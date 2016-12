Truyền thông nhà nước Trung Quốc kêu gọi siết chặt an ninh quốc gia sau khi một hãng thông tấn Nhật đăng ảnh chi tiết tàu sân bay đang được lắp ráp tại cảng Đại Liên.

Tàu sân bay chế tạo nội địa đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: Kyodo.

Bài xã luận trang nhất báo China National Defence Daily cho rằng những hình ảnh chất lượng cao chụp con tàu được các giàn giáo che, với những tháp cần cẩu xung, là "lời cảnh tỉnh" với đất nước, đòi hỏi phải bảo vệ tốt hơn bí mật quân sự.

"Những bài học đau đớn trong lịch sử" đã chỉ rõ rằng việc ngăn chặn do thám và bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia là điều then chốt. Chúng ta không thể lơ là", báo viết. Báo đề xuất chính quyền địa phương và giới chức quân sự tăng cường nỗ lực chống do thám, kêu gọi người dân làm "tuần tra tình báo", giám sát tốt hơn việc chia sẻ thông tin quân sự trên mạng.

Bắc Kinh giữ bí mật về dự án tàu sân bay cùng sự tồn tại của nó và đến năm ngoái mới xác nhận.

Hãng Kyodo đăng các ảnh cách đây hai tuần, cho biết họ thu thập được từ một nguồn giấu tên được chụp hồi tháng 12. Đây là tàu sân bay do Trung Quốc tự đóng đầu tiên, sẽ gia nhập cùng con tàu Liêu Ninh được mua từ Ukraine và tân trang lại.

Kyodo đưa tin công việc đã gần hoàn tất, nhưng không cho biết nơi chụp ảnh cũng như xưởng đóng tàu là cơ sở quân sự hay dân sự. Trung Quốc cấm chụp ảnh khu vực quân sự.

Hãng thông tấn Nhật và Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đáp lại ngay lập tức yêu cầu bình luận. Kyodo cũng không phải là hãng đầu tiên đăng ảnh tàu sân bay. Tháng 10 năm ngoái, tạp chí quốc phòng IHS Jane's của Anh đăng ảnh vệ tinh, gợi ý việc đóng tàu đã bắt đầu.