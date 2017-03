TPO - Thiếu tướng Pyotr Milyukhin – một chỉ huy quân đội Nga tại Syria, bị cho là trúng mìn của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực gần thành cổ Palmyra.

Quân đội Syria vừa giành lại thành cổ Palmyra từ tay IS. Ảnh: Almasdar news.

Theo tờ The Interpreter đưa tin hôm 3/3, Thiếu tướng người Nga Pyotr Ilyich Milyukhin – một chỉ huy quân đội Nga tại Syria, đã không may mất cả 2 chân và 1 bên mắt khi trúng mình của IS.

Tướng Milyukhin được chuyển đến căn cứ không quân Hmeemeem để cấp cứu ngay sau đó. Nhưng do tình trạng chấn thương quá nặng ông đã được đưa về Nga để điều trị tại bệnh viện quân đội Burdenko.

Thông tin này chưa được quân đội Nga chính thức xác nhận. Nhưng tờ Infox.ru cho hay, 2 quan chức Bộ Quốc phòng Nga và bệnh viện Burdenko đã xác nhận vụ việc.

Vụ việc xảy ra khi tướng Milyukhin cùng quân đội Nga tham gia chiến dịch giải phóng thành cổ Pamyra (Syria) khỏi sự kiểm soát của IS.

Hôm 2/3 vừa qua, quân đội Syria tuyên bố đã giành lại được thành cổ Palmyra với sự hỗ trợ của các lực lượng đồng minh và máy bay chiến đấu của Nga. Hiện các binh lính đang tiến hành rà phá bom mìn do IS cài cắm ở khắp thành cổ.

IS chiếm thành phố Palmyra vào năm 2015. Đến tháng 3/2016, lực lượng chính phủ Syria giành lại thành phố này từ tay IS. Tháng 12/2016, chúng tiếp tục chiếm Palmyra lần thứ hai. Trong suốt thời gian chiếm đóng, chúng đã phá hủy nhiều đền đài, di tích cổ vô giá của thành phố.