TPO - Chiều 24/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động.

Cùng đi có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn.Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trân trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân (CAND).Trao đổi với tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSCĐ đang làm nhiệm vụ ứng trực bảo vệ Tết Nguyên đán 2017, Thủ tướng cho biết: Năm nay, chúng ta đón Tết, vui Xuân Đinh Dậu trong bối cảnh đất nước có nhiều điều kiện kinh tế-xã hội tốt hơn, do sự phấn đấu của nhân dân, của doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự đóng góp của các cấp, các ngành.Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, để bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân, đặc biệt là dịp Tết, thì công tác sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng công an rất quan trọng. Tình hình trên đặt ra nhiệm vụ cho CAND nói chung, lực lượng CSCĐ nói riêng trong năm 2017 và những năm tiếp theo là rất nặng nề.Trách nhiệm của CAND và CSCĐ là phải làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định an ninh, trật tự, mang lại bình yên cho nhân dân.Trước hết cần khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ “Cán bộ là gốc của cách mạng”, Thủ tướng đề nghị lực lượng CSCĐ làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, “cán bộ chùn bước, thiếu bản lĩnh thì không thể hoàn thành nhiệm vụ nặng nề của lực lượng chúng ta”.Đi liền với đó là đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy và công tác “rèn cán, luyện quân”. Cần diễn tập các phương án, rèn luyện tốt trí lực, thể lực, kỹ thuật, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ khi có vụ việc xảy ra.“Tôi đã từng xem một số buổi diễn tập của các đồng chí, rất nặng nề, nhưng nhiều đồng chí đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sức khỏe tốt”, Thủ tướng nói và đề nghị Bộ Tư lệnh CSCĐ quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhất là những đơn vị đóng quân nơi xa xôi, hiểm trở, khó khăn. Tiếp tục làm tốt công tác hậu cần phục vụ chiến đấu, bảo đảm kinh phí, phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, các thiết bị khoa học công nghệ nghe, nhìn chuyên dùng của lực lượng CSCĐ đồng bộ, thống nhất và được sử dụng thành thạo.Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với các quốc gia trên thế giới, cần tranh thủ những điều kiện thuận lợi, tăng cường hợp tác quốc tế với cảnh sát các nước trong công tác huấn luyện, đào tạo, nhất là các nước có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực phòng, chống khủng bố nhằm nâng cao trình độ tác chiến, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng CSCĐ.“Xuân Đinh Dậu đang đến gần, cả nước hòa mình đón xuân mới. Trong những ngày vui sum họp gia đình sắp đến, rất nhiều đồng chí trong lực lượng CAND, trong đó có CSCĐ phải ứng trực làm nhiệm vụ, xa gia đình, xa người thân. Các đồng chí đã hy sinh tình cảm gia đình, hạnh phúc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Tất cả chúng ta trân trọng và ghi nhận sự hy sinh, đóng góp của các đồng chí”, Thủ tướng chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSCĐ.