giày cao gót, nhưng do tính chất công việc đặc thù nên ít có cơ hội được mang.

“Nữ thần xạ thủ”: 3 giây bắn 4 phát súng

Ngày 10/7/2010, Giám đốc Sở Công an tỉnh Quảng Đông là Lương Vĩ Phát cùng các lãnh đạo ủy ban, chính pháp tỉnh đã đến phân cục Việt Tú của Cục Công an TP Quảng Châu để tặng thưởng, động viên nữ cảnh sát hình sự Lâm A Tú - người đã nổ súng bắn chết hung thủ, giải cứu con tin an toàn trong vụ bắt cóc ngày 6/7/2010. Đây không phải là lần đầu tiên A Tú được khen thưởng.

Ngoài 20 năm trong ngành cảnh sát và liên tục công tác ở mảng hình sự, A Tú được tặng danh hiệu “Ngọn cờ hồng 8/3”, “Cảnh sát nhân dân ưu tú Trung Quốc”. A Tú người mảnh mai, cao khoảng 1,6m, xuất thân từ đội xạ kích công an tỉnh, có khả năng bắn súng rất chính xác nên được các chiến sĩ trong Cục Công an Quảng Châu gọi là “Thần thương thủ”.

Ngoài ra, A Tú cũng được nhìn nhận là một “cao thủ” trong trinh sát, giám định hiện trường, đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án hình sự.

A Tú tiếp cận đối tượng.

A Tú trong 3 giây bắn liền 4 phát hạ gục hung thủ.

Khoảng 8h tối 6/7/2010, một đối tượng chuyên cướp giật đã trấn lột tài sản của một người tại Nam Lộ, trạm Quảng Châu. Bị phản kháng, tên này đã vung dao đâm nạn nhân trọng thương rồi bỏ chạy. Tiếp đó, khi bị cảnh sát đuổi theo, hắn dùng dao kề cổ uy hiếp một cô gái là chủ một cửa hiệu làm con tin. Hắn yêu cầu mọi người không được tới gần, đòi cảnh sát phải đưa một chiếc xe đến cùng với 10.000 tệ để hắn đi.

Lúc ấy, A Tú đang trực ban, nghe tin báo liền đến hiện trường. Cô dự tính đàm phán với hung thủ nhưng thấy hắn quá kích động, cứa dao chảy máu cổ nạn nhân, nên quyết định hành động. Là phụ nữ, lại mặc quần áo bình thường nên A Tú len vào trong chỉ cách hung thủ và nạn nhân khoảng 4m.

Khoảng 9h30, khi nghe nói những yêu cầu đã được đáp ứng, hung thủ đòi uống một lon coca nhưng không được đem vào mà phải lăn nhẹ đến chân hắn. Chớp thời cơ ngắn ngủi, khi hung thủ vừa co chân chặn lon nước, thân trên nhô ra, A Tú lập tức rút súng nã liền 4 phát vào ngực hung thủ làm hắn bật ngửa ngay tại chỗ. Nạn nhân được giải cứu an toàn. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là hậu quả khôn lường. 4 phát súng A Tú bắn chỉ trong 3 giây và cực kỳ chuẩn xác.

Đây là lần đầu tiên A Tú sử dụng súng tại hiện trường. Cô vốn là một chuyên gia đàm phán và nhiều lần giải quyết thành công các vụ bắt cóc bằng cách thuyết phục.

Huấn luyện võ thuật.

Ngày 20/8/2009, một thanh niên mặc áo đỏ bất ngờ cầm dao xông vào Khoa Cấp cứu nhi của Bệnh viện Trung Sơn số 2 uy hiếp một nữ y sĩ làm con tin, yêu cầu chuẩn bị xe và tiền cho hắn đi Hắc Long Giang. A Tú xuống hiện trường đàm phán.

Trong quá trình nói chuyện, qua giọng nói A Tú phát hiện hung thủ là người Khách (người Hẹ) bèn chuyển sang dùng tiếng Khách nói chuyện, đề nghị hung thủ đến khu làm việc của bệnh viện nói chuyện và không ngừng khuyên hắn bỏ vũ khí xuống... Qua 75 phút đàm phán căng thẳng, cuối cùng hung thủ bị thuyết phục hoàn toàn, tự nguyện thả con tin và đến đồn cảnh sát.

“Nữ cảnh vệ số 1”

Đó là danh hiệu của người dân Trung Quốc phong tặng cho Biên Hải - nữ cảnh vệ đặc biệt ở Trung Nam Hải, Bắc Kinh, cơ quan quyền lực tối cao của Trung Quốc. Biên Hải từng là vệ sĩ chính của Thủ tướng Ôn Gia Bảo, từng tham gia bảo vệ trực tiếp cho “đệ nhất phu nhân” các quốc gia như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nga, Romania; nữ Thủ tướng Pakistan, phu nhân Thủ tướng Nhật Bản, Anh quốc; Công chúa Thái Lan...

Hoa hậu đời thường.

Trong mắt của mọi chính khách cũng như người dân, Biên Hải là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, lễ độ, nụ cười luôn nở trên môi, không hề có tướng “gầm gừ” lạnh lùng như hình ảnh các vệ sĩ thường thấy. Tuy nhiên bản lĩnh của cô thì quả thực cao cường.

Sinh năm 1975, từ nhỏ Biên Hải đã ham thích các môn võ thuật, từng học các môn tra quyền, trường quyền. Sau khi thi đậu vào Trường Đại học sĩ quan cảnh sát Trung Quốc, cô gái cao 1m68 này ra sức tập luyện các môn boxing, nhu đạo, bắn súng, lái xe và đều đạt thành tích xuất sắc. Sau khi trải qua những cuộc kiểm tra gắt gao về bản lĩnh võ thuật, khả năng xử lý tình huống... Biên Hải được nhận vào Trung Nam Hải, bảo vệ trực tiếp cho Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Biên Hải đang làm nhiệm vụ.

Có một lần Biên Hải bảo vệ phu nhân Thủ tướng Italia, có phóng viên ảnh không hiểu quy tắc, cứ chen sát vào người phu nhân thủ tướng mà chĩa ống kính. Biên Hải nhẹ nhàng nhắc nhở lần thứ nhất, rồi đến lần thứ hai, anh chàng to con này vẫn chẳng thèm để ý cô gái mảnh mai mặc thường phục này. Khi câu nhắc nhở “Xin anh tránh ra một chút” lần thứ ba vẫn không được chấp hành, Biên Hải khẽ xoay người, miệng nói “Đi ra!”, chỉ trong chớp mắt, anh chàng to lớn kia văng lộn nhào ra ngoài hơn 4m...

Do công việc đặc biệt, Biên Hải luôn mặc áo chống đạn và mang súng ngắn kiểu 77 trong tay áo, nhưng cô ít khi sử dụng đến.

Năm 1993, Biên Hải tham gia cuộc thi “Hoa hậu Bắc Kinh”, qua 5 vòng, nữ cảnh sát số 1 này đã đoạt giải Á hậu 2.