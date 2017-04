TPO - Chính quyền Afghanistan cho biết quả bom Quả bom GBU-43 do máy bay chiến đấu Mỹ thả xuống hôm thứ 13/4 đã giết chết 36 thành viên của nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng và phá huỷ một kho vũ khí lớn.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Afghanistan công bố hôm 14/4 cho biết, không có thường dân nào bị thiệt mạng trong cuộc tấn công này.

Quả bom GBU-43 nặng 10.000 kg, được mệnh danh là “mẹ của tất cả các loại bom” (Mother of all bombs, viết tắt là MOAB), được thả xuống một hệ thống hầm trú ẩn của IS tại tỉnh Nangarhar ở vùng tây-bắc Afghanistan.

Văn phòng Tổng thống Ashraf Ghani nói vụ thả bom xảy ra trong một chiến dịch phối hợp với các Lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan.

Phủ Tổng thống Afghanistan cho biết thêm rằng các lực lượng Afghanistan cũng đang hợp tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thực hiện sứ mệnh hỗ trợ cho Afghanistan chống các nhóm khủng bố khác.

Tuy vậy, cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai mạnh mẽ lên án việc thả bom “mẹ của các loại bom” tại đất nước ông.