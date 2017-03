Tại Agribank Cao Bằng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Lễ trao giải Đặc biệt thứ nhất đợt huy động tiết kiệm dự thưởng “Mừng Xuân Đinh Dậu " cho khách hàng trúng thưởng.

Đợt huy động tiền gửi tiết kiệm dự thưởng “Mừng Xuân Đinh Dậu” có 10.132 giải thưởng, trong đó có 2 giải đặc biệt mỗi giải 01 Sổ tiết kiệm linh hoạt trị giá 01 tỷ đồng cùng nhiều giải thưởng có giá trị khác được triển khai từ ngày 16/01/2017 đến hết ngày 15/4/2017 trên toàn quốc. Sau hơn 02 tháng triển khai, Agribank đã huy động được 18.330 tỷ đồng, đạt 108% chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần tăng trưởng nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư cho vay phát triển kinh tế theo các chương trình mục tiêu của Chính phủ, nhất là trong lĩnh vực Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn. Qua đó, thể hiện sự tin tưởng của khách hàng đối với Agribank, trong việc lựa chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng.Ngày 15/3/2017, trước sự chứng kiến của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương, các đơn vị liên quan và đại diện khách hàng, Agribank đã phối hợp với Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô tổ chức quay số mở thưởng đợt 1và đã xác định được khách hàng Mã Thị Nhi (trú tại Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng) gửi tiền tại Agribank Cao Bằng đã là khách hàng may mắn trúng thưởng giải Đặc biệt thứ Nhất trị giá 01 tỷ đồng. Đây là niềm vui chung của cán bộ viên chức Agribank nói chung, Agribank Cao Bằng nói riêng và của đông đảo khách hàng gửi tiền tại Agribank. Với khách hàng trúng thưởng, đây cũng là niềm vui quá bất ngờ được Agribank đem lại trong những ngày đầu năm, niềm vui này càng được nhân lên khi Agribank tổ chức trao thưởng kịp thời, trang trọng.Theo thể lệ của chương trình khuyến mại đợt huy động Tiền gửi tiết kiệm dự thưởng “Mừng xuân Đinh Dậu” sẽ kết thúcđến hết ngày 15/4/2017, cả khách hàng đã trúng thưởng và các khách hàng chưa trúng thưởng đều được tham dự quay số mở thưởng lần tiếp theo để có cơ hội trúng 01 giải Đặc biệt là 01 Sổ tiết kiệm linh hoạt trị giá 01 tỷ đồng và 10.130 giải thưởng có giá trị còn lại. Bên cạnh đó, khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm tại Agribank trong đợt huy động nếu có mã số trúng thưởng trùng với nhiều giải thưởng thì sẽ được nhận toàn bộ các giải thưởng đã trúng.Đợt huy động tiền gửi tiết kiệm dự thưởng "Mừng Xuân Đinh Dậu" đã trở thành một trong nhiều chương trình huy động thường xuyên, uy tín, minh bạch, công khai thu hút được sự tham gia của hàng triệu khách hàng trên cả nước.Agribank là NHTM lớn nhất, duy nhất do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, với mạng lưới gần 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc, tổng tài sản đạt trên 01 triệu tỷ đồng, nguồn vốn huy động 948 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng 802 nghìn tỷ đồng. Agribank hiện là đối tác tin cậy của trên 3 vạn doanh nghiệp và gần 10 triệu hộ sản xuất; là ngân hàng thương mại chủ lực cung ứng vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân và thực hiện các chương trình, chính sách tiền tệ tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp đối với cộng đồng, mỗi năm đều dành khoảng 400 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội, tập trung vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tài trợ giáo dục, y tế, giao thông nông thôn, quan tâm chia sẻ và hỗ trợ người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.Ghi nhận những thành tích, đóng góp trên, Agribank đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhiều danh hiệu cao quý khác như Ngân hàng Thương mại duy nhất 05 năm liên tiếp nằm trong Top 10 Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500); được Đảng, Chính phủ ghi nhận là Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đổi mới, Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng, Ngân hàng vì cộng đồng…Hãng xếp hạng quốc tế Fitch Ratings nâng xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn (IDR) và mức trần hỗ trợ từ Chính phủ (SRF) của Agribank từ B lên B+; được Tạp chí uy tín thế giới The Banker xếp hạng 446/1000 ngân hàng lớn nhất thế giới; Top 10 Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam và Thương hiệu nổi tiếng Nhất theo ngành hàng; “Ngân hàng tốt nhất Đông Nam Á đầu tư phát triển nông thôn”; “Ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á về hệ thống và dịch vụ ATM”; Top 10 Doanh nghiệp mạnh Đông Nam Á, Top 10 Thương hiệu danh tiếng Đông Nam Á.Đối với hoạt động huy động vốn, Agribank luôn trân trọng từng đồng vốn tiết kiệm được chắt chiu từ thành quả lao động của mỗi gia đình, từ mỗi khách hàng, luôn nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất, cung cấp các sản phẩm tiện tích cao nhất đến quý khách hàng tham gia gửi tiền. Với thế mạnh về nền tảng công nghệ thông tin và khả năng cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, hiện Agribank có hơn 200 sản phẩm dịch vụ các loại và thường xuyên tổ chức các đợt khuyến mại huy động vốn để đáp ứng nhu cầu đa dạng, tạo thêm nhiều giá trị gia tăng và cơ hội để khách hàng lựa chọn.