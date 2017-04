Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình diễn ra ngày 8/4/2017 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các Bộ, Ngành, Agribank đăng ký tài trợ 100 tỷ đồng phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Thái Bình, đồng thời trao tặng tỉnh Thái Bình 03 tỷ đồng an sinh xã hội xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và hộ nghèo, qua đó khẳng định vai trò chủ lực trên mặt trận nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại Thái Bình

Chủ lực đầu tư vào quê lúa



Đến hết quý I/2017, các TCTD trên địa bàn tỉnh Thái Bình tiếp tục tập trung các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng; ưu tiên vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, dự án đầu tư và khách hàng mua nhà ở xã hội, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, các dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả, cho vay xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục giảm lãi suất cho vay; thực hiện các giải pháp gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ... nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ DN, hộ sản xuất phát triển sản xuất kinh doanh. Tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn tỉnh ước đạt 37.517 tỷ đồng, tăng 2,8% so với 31/12/2016, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Đồng hành cùng Thái Bình phát triển bền vững, trong nhiều năm qua, Agribank đẩy mạnh đầu tư có nhiều đóng góp quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt trên mặt trận nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế biển, qua đó khẳng định vai trò, vị thế ngân hàng lớn nhất về quy mô, thị phần hoạt động, số lượng khách hàng… Phát huy vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, là người bạn đồng hành thủy chung gắn bó với nông dân, Agribank luôn phát huy vai trò “cầu nối” đưa chính sách phát triển kinh tế nói chung và kinh tế nông nghiệp, nông thôn nói riêng đi vào cuộc sống khi tiên phong triển khai các chương trình tín dụng chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tại Thái Bình, tính đến 31/3/2017, tổng nguồn vốn huy động Agribank đạt 14.844 tỷ đồng, tăng 1.456 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 10,9%. Nguồn vốn huy động của Agribank trong những năm qua luôn tăng trưởng phát triển ổn định, bền vững, thị phần nguồn vốn huy động của Agribank luôn chiếm từ 30-40% tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, đặc biệt là nguồn tiền gửi tiết kiệm dân cư luôn chiếm tỷ trọng trên 90% trong tổng nguồn vốn huy động, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn bình quân hàng năm là 27,18%/ năm. Tổng dư nợ Agribank đạt 7.974 tỷ đồng, chiếm thị phần trên 25% về dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, tỷ lệ nợ xấu 1,19% trên tổng dư nợ, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân trong nhiều năm qua của Agribank luôn đạt mức 13-15%/năm. Trong đó, tỷ lệ đầu tư phát triển “Tam nông” luôn chiếm trên 90%/tổng dư nợ của Agribank. Trên 66.000 hộ gia đình và cá nhân hiện là khách hàng của Agribank. Cùng đồng hành với các khách hàng là hộ gia đình và cá nhân, Agribank chú trọng mở rộng đầu tư cho vay các khách hàng là tổ chức, các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Một số doanh nghiệp điển hình như: Công ty Cổ phần Vũ Lăng (chăn nuôi lợn) hạn mức cho vay 11 tỷ đồng, Công ty TNHH Huy Gia Trang (huyện Kiến Xương Thái Bình) hạn mức cho vay 8 tỷ đồng chăn nuôi lợn quy mô 4.000 con, Công ty TNHH Thuận Khang (huyện Đông Hưng, Thái Bình) kinh doanh lương thực… Với sự đồng hành của Agribank, người dân Thái Bình có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, đổi thay diện mạo nông thôn mới. Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, cùng Thái Bình tăng tốc phát triển Hiện thực hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình, 6 NHTM đã cam kết tài trợ hơn 3.000 tỷ đồng cho 33 dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực trọng điểm như cơ sở hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, các DN với dự án nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi lợn và trồng rau sạch, xây dựng nhà máy nước.

Phó Tổng Giám đốc Agribank Tô Đình Tơn thay mặt Agribank

trao tặng tỉnh Thái Bình 03 tỷ đồng an sinh xã hội xây nhà tình nghĩa

các gia đình chính sách và hộ nghèo địa phương Riêng Agribank đã đăng ký và cam kết tài trợ vốn cho Công ty Cổ phần Phương Nam để sản xuất tôm giống, chăn nuôi tôm công nghệ cao và Công ty TNHH TMDV Minh Phú để đầu tư dự án sản xuất ngao giống tại tỉnh Thái Bình với số tiền lên đến 100 tỷ đồng(mỗi dự án 50 tỷ đồng). Qua đây thể hiện quyết tâm của Agribank cùng Chính phủ đưa nông nghiệp công nghệ cao thực sự trở thành “mũi đột phá” vào nông nghiệp, nông thôn, đi đầu thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh, quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng, với mong muốn xây dựng nền nông nghiệp an toàn, phát triển bền vững.

Cũng tại Hội nghị này, Agribank trao tặng tỉnh Thái Bình 03 tỷ đồng an sinh xã hội xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và hộ nghèo địa phương, tiếp tục khẳng định phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng thông qua dành kinh phí, triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội.

Sự đồng hành của Agribank đối với các doanh nghiệp triển khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao là hiện thực hóa việc gắn kết hợp tác giữa 5 Nhà gồm: Nhà nước - Nhà đầu tư - Nhà nông - Nhà khoa học và Nhà băng trong quá trình đưa nông nghiệp Việt Nam sản xuất hàng hóa hội nhập và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.