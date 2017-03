Vàng là tài sản có giá trị về nhiều mặt. Ngoài làm trang sức tô điểm nét đẹp, nét sang cho người sử dụng thì vàng còn là quà tặng giá trị, là tài sản tích lũy rất dễ dàng chuyển sang tiền mặt khi cần.

Vì thế từ lâu, vàng - đặc biệt là vàng ta (dân gian thường gọi là vàng 4 số 9, vàng 3 số 9) được nhiều người lựa chọn, tích giữ. Mỗi quốc gia đều có ngân khố dự trữ vàng nhất định để bảo đảm an ninh kinh tế và chính trị. Tùy từng thời điểm mà lượng vàng dự trữ khác nhau. Trong nước thị trường vàng khá phong phú. Tuy nhiên ngoài một số thương hiệu vàng uy tín thì có không ít vàng hao cân thiếu tuổi của một số cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, thiếu công nghệ kỹ thuật, nên chất lượng kém không đồng đều, cân đo đong đếm không chính xác ... gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Lời khuyên của các chuyên gia kinh tế và nhiều người đầu tư, tích lũy vàng dành cho chúng ta là "chọn vàng của các thương hiệu uy tín sẽ có lợi trăm đường".

Có nhiều loại vàng như vàng miếng, vàng thỏi, vàng nhẫn nhưng vàng nhẫn vẫn được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất bởi những giá trị và lợi ích mà vàng nhẫn mang lại như: vừa đeo thời trang, vừa dễ dàng tích trữ, vừa là món quà hồi môn, quà biếu tặng giàu ý nghĩa, khi cần dễ dàng bán lại. Tuy nhiên việc lựa chọn vàng nhẫn như thế nào để hội tụ đầy đủ các giá trị trên cũng đang được người tiêu dùng băn khoăn, vì vàng thiếu tuổi, thiếu cân tại các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ khá phổ biến, nếu không biết cách lựa chọn, dễ mua phải vàng thiếu tuổi, thiếu cân…

Theo phản ánh của nhiều người tiêu dùng và đặc biệt gần đây có nhiều đài, báo tìm hiểu vấn đề vàng thật, giả lẫn lộn trên thị trường, người viết cũng làm một cuộc khảo sát xem thực hư thị trường vàng nhẫn như thế nào để kịp thời thông tin đến bạn đọc. Ghi nhận của chúng tôi qua khảo sát thực tế như sau:

Đầu tháng 2 có việc cần đến tiền, gia đình chị Nguyễn Hồng Anh tại Đông Anh – Hà Nội phải mang mấy chỉ vàng đã tích cóp từ nhiều năm nay đi bán. Thế nhưng tại mấy cửa hàng vàng gần nhà khi cân thử thì trọng lượng và tuổi vàng đều thiếu so với hóa đơn mua hàng trước đó. Để cho chắc chắn chị đến thẳng một công ty vàng bạc đá quý có uy tín lâu năm tại trung tâm Hà Nội để kiểm tra vàng. Kết quả vẫn vậy, mấy chiếc nhẫn đều hao cân, thiếu tuổi, mặc dù chị cất kỹ chứ không đeo dùng nên trường hợp hao vàng do sử dụng theo chị là không có. Khi bán tổng số nhẫn gần 1 lượng vàng, chị thiệt trên 1 triệu đồng, không phải vì giá vàng chênh lệch giữa thời điểm mua và thời điểm bán, mà phần thiệt này theo chị Hồng Anh là do hao hụt trọng lượng và tuổi vàng, chị đã trả đủ tiền để nhận vàng thiếu tuổi thiếu cân. Điều này khiến chị và gia đình rất bức xúc.

Trường hợp như của gia đình chị Hồng Anh trên không phải là cá biệt, mà là tình trạng chung của nhiều người tiêu dùng khi mua nhẫn tròn trơn trôi nổi tại các cửa hàng vàng nhỏ lẻ, không tên tuổi, không thương hiệu.

