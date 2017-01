Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân) là một trong những đơn vị được vinh dự tiếp nhận làm chủ loại máy bay Su-30MK2.

Máy bay của Trung đoàn Không quân 927 cất cánh.

Chúng tôi về Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đúng thời điểm đơn vị đang gấp rút chuẩn bị kết thúc ban bay năm 2016. Theo dõi đơn vị triển khai nhiệm vụ, làm công tác chuẩn bị và thực hành bay, chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn về những nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong quá trình quản lý, làm chủ vũ khí trang bị khí tài (VKTBKT) hiện đại để vững tin làm chủ bầu trời Tổ quốc.

Qua hai lần cổng gác, chúng tôi mới vào tới phòng giao nhiệm vụ bay của Trung đoàn 927, đúng lúc Trung tá, Phi công cấp 1 Nguyễn Thế Huỳnh, Trung đoàn trưởng bắt đầu quán triệt chỉ thị và phổ biến kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các bộ phận làm công tác chuẩn bị bay. Hội nghị tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, dưới sự theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ của chỉ huy sư đoàn.

Tranh thủ thời gian các bộ phận về làm công tác chuẩn bị, Trung tá Nguyễn Thế Huỳnh cho biết: Đây là ban bay kết thúc năm 2016, cũng là ban bay thứ 5 của đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển sân. Vinh dự được cấp trên tin tưởng giao quản lý, khai thác, sử dụng VKTBKT mới, hiện đại, chúng tôi đang nỗ lực, tập trung huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bầu trời Tổ quốc, góp phần cùng các lực lượng trong quân chủng không để bị động, bất ngờ trước các tình huống trên không.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, sử dụng máy bay MiG 21-những chú “én bạc” biểu tượng tự hào một thời đã viết nên những trang sử hào hùng của lực lượng Không quân Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh trước đây, Trung đoàn Không quân 927 là một trong những đơn vị được vinh dự tiếp nhận làm chủ loại máy bay Su-30MK2.

Trung tá Phạm Minh Khánh, Phó chính ủy Trung đoàn, tự hào kể: Được thành lập vào ngày 3-2-1972, chưa đầy 3 tháng sau, đơn vị đã chiến thắng trận đầu, bắn rơi 2 chiếc F4. Tiếp sau đó, trong chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" 12 ngày đêm cuối năm 1972, đơn vị đã đánh 63 trận, bắn rơi 43 máy bay, trong đó có 1 máy bay chiến lược B52.

Những năm gần đây, trung đoàn được giao tiếp nhận, quản lý, làm chủ và khai thác, sử dụng loại máy bay hiện đại nhất của quân đội ta hiện nay. Để làm chủ máy bay hiện đại, gần 2 năm qua, đơn vị đã phải cơ động, phân tán thực hiện nhiệm vụ tại nhiều sân bay.

Các lực lượng từ phi công đến cán bộ, nhân viên hậu cần, kỹ thuật của đơn vị đều phải nỗ lực học tập, huấn luyện chuyển loại theo VKTBKT mới. Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác như xây dựng, nâng cấp các hạng mục công trình sân bay, thực hành bắn, ném bom, đạn thật...

Khó khăn lớn nhất đối với cán bộ, phi công, nhân viên kỹ thuật của đơn vị là trình độ ngoại ngữ để làm chủ VKTBKT. Trung đoàn đã chủ động tổ chức các lớp học cho từng thành phần, thợ máy, phi công, do các đồng chí đã được đào tạo ở nước ngoài về trực tiếp lên lớp. Bản thân từng cán bộ, phi công, thợ máy đều tích cực, tự giác học tập để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mặc dù chỉ được đào tạo ở trong nước nhưng Thiếu tá Vũ Đức Hùng, Phó phi đội trưởng Phi đội 2, đã lái qua 4 loại máy bay và hiện tại đã có gần 500 giờ bay với Su-30MK2. Tâm sự với chúng tôi, anh cho biết, để làm chủ VKTBKT mới, bản thân luôn tích cực, tự giác học hỏi các cán bộ đi trước, các chuyên gia, đồng thời nghiên cứu, kế thừa kinh nghiệm truyền thống, cách đánh của thế hệ cha anh.

Trung tá Nguyễn Trường Nam, Chính trị viên Phi đội 1, cho rằng: Máy bay thế hệ mới là “kho kiến thức”, có hàng trăm tình huống trong quá trình sử dụng, đòi hỏi người phi công phải nghiêm túc nghiên cứu, tìm hiểu, nắm chắc, phán đoán chính xác và bình tĩnh thao tác, xử lý nhanh chóng, kịp thời để hoàn thành nhiệm vụ.

Quán triệt sâu sắc phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” và tư tưởng chỉ đạo “Đổi mới, thiết thực, vững chắc, an toàn” trong huấn luyện bay, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn Không quân 927 chủ trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chuyển loại, từng bước làm chủ VKTBKT mới; thực hiện lấy huấn luyện bay làm trung tâm, huấn luyện cán bộ là khâu then chốt, chú trọng phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn bay.

Trong năm 2016, đơn vị đã tổ chức bay hơn 50 ban, gồm bay ngày, bay đêm và bay ngày đêm hỗn hợp. Tổng số lần giờ tổ chức bay tăng hơn 10%, tổng số lần giờ phi công bay tăng gần 12% so với năm 2015. Kết quả huấn luyện cán bộ đạt 95,85%.

Trung tá, Phi công cấp 2 Nguyễn Việt Phương, Chính ủy Trung đoàn, cho biết: Trong ban bay cuối năm, đơn vị đã thực hiện 15 lần/chuyến, với nhiều bài tập khó, đòi hỏi cao về kỹ chiến thuật, bảo đảm an toàn. Kết quả ban bay là động lực để đơn vị đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống đơn vị (3-2-1972/3-2-2017), tiếp thêm niềm tin bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc cho bộ đội.