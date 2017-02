Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump kích hoạt

Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi giành chiến thắng hôm 11/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Trung Quốc đã lấn lướt Mỹ ở Biển Đông khi xây "pháo đài lớn" tại đây.

Ông Trump khẳng định: "Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, tất cả các nước sẽ tôn trọng chúng ta hơn rất nhiều so với thời các chính quyền trước của Mỹ".

Theo các chuyên gia phân tích, tuyên bố của ông chủ mới của Nhà Trắng được xem là thông điệp mà chính quyền mới của nước Mỹ muốn gửi tới Bắc Kinh, như một cam kết về việc tiếp tục thực thi chiến lược “xoay trục” sang châu Á – Thái Bình Dương, kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đầu tháng 2, tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định: “Chúng ta sẽ phải gửi tới Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng rằng, thứ nhất, hoạt động xây dựng đảo phải chấm dứt, thứ hai, các ông sẽ không được phép tiếp cận các hòn đảo này", theo Sputnik.

Tiếp đó, trong chuyến thăm đang diễn ra tại Nhật Bản và Hàn Quốc, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng, không nên bi kịch hóa hành động của Mỹ ở Biển Đông, tuy nhiên “Washington sẽ sử dụng tất cả các biện pháp ngoại giao để giải quyết các vấn đề tranh chấp với Bắc Kinh”.

Với những tuyên bố mạnh mẽ của những người đứng đầu chính quyền mới nước Mỹ, có thể thấy rằng, khả năng về một cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc có thể nằm trong chương trình nghị sự của giới chức Mỹ.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, khả năng này không thể xảy ra trong tương lai gần, và cũng khó xảy ra trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Tướng và là nhà ngoại giao kỳ cựu Philippines Delfin Lorenzana, người đã giữ chức tùy viên quân sự của Philippines tại Mỹ trong thời gian 10 năm, nhận định nguy cơ này bị phóng đại quá mức.

Theo ông Lorenzana, ông Trump là một doanh nhân, và ông biết rõ rằng nếu xảy ra chiến tranh thì hoạt động kinh doanh của Mỹ sẽ bị thiệt hại.

Nhà chiến lược "cánh tay phải" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Bannon, cũng dự đoán rằng, thời điểm xảy ra xung đột trên Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc có thể diễn ra vòng từ 5 đến 10 năm tới.

Ông Bannon, người đang đảm nhiệm vai trò chiến lược gia cấp cao tại Nhà Trắng, cũng thẳng thắng bày tỏ quan điểm cá nhân rằng hai mối đe lọa lớn nhất với nước Mỹ ở thời điểm hiện tại là Trung Quốc và đạo Hồi.

Trung Quốc cảnh báo “không có bên thắng cuộc”

Tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua 7/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo, sẽ không có bên nào chiến thắng nếu xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc nổ ra.

Trong một hội nghị hợp tác an ninh Úc-Mỹ-Nhật Bản, diễn ra tại thủ đô Canberra ngày 31/1, cựu Giám đốc Lực lượng Quốc phòng Úc (ADF) Angus Houston nhấn mạnh, điều quan trọng bây giờ là phải đảm bảo tự do hàng hải và quyền đi qua an toàn tại Biển Đông.