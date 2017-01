TP - Tạp chí tài chính ngân hàng hàng đầu của khu vực châu Á The Asian Banker (TAB) mới công bố bảng tổng kết, đánh giá và xếp loại các ngân hàng mạnh nhất của châu Á Thái Bình Dương năm 2016. Trong danh sách Top 500 ngân hàng mạnh nhất - Strongest Bank có 17 ngân hàng thương mại đến từ Việt Nam.

Ngoài các gương mặt quen thuộc như Vietcombank, VietinBank, BIDV, Techcombank , có gương mặt rất mới là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Với 12 tiêu chí xem xét khắt khe của TAB về: chất lượng tài sản, sự tăng trưởng tiền gửi, dư nợ cho vay, khả năng mở rộng về quy mô hoạt động, các yếu tố rủi ro, lợi nhuận…TPBank đã bất ngờ giành được vị trí số 6 trong số 17 ngân hàng nội địa mạnh nhất Việt Nam. Báo cáo phân tích chi tiết cho thấy, tính theo xếp hạng về quy mô tổng tài sản thì TPBank xếp thứ 488 trong số 500 ngân hàng mạnh nhất ở Châu Á - Thái Bình dương.

Nhưng TAB đặc biệt tập trung vào việc đánh giá và xếp hạng các ngân hàng theo sức mạnh (strength) dựa trên sự quản lý hiệu quả nhất về tài sản và nợ, thể hiện tiềm năng tăng trưởng và khả năng sinh lời của ngân hàng đối với các hoạt động cốt lõi (core business). Đối với phần xếp hạng sức mạnh ngân hàng, TPBank đã đạt vị trí 298 trong số 500 ngân hàng mạnh nhất với các điểm đánh giá cao nhất ở chỉ số Cho vay (Loans), Huy động vốn (Deposit) dự trữ (Reserves) và xử lý nợ xấu.

Năm 2016, TPBank đã đạt được kết quả kinh doanh rất ấn tượng, với tổng tài sản đạt trên 105.8 nghìn tỷ đồng, tăng gần 38.8% so với năm 2015 và đạt 115.6% kế hoạch, đưa TPBank trở thành ngân hàng có quy mô trung bình khá; tổng nguồn vốn huy động của TPBank đạt trên 97.5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 41.5% và vượt 15.3 % so với kế hoạch; chất lượng tín dụng tốt với mức nợ xấu kiểm soát thấp, chỉ còn 0.51% thấp hơn nhiều so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt 707 tỷ đồng, tăng 12.93% so với năm 2015; lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) của ngân hàng đạt 12%, là mức khá hiệu quả so với bình quân toàn ngành hiện nay.