Tìm hiểu kỹ hơn chúng tôi được biết, thực tế hiện nay hầu như các tiệm vàng chưa đủ phương tiện kỹ thuật để chế tác, kiểm định vàng, không có quy trình quản lý nghiêm ngặt đối với sản phẩm đầu vào và đầu ra khiến cho vàng thiếu cân, thiếu tuổi (vàng 99,99% Au nhưng thực tế chỉ ở tuổi 99,0% đến 99,7 % Au,…) lẫn tạp chất. Rất ít sản phẩm đạt 99,9 % Au và 99,99 % Au tinh khiết, vì vậy nhiều năm qua khách hàng buộc phải mua đâu – bán đó mới được giá, nếu mang đi bán nơi khác sẽ bị các chủ tiệm chèn giá, trả giá rất rẻ, trừ cân, trừ tuổi, trừ sạn…, bị thiệt oan.

Theo giới chuyên môn có hai nguyên nhân người tiêu dùng thiệt hại khi mua nhẫn vàng không ép vỉ tại các cơ sở nhỏ lẻ: thứ nhất, khi chế tác các chủ tiệm vàng cố tình đánh thiếu tuổi vàng và trọng lượng để kiếm lợi. Thứ hai, do không đủ điều kiện mua sắm các trang thiết bị hiện đại nên khi chế tác nhẫn vàng dẫn tới sai số lớn. Dù nguyên nhân nào cũng đều gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Chọn vàng uy tín, lợi ích trăm đường

Để tránh những phiền hà trên, đa số hiện nay người tiêu dùng đã “tỉnh táo” hơn và chọn mua nhẫn tròn trơn ép vỉ của các thương hiệu uy tín như Bảo Tín Minh Châu, SJC… để đảm bảo quyền lợi và tài sản của mình.

Là một doanh nghiệp kinh doanh vàng có uy tín lâu năm tại Hà Nội, đại diện Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu cho biết, để tránh phiền toái, đa số người tiêu dùng hiện nay thường tìm mua nhẫn tròn trơn ép vỉ của các thương hiệu uy tín. Từ nhiều năm nay, nhẫn tròn trơn Vàng rồng Thăng Long của chúng tôi được rất nhiều khách ưa chuộng, lựa chọn. Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long được ép vỉ siêu bền với 6 loại bản vị: 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ, 5 chỉ và 10 chỉ.... Khách hàng sẽ dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính. Vỉ nhẫn được ép vỉ rất chắc chắn, đặc biệt có nhiều ký tự tinh xảo có khả năng chống giả cao, có đầy đủ thông tin trên sản phẩm giúp khách hàng hài lòng khi sử dụng, đây là sản phẩm được người dân tín nhiệm lâu năm, là một trong các thương phẩm bán chạy hàng đầu trong nhiều năm nay của Công ty.

Vì vàng 99,99%Au có giá trị kinh tế cao nên các chuyên gia kim hoàn khuyên người dân và nhà đầu tư khôn ngoan nên nói "không" với hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất sứ. Chỉ nên chọn các thương hiệu vàng nổi tiếng, uy tín cao vài chục năm trên thị trường, được quốc tế công nhận chất lượng, được Nhà nước, Chính phủ trao tặng Bằng khen, được các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội vinh danh bằng các giải thưởng uy tín, liên tục được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền.... , không nên ham rẻ mà "tiền mất tật mang".

Thông tư 22 của Bộ khoa học công nghệ có hiệu lực từ 1/6/2014 quy định cụ thể về hàm lượng vàng, giới hạn sai số...Các công ty vàng uy tín luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Thông tư này.Về phía người tiêu dùng cần từ bỏ thói quen mua bán gần nhà mà nên mua bán tại các cửa hàng uy tín, sản phẩm có bảo đảm, bảo hành để tránh thiệt hại không đáng có cho chính mình.