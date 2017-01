TP - Với những người trẻ đã từng học tập và làm việc ở các nước Mỹ, Singapore, Úc, Canada… chắc hẳn đều không thể quên được trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng mạng siêu tốc 4G - mạng có tốc độ cao gấp gần 10 lần 3G hiện đang sử dụng ở Việt Nam. Được sử dụng từ năm 2009, mạng 4G đã sớm được ưa chuộng ở nhiều nước khi làm thay đổi hoàn toàn thế giới công nghệ của người dùng.

Nguyễn Hà Trang (Đại học Bishop, Quebec, Canada)

Mạng 4G - Trải nghiệm không thể quên với các du học sinh

Lần đầu tiên đi du học xa nhà, cô sinh viên Nguyễn Hà Trang (Đại học Bishop, Quebec, Canada) không tránh khỏi cảm giác cô đơn, trống trải trong lòng vì phải xa người thân, bạn bè ở Việt Nam. May mắn là Trang đã có thể sớm vượt qua những giây phút đó bằng cách thường xuyên gọi điện Skype với gia đình hoặc cập nhật hình ảnh hàng ngày lên Facebook, Instagram để cả nhà đều biết…

Với hệ thống mạng 4G nhanh và ổn định ở Canada, mỗi bức ảnh Trang tải lên facebook chỉ mất 1s là xong, nhanh hơn rất nhiều so với mạng 3G của Việt Nam. Khi gia đình gọi video mà không có ở nhà, Trang vẫn có thể nói chuyện dễ dàng, hình ảnh rõ nét, không bị giật, lag hay mất đường truyền. Ngoài ra, việc lướt newsfeed hay load video trên Facebook, Instagram cũng gần như tức thì, không phải chờ đợi lâu.

Còn với anh Lê Anh (cựu du học sinh New York, Mỹ), vốn là một người đam mê công nghệ, game thì việc dùng 4G lại mang đến cho anh nhiều trải nghiệm thú vị. Khi tải game về máy, anh thường chỉ mất chưa đầy 30s thay vì phải chờ khoảng hơn 3 phút như trên nền tảng 3G. Cũng nhờ 4G giảm độ trễ đến 2.5 lần so với 3G, nên khi chơi các game đối kháng trực tiếp, đòi hỏi tốc độ cao như Clash Royal, Clash of Clan, Lê Anh có thể thoải mái chơi ngay trên di động mà không bị giật, chậm, thậm chí bị kích ra khỏi game như khi dùng 3G.

Theo nghiên cứu của nhà mạng Viettel, nếu như dịch vụ mạng 4G chỉ cần mất trung bình 1s để tải một bức ảnh lên Facebook thì mạng 3G lại mất tới 25s. Hay thời gian stream 1 bài hát 320 kbps từ website nghe nhạc online trên nền tảng 4G cũng chỉ bằng 1/10 thời gian trên mạng 3G. Tương tự, thời gian buffer 1 video 4K trên trang Youtube của mạng 4G chỉ là 5 giây trong khi 3G phải mất tới 1- 1 phút rưỡi mới có thể thao tác tương tự.

Khai trương mạng 4G tại Việt Nam chỉ còn là thời điểm

Đã quen với mạng 4G tốc độ cao, nên khi về nước, nhiều cựu du học sinh cảm thấy rất khó chịu khi phải sử dụng Internet trên nền tảng 3G hàng ngày. Ở Việt Nam, nhiều lúc, sóng 3G chập chờn, không ổn định ở các khu vực khác nhau, thậm chí bị gián đoạn khi đang sử dụng trên các hoạt động như load video 4K, chơi game dung lượng cao….

Thực tế, điều này là hoàn toàn dễ hiểu vì tốc độ truyền tải của mạng 4G và 3G chênh lệch nhau rất lớn. Trên lý thuyết, mạng 4G cao nhất hiện nay (công nghệ 4G LTE-A) có tốc độ tải xuống (download) là 300 Mb/s và tải lên (upload) là 150 Mb/s, gấp hơn 7 lần so với tốc độ mạng 3G HSPA+ đang dùng hiện tại với tốc độ tải xuống 42 Mb/s và tải lên 22 Mb/s.

Trước nhu cầu rất lớn của người tiêu dùng, một số nhà mạng lớn ở Việt Nam như Viettel, Vinaphone… đều đang gấp rút triển khai đưa dịch vụ 4G vào hoạt động. Cộng đồng du học sinh, những người trẻ, yêu thích công nghệ không khỏi háo hức, mong ngóng từng ngày. Trong đó, nhà mạng đã sớm đầu tư thiết bị, cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng và mạng lưới để cung cấp dịch vụ 4G ra thị trường chính là Viettel.

Viettel cũng là nhà mạng đầu tiên triển khai chương trình đổi SIM VIETTEL 4G miễn phí cho khách hàng. Với hơn 1.600 điểm đổi SIM miễn phí trên toàn quốc, khách hàng sẽ dễ dàng nâng cấp SIM để trải nghiệm dịch vụ khi Viettel cung cấp. Là một trong những khách hàng đầu tiên nâng cấp SIM 4G, anh Lê Anh phấn khởi chia sẻ: “Tôi không ngờ đổi SIM VIETTEL 4G lại đơn giản và dễ dàng thế. Chỉ cần mang CMTND và 2 phút làm thủ tục là xong. Sau SIM 4G, tôi mong dịch vụ 4G sớm được hòa mạng, để công việc, cuộc sống được thuận tiện như hồi ở Mỹ.”

Không chỉ vậy, niềm vui như được nhân đôi khi nâng cấp SIM 4G hoặc hòa mạng mới với SIM VIETTEL 4G thời gian này, khách hàng còn có cơ hội quay số trúng thưởng “Nhận SIM 4G - Quà tặng bất ngờ” của Tổng Công ty Viễn thông Viettel. Phần thưởng lên tới hơn 2 tỷ đồng với các phần quà vô cùng hấp dẫn như 4 chiếc Honda SH 125i 2017, 40 chiếc Iphone 7 32GB và 400 chiếc Samsung Galaxy J2 Prime. Tất cả các khách hàng kích hoạt sử dụng SIM 4G trên toàn quốc kể từ ngày 12/1/2017 - 12/3/2017 đều nhận được mã dự thưởng để tham gia chương trình.