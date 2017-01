TP - Thành lập từ tháng 4/2015, song song với việc đầu tư xây dựng dự án và đảm bảo điện góp phần phát triển kinh tế xã hội, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) còn đặc biệt chú trọng đến công tác an sinh xã hội.

Lãnh đạo Cty Nhiệt điện Duyên Hải tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách.

Chia sẻ và đồng hành



Tối 20/12, tại UBND xã Dân Thành (thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) Cty Nhiệt điện Duyên Hải phối hợp Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 tổ chức chương trình “EVN – Trao niềm tin, gửi yêu thương” năm 2016. Tại đây, ban tổ chức đã trao tặng 190 suất học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó và 110 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn các xã Dân Thành, Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải) và xã Đông Hải (huyện Duyên Hải) với tổng giá trị trên 260 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hữu Phiên - Giám đốc Cty Nhiệt điện Duyên Hải cho biết, đây là chương trình mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc, góp phần hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn vươn lên học tập. Đồng thời, khơi dậy tinh thần vượt khó trong cuộc sống; tạo môi trường giáo dục mang tính thực tiễn cao. Qua đó, tạo điều kiện chia sẻ ước mơ, trao những niềm tin yêu thương hỗ trợ các em trong học tập và việc làm.

Trong thời gian qua, song song với công tác đầu tư xây dựng dự án và đảm bảo điện góp phần phát triển kinh tế xã hội, Tổng Công ty phát điện 1, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 đặc biệt chú trọng đến công tác an sinh xã hội của địa phương và đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như: Chương trình EVN thắp sáng niềm tin; Chương trình EVN-Trao niềm tin gửi yêu thương; xây cất nhà tình nghĩa, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn; hỗ trợ chi phí cho người nghèo, gia đình chính sách, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn….

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thăm và tặng quà gia đình chính sách tại xã Dân Thành (huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) dịp 27/7.

Đến nay, đã đóng góp 30 tỷ đồng để nâng cấp và cải tạo hương lộ 81 thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; đóng góp 2,2 tỷ đồng cho hoạt động xây nhà tình nghĩa, đón tết vì người nghèo, trao học bổng cho sinh viên nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, thăm và tặng quà cho gia đình chính sách… Trong đó, Công ty ủng hộ Quỹ xây dựng nhà tình nghĩa của tỉnh Trà Vinh 1 tỷ đồng để xây dựng 20 căn nhà cho các gia đình chính sách, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Riêng trong tháng cuối cùng của năm 2016, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã đóng góp xây dựng mới 4 căn nhà tình nghĩa tại các xã Đông Hải, Trường Long Hòa, Dân Thành, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng và đóng góp 200 triệu đồng vào quỹ an ninh xã hội tỉnh Trà Vinh.

Điểm tham quan, học tập về bảo vệ môi trường



Cùng với việc chung tay lo an sinh xã hội tại địa phương, Công ty Nhiện điện Duyên Hải luôn nỗ lực bảo vệ môi trường. Các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải được xây dựng trên địa bàn chịu ảnh hưởng bởi điều kiện tự nhiên và khí hậu vùng đặc thù. Từ tháng 4 đến tháng 10 hằng năm là mùa mưa, từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau là mùa gió chướng. Vì vậy, hệ thống vận chuyển than từ cảng vào kho chứa cũng như chuyển than đến từng nhà máy điện đều sử dụng băng tải có nắp đậy kín. Phương án thải xỉ khô đã được nghiên cứu lựa chọn phù hợp với dây chuyền công nghệ sản xuất tại các nhà máy nhiệt điện than. Thực tế, công nghệ thải xỉ khô đang được áp dụng tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 là công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường.

Cán bộ, công nhân viên Công ty đã trồng cây phủ xanh khu vực nhà máy.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cam kết tuân thủ tất cả mọi quy định về môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Công ty đã chủ động kết nối truyền dữ liệu khí thải, chất thải về sở Tài nguyên và Môi trường Trà Vinh để cùng kiểm tra, giám sát. Từ giữa tháng 11, Công ty phối hợp phát bản tin về môi trường để cung cấp thông tin môi trường hàng tuần cho người dân quanh vùng dự án trên hệ thống thông tin đại chúng tại địa phương, trong đó cập nhật các thông số về môi trường gồm các nồng độ khí thải như bụi, Nox, SO2, nhiệt độ của nước làm mát trước khi xả ra biển, nồng độ pH của nước thải.

Để làm tốt công tác bảo vệ môi trường, ngay trong quá trình chuẩn bị sản xuất, Công ty đã chú trọng đến công tác đào tạo, bổ sung kiến thức về môi trường cho CBCNV. Trên cơ sở đó, cán bộ, công nhân luôn nắm bắt kịp thời công nghệ, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định các tổ máy, đảm bảo tốt môi trường xung quanh.

Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, dioxin, thăm hỏi các gia đình chính sách nhân ngày thương binh - liệt sĩ, hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó,… là những hoạt động được Công ty quan tâm.

Trung tâm Điện lực Duyên Hải có tổng công suất dự kiến 4.400MW, gồm 4 nhà máy nhiệt điện đốt than công nghệ tua-bin ngưng hơi truyền thống là Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Duyên Hải 3 mở rộng và Cảng than lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long do Tập đoàn Điện lực Việt Nam – Tổng Công ty Phát điện 1 làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 5 tỷ USD. Riêng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2 do Malaysia làm chủ đầu tư. Trung tâm Điện lực Duyên Hải thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030.

Ngoài ra, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Dân Thành và các xã khác trên địa bàn tổ chức cho người dân, các cán bộ đang công tác tại địa phương tham quan nhà máy. Đây cũng là dịp để Công ty tuyên truyền, giới thiệu những hoạt động về bảo vệ môi trường, giúp nhân dân cùng chung tay làm tốt công tác này. Chính vì vậy, cùng với những kết quả đã đạt được, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được đánh giá là một trong những điểm tham quan, học tập về các giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả ở tỉnh Trà Vinh.