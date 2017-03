Chiều 6/3/2017, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức hội thảo Phương án đảm bảo an ninh, an toàn, môi trường và phòng cháy chữa cháy trong giai đoạn bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 3 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

TGĐ BSR Trần Ngọc Nguyên phát biểu tại hội thảo

BDTT lần 3 Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất sẽ tiến hành trong 52 ngày từ 5/6 đến 26/7/2017; trong đó có 38 ngày bảo dưỡng chính, 7 ngày dừng nhà máy và 7 ngày khởi động lại nhà máy. Đợt bảo dưỡng lần này được chia làm 7 gói thầu với khoảng 6.000 đầu công việc. Gói thầu số 1 và 2 được coi là phần việc phức tạp nhất, liên quan đến các phân xưởng công nghệ chính của nhà máy. BSR sẽ đảm nhiệm nhiều phần việc bảo dưỡng thiết bị quay, thiết bị tĩnh, thiết bị điện, tự động hóa và hệ thống điều khiển. Dự kiến có khoảng 2.000 nhân sự nhà thầu cùng tham gia đợt BDTT lần 3.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó ban An toàn, Sức khỏe, Môi trường và PCCC (HSE) BSR cho biết: Bảo dưỡng nhà máy lọc dầu thường có những mối nguy tiềm ẩn về an toàn trong thời điểm dừng và khởi động nhà máy; số lượng lao động từ bên ngoài quá đông; thời gian làm việc ngắn với cường độ cao; thời tiết nắng nóng (đúng dịp nắng nhất năm ở dải đất miền Trung); cộng với mối nguy liên quan đến HSE như làm việc trên cao, làm việc trong không gian hạn chế, thiết bị nặng, tiếp xúc với các nguồn năng lượng điện, khí nén, khí độc CO, H2S, chất tự bốc cháy FeS…

Mục tiêu của BSR trong đợt BDTT lần 3 là không tai nạn lao động, không sự cố cháy nổ, không sự cố môi trường, không sự cố mất an ninh trật tự.

Công ty BSR cũng đề ra 5 biện pháp, đó là: Kiểm soát an ninh ra/vào nhà máy không để người, thiết bị, vật tư ra vào trái phép; Triển khai quy trình quản lý an ninh đảm bảo tuân thủ đầy đủ pháp luật Việt Nam; Thành lập đội phản ứng nhanh có mặt tại hiện trường sự cố trong 5 – 10 phút; Phối hợp với lực lượng vũ trang; Tuyên truyền trước, trong và sau bảo dưỡng.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng giám đốc BSR Trần Ngọc Nguyên mong muốn thực lực của BSR kết hợp với kinh nghiệm và khả năng tác chiến độc lập của các lực lượng vũ trang trong tỉnh Quảng Ngãi sẽ giúp đảm bảo an ninh tuyệt đối cho NMLD Dung Quất bảo dưỡng thành công. BDTT lần 1 năm 2011, lần 2 năm 2014 BSR đều về đích trước 3 – 5 ngày và không xảy ra một vụ mất an ninh, an toàn nào. Vì vậy mục tiêu của đợt BDTT lần 3 không nằm ngoài mục tiêu là an toàn cho con người, công nghệ, sạch về môi trường.

Tại hội thảo, đại diện Công ty CP Dịch vụ bảo vệ an ninh Dầu khí Việt Nam chi nhánh Miền Trung cũng trình bày phương án bảo vệ cho Nhà máy với khoảng 290 nhân sự làm việc 2 cá 3 kíp, bảo vệ 4 khu vực trọng yếu: nhà máy chính, trạm bơm nước biển, khu vực hành chính, tuyến ống dẫn sản phẩm, khu bể chứa sản phẩm và cảng Jetty, Phân xưởng Polypropylene.

Tham luận tại hội thảo, đại tá Trần Hồng Hưng, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi lưu ý BSR cần tổ chức và làm tốt khâu tuyên truyền. Bởi chỉ có tuyên truyền thì chính nhân sự nhà thầu sẽ là những người tố giác những hành động sai trái, mối nguy an ninh. Đại tá cho rằng, dù được bảo vệ 3 – 4 lớp an ninh nhưng tự bản thân nhân sự nhà thầu không được tuyên truyền, phổ biến kiến thức đẩy đủ sẽ gây khó khăn trong công tác quản lý, phối hợp.

Ông Cao Chí Kiên, Phó ban HSE PVN đánh giá cao các kịch bản an ninh, an toàn, môi trường trong đợt BDTT lần 3 NMLD Dung Quất. Ông lưu ý BSR cần đảm bảo an toàn công nghệ, nhất là các điểm nóng cục bộ ở một số phân xưởng. Đồng thời, quá trình bảo dưỡng sẽ phát sinh các chất thải, nước thải nên yêu cầu về môi trường phải luôn đảm bảo nghiêm ngặt.

Hội thảo cũng ghi nhận những tham luận của các lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi, Ban Quản lý khu Kinh tế Dung Quất và các khu kinh tế tỉnh Quảng Ngãi, Cục An ninh kinh tế A85 Bộ Công An, Cảng vụ Hàng hải Dung Quất… về công tác HSE cho BDTT lần 3.