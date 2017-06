Ở vị trí mới, ngôi chợ nằm trong trung tâm của Khu đô thị cao cấp Sao Mai – Tân Hiệp đã sôi động hơn bao giờ hết.

Chợ mới hiện đại trong lòng Khu đô thị cao cấp Sao Mai- Tân Hiệp

Gần 300 kiot đã nhanh chóng được lấp đầy. Dãy sạp trong nhà lồng, những cửa hiệu dọc theo trục đường bao quanh khu chợ mọc lên san sát. Hàng hóa đa dạng, qui mô kinh doanh của các tiểu thương đã mở rộng hơn. Một không gian giao thương nhộn nhịp chưa có tiền lệ ở huyện Tân Hiệp đang diễn ra từng ngày tại ngôi chợ mới.

Họp chợ từ giữa khuya

Nhịp sống "chợ búa" được nhóm lên từ giữa khuya của ngày hôm trước. Thời điểm đó những “đại tiểu thương” chuyên bỏ mối sỉ các mặt hàng cá, thịt, hải sản đặc trưng vùng biển, hàng nông sản rau củ quả…. hoạt động. Những chuyến hàng đêm nhanh chóng được các tiểu thương nhỏ lẻ khẩn trương ắp hàng lên các xe ba gác, xe honda hối hả tỏa về các chợ cóc vùng ven, lân cận cho kịp buổi chợ sớm mai.

Một ngôi chợ mới khang trang, rộng rãi, thoáng mát, bảo đảm vệ sinh, mạng lưới điện chiếu sáng, hệ thống cấp – thoát nước đã là những điều kiện cần để cho hàng trăm tiểu thương đăng ký vào họp chợ. Nhưng chính sách “3 miễn và nhiều hỗ trợ” mới là yếu tố quyết định để họ đặt niềm tin gắn bó lâu dài và phát triển kinh doanh.

Miễn thuế kinh doanh 1 năm, miễn tiền thuê mặt bằng 1 năm, miễn tiền điện nước 2 tháng, miễn thuế hoa chi cùng 1 số chính sách hỗ trợ đặc biệt khác là những điều kiện đủ tạo lực hút hấp dẫn cho hàng loạt hộ kinh doanh vào hoạt động. 100% tiểu thương rất hài lòng với cách ứng xử của chính quyền địa phương và nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Thành Lân – Trưởng Ban Quản lý chợ Tân Hiệp cho biết :“Từ chợ cũ di dời sang chợ mới có nghĩa là ít nhiều tiểu thương phải làm lại từ đầu. Nhưng nhờ có các chính sách hỗ trợ rất tốt của Tập đoàn Sao Mai như một đòn bẩy tiếp sức cho hàng trăm tiểu thương khiến họ đồng thuận về với khu chợ mới”.

Thật vậy ! Càng về sáng, không khí náo nhiệt của ngôi chợ mới càng dần tăng lên. Những tiểu thương nông dân tận dụng phiên chợ sớm với những gánh hàng rau, mớ cá đồng còn tươi xanh rào rạo. Tiểu thương chuyên nghiệp lúc nào cũng tranh thủ dọn hàng sớm hơn. Hàng ngày, họ vẫn cùng nhau tăng tốc mua bán. Tất cả chung tay tạo nên sức sống mạnh mẽ ở chợ mới Tân Hiệp chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động.

Giờ đây, chẳng ai còn phân biệt chợ mới và chợ cũ mà chỉ có một từ duy nhất đó là chợ Tân Hiệp tọa lạc ở trung tâm Khu đô thị cao cấp Sao Mai - Tân Hiệp. Một tín hiệu hưng thịnh cho cả vùng đang dần hé mở từ giải pháp hay – hợp lòng dân của nhà đầu tư.

Điểm tựa phát triển đô thị mới

Ở một vị trí mới, đắc địa, vùng “lõi” của Khu đô thị cao cấp Sao Mai, chợ Tân Hiệp hôm nay đã giải quyết được nhiều vấn đề cho cộng đồng: Trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm và tạo việc làm cho rất nhiều lao động ổn định đời sống an sinh xã hội tại địa phương. Khi giao thương của huyện đã thu về một mối, hàng trăm tiểu thương, hàng ngàn người đi chợ đã không còn nơm nớp lo sợ những tai nạn khó lường trên Quốc lộ 80 đoạn đi qua huyện Tân Hiệp. Chính quyền sở tại, ngành công an đã bớt phần trăn trở khi tình trạng họp chợ lề đường, lấn chiếm hành lang an toàn đô thị đã được chấm dứt.

Tiểu thương phấn khởi kinh doanh trong ngôi chợ mới

Bà Lê Thị Thơm – người dân tại thị trấn Tân Hiệp cho biết “Từ khi chợ Tân Hiệp dời về chỗ này, bà con buôn bán và dân chúng đi chợ an tâm hơn. Không còn sợ tai nạn giao thông nữa.”

Xung quanh chợ Tân Hiệp, những ngôi nhà cao tầng, những khu biệt thự đang mọc lên mỗi ngày. Chuỗi nhà hàng – khách sạn, siêu thị mini, shop hàng hóa đua nhau nở rộ. Khu phố thương mại sầm uất dần hiện rõ theo thời gian. Vùng hoang hóa lau sậy ngày nào giờ đã thay da đổi thịt chỉ sau một thời gian rất ngắn. Chợ Tân Hiệp là điểm tựa để thúc đẩy khu đô thị cao cấp Sao Mai – Tân Hiệp phát triển nhanh và mạnh đúng theo mục tiêu định hướng của địa phương.