Tiêm kích F-15 Mỹ đến Litva, tiểu đoàn NATO bắt đầu hoạt động ở Đông Âu

Hãng Sputnik ngày 30/8 dẫn thông báo của cơ quan báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Litva cho biết: “Bảy chiến đấu cơ F-15C Eagle của Mỹ hạ cánh xuống căn cứ không quân Siauliai của Litva. Các máy bay sẽ tham gia sứ mệnh tuần tra của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở các nước Baltic”.

Ngoài các tiêm kích F-15, Mỹ cũng đưa khoảng 140 binh sĩ tới Litva tham gia sứ mệnh này.

Thông báo của NATO trước đó cho biết, các nước Baltic không có máy bay thích hợp để tuần tra trên không, và từ năm 2004, thời điểm Litva gia nhập NATO, việc này được giao cho các nước NATO luân phiên thực hiện.

Điều quân áp sát biên giới Nga, NATO muốn gì? NATO vừa điều 1.200 binh lính tới căn cứ hải quân Klaipeda của Litva nhằm củng cố sườn đông trong nỗ lực “ngăn chặn” một nước Nga “trỗi dậy về quân sự”.

Cũng trong ngày hôm qua, NATO tuyên bố 4 tiểu đoàn đa quốc gia đóng tại các nước Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan đã chính thức đi vào hoạt động.

Tuyên bố của NATO cho biết đây là kết quả sau khi tiểu đoàn do Canada chịu trách nhiệm chỉ huy đóng tại Latvia, cũng là nhóm cuối cùng, đã hoàn thành các đợt huấn luyện và đạt yêu cầu.

Nòng cốt tiểu đoàn được triển khai tại Latvia do Canada đảm nhận, tại Litva do Đức, tại Estonia là Anh và Ba Lan do Mỹ đảm trách.

Trong thành phần tiểu đoàn NATO ở Estonia sẽ có 1.200 người, trong đó 800 binh sĩ đến từ Anh, số còn lại là Pháp.

Tùng Dương

Theo SputnikNews, Vietnamplus