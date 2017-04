Lễ vinh danh Doanh nghiệp Rồng Vàng và Thương hiệu Mạnh Việt Nam là sự kiện thường niên vinh danh những doanh nghiệp đạt kết quả xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, có đóng góp xứng đáng cho Ngân sách Nhà nước, do Thời báo kinh tế Việt Nam và độc giả tín nhiệm bình chọn. Các doanh nghiệp được tôn vinh tại Chương trình này là những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nỗ lực vì sự phát triển của cộng đồng và đặc biệt tiên phong tiếp cận với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hoạt động năm 2017 và các năm tiếp theo được xác định có ý nghĩa quan trọng đối với Agribank trong lộ trình thực hiện Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016- 2020, tầm nhìn năm 2030. Mục tiêu được Agribank đề ra là giữ vững vị trí Ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam, hoạt động theo mô hình NHTM cổ phần do Nhà nước nắm cổ phần chi phối; Có nền tảng công nghệ, mô hình quản trị hiện đại, tiên tiến và năng lực tài chính cao; hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững; Giữ vững vai trò chủ lực trong đầu tư, hỗ trợ phát triển và cung cấp các dịch vụ tài chính, tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn...

29 năm phát triển hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vì “Tam nông”, Agribank được Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động, Sao Vàng Đất Việt, Doanh nghiệp phát triển bền vững, Ngân hàng Thương mại duy nhất 05 năm liên tiếp nằm trong Top 10 Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500); được Đảng, Chính phủ ghi nhận là Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đổi mới, Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng, Ngân hàng vì cộng đồng… Hãng xếp hạng quốc tế Fitch Ratings nâng xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn (IDR) và mức trần hỗ trợ từ Chính phủ (SRF) của Agribank từ B lên B+; được Tạp chí uy tín thế giới The Banker xếp hạng 446/1000 ngân hàng lớn nhất thế giới; Top 10 Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam và Thương hiệu nổi tiếng Nhất theo ngành hàng; Top 10 Doanh nghiệp mạnh Đông Nam Á, Top 10 Thương hiệu danh tiếng Đông Nam Á; Tạp chí The Global Banking and Finance Review trao tặng các giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Đông Nam Á đầu tư phát triển nông thôn”; “Ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á về hệ thống và dịch vụ ATM”, “Ngân hàng thực hiện tốt nhất an sinh xã hội Đông Nam Á”…