TPO - Sáng 28/6, đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do trung tá Khăm Sinh Phan Tha Vông (Ban Chiến lược, Cục khoa học Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng Lào) làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng Lào tham quan, ghi sổ lưu niệm tại Phòng truyền thống Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, sáng 28/6

Tham gia buổi làm việc có đại biểu Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng Việt Nam; Bộ tham mưu Quân khu 4; lãnh đạo, cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Tại buổi làm việc, đại tá Trần Nguyên Dương, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An giới thiệu với đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng Lào về về kết quả phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh; kết quả công tác đối ngoại quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An với các tỉnh của Lào có chung đường biên giới (Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay) trong thời gian qua.

Theo trung tá Khăm Sinh Phan Tha Vông, kết quả làm việc tại tỉnh Nghệ An là những kiến thức lý luận và thực tiễn quan trọng để đoàn cán bộ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất áp dụng để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trên nước bạn Lào; tiếp tục vun đắp sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Quân đội 2 nước nói riêng và mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam - Lào nói chung trong tình hình mới hiện nay.

Dịp này, đoàn cán bộ Bộ quốc phòng Lào đã tham quan Phòng truyền thống Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tìm hiểu về truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An - quê hương Xô Viết anh hùng.