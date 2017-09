Dạ tiệc thời trang “Liếc” từ ‘Ngôi nhà chung