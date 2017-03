Sáng ngày 12/3/2017, 1.500 hộ nghèo của 27 xã thuộc 4 huyện gồm Gò Công, Gò Tây, Gò Đông và Tân Phú Đông của tỉnh Tiền Giang đã được trao tặng 1.500 chiếc bồn chứa nước trị giá gần 10 tỷ do Tập đoàn Tân Á Đại Thành sản xuất.

Cán bộ Tân Á Đại Thành trao bồn chứa nước sạch cho các hộ gia đình Tiền Giang

Đây là những vùng chịu ảnh hưởng nặng của hạn hán và xâm nhập mặn, cuộc sống của người dân hết sức khó khăn.

Bà con sinh sống tại các huyện này thường xuyên phải mua nước ngọt để sử dụng, dụng cụ chứa nước còn thô sơ, không đảm bảo vệ sinh, an toàn cho sức khỏe. Do đó, với những chiếc bồn chứa nước có dung tích lên tới 1.500 lít do Tập đoàn Tân Á Đại Thành sản xuất sẽ đảm bảo cho bà con có đủ nước sạch để sử dụng qua mùa khô tới đây. Sản phẩm bồn chứa nước của Tập đoàn Tân Á Đại Thành được sản xuất từ chất liệu inox SUS 316 có độ cứng, độ bóng, độ bền cao và đặc biệt là khả năng chống ăn mòn, đảm bảo việc chứa nước sạch tại khu vực nhiễm mặn được an toàn tuyệt đối. Chương trình do Tổng Cục Thủy Lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng với sự tài trợ của Ngân hàng ADB - Châu Á Thái Bình Dương.

Tân Á Đại Thành là Tập đoàn sản xuất và cung cấp giải pháp tổng thể về nguồn nước hàng đầu Việt Nam. Các sản phẩm chủ lực của Tập đoàn bao gồm: Ống nhựa Stroman - CHLB Đức, Bồn chứa nước bằng inox, Bồn chứa nước bằng nhựa, Máy lọc nước R.O, Máy nước nóng năng lượng mặt trời, Bình nước nóng…

Với truyền thống nhân ái, thượng tôn các giá trị nhân văn, Tân Á Đại Thành luôn ý thức trách nhiệm doanh nghiệp với xã hội, thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện nhằm mang đến những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa và kịp thời hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn, chung tay mang đến cho cộng đồng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bên cạnh 12 Nhà máy lớn về sản phẩm kim khí tiêu dùng, Nhà máy Ống nhựa Stroman Việt Nam - Thành viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành, với sản phẩm trọng tâm là ống nhựa HDPE, u.PVC và PP-R. Đây là nhà máy sản xuất ống nhựa hiện đại bậc nhất Việt Nam với tổng mức đầu tư 70 triệu USD, được trang bị hệ thống máy móc công nghệ Đức, các quy trình kiểm soát đúng theo tiêu chuẩn Đức.

Với bề dày hơn 23 năm phát triển, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã có 16 năm liên tục đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng Cao và 2 lần liên tiếp được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia. Tân Á Đại Thành vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cùng nhiều giải thưởng cao quý khác. Tập đoàn không ngừng phát triển với hệ thống gồm 18 Công ty thành viên cùng mạng lưới 161 Chi nhánh và 25.000 Điểm bán hàng trải dài từ Bắc vào Nam và cả ở lãnh thổ nước bạn Lào, Campuchia.