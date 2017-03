TP - Dự báo lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) năm 2017 và năm 2018 tương ứng 4.244 tỷ đồng và 4.888 tỷ đồng dựa trên các giả định như hệ số CAR tốt, tăng trưởng tín dụng hợp lý; đặc biệt MB có thể giành được thêm thị phần trong những năm tới.

MB được dự báo sẽ tăng tốc rất tốt thời gian tới.

Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa công bố bản phân tích về cơ hội đầu tư cổ phiếu Ngân hàng thương mại Quân đội (mã CK: MBB-Hose). Bản phân tích toàn diện chỉ ra những ưu điểm vượt trội của MBB so với các ngân hàng thương mại khác đồng thời cơ hội đầu tư cổ phiếu này thời gian tới.

Theo SSI, năm 2016, MBB đạt 3,651 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 13,3%, hoàn thành 102,8% kế hoạch năm tài chính 2016 và cao hơn 1,9% so với dự báo là 3.583 tỷ đồng.

ROE năm 2016 giảm xuống còn 12,03% từ mức 12,83% vào năm 2015 do ngân hàng tăng vốn điều lệ từ 16.000 tỷ đồng năm 2015 lên 17.127 tỷ đồng trong năm 2016 thông qua việc phát hành khoảng 31,18 triệu cổ phiếu để mua lại CTCP Tài chính Sông Đà (SDFC) và trả cổ tức bằng cổ phiếu từ kết quả kinh doanh năm 2015.

Cùng đó, thu nhập lãi ròng của MBB tăng 9% trong năm 2016 nhờ tăng trưởng tín dụng khách hàng cao, đạt 24,2%, một trong những mức tăng trưởng cao nhất trong ngành. Cho vay cá nhân và cho vay doanh nghiệp FDI tăng trưởng mạnh mẽ, tương ứng 44,2% và 303%, trong đó đáng chú ý là dư nợ cho vay hộ gia đình tăng 44,4%, chiếm 29,89% tổng dư nợ cho vay.

Ngân hàng tiếp tục thực hiện kế hoạch mở rộng mảng bán lẻ, tập trung hướng đến nhóm khách hàng cá nhân (thế chấp, xe cộ, thẻ tín dụng, v.v.) và cho vay hộ gia đình. Năm 2016, ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng 25,5% của phí giao dịch nhờ lượng giao dịch tăng lên. Các công ty con như MBS (môi giới chứng khoán), MBC (quản lý quỹ) và MIC (bảo hiểm phi nhân thọ) cũng ghi nhận thu nhập từ phí dịch vụ cao hơn. Thu nhập ròng khác tăng 67,1%, đạt 876,8 tỷ đồng, cao hơn so với trước đây nhờ đẩy mạnh thu hồi nợ xấu (508 tỷ đồng)...

Dự báo kinh doanh 2017: Lạc quan

Năm 2016, tỷ lệ nợ xấu của MBB đã giảm xuống 1,3% so với mức 1,6% vào năm 2015 chủ yếu do tăng trưởng 24,2% tổng dư nợ và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm 43%. MBB đã xóa 770 tỷ đồng nợ xấu, đây là mức thấp nhất kể từ năm 2012.

Theo đó, nhóm phân tích SSI dự báo lợi nhuận trước thuế của MBB trong năm 2017 và năm 2018 tương ứng 4.244 tỷ đồng và 4.888 tỷ đồng, dựa trên các giả định: Dựa trên kỳ hệ số CAR tốt so với các NHTMQD cũng như so với trước đây, kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của MBB sẽ đạt 18,5%, cao hơn một chút so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng ngành trong năm 2017. “MBB có thể giành được thêm thị phần trong những năm tới khi vị thế của MBB về vốn và nợ xấu tốt hơn so với các ngân hàng khác. Để đạt được mức tăng trưởng này, ngân hàng có thể sẽ tập trung vào mảng bán lẻ…”, nhóm phân tích mổ xẻ

Nhóm phân tích SSI khẳng định: MBB có thể sẽ duy trì hệ số NIM ở mức cao hơn, đạt 3,7% nhờ tỷ trọng cho vay cá nhân trong tổng dư nợ cho vay ước tính sẽ tăng lên 32% trong năm 2017 và 35% trong năm 2018. Chúng tôi dự báo hệ số CIR của ngân hàng sẽ tăng lên 42%, do MBB sẽ tăng chi để tuyển dụng thêm nhân viên cũng như tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng cho mảng bán lẻ.

Tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức thấp 1,3%, tương đương năm 2016. “MBB có thể giữ mức nợ xấu thấp từ phân khúc bán lẻ nhờ chính sách cho vay thận trọng. Do đó, chúng tôi cho rằng ngân hàng có thể sẽ tăng trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC vào năm 2017, tương tự như năm 2016.”, SSI khẳng định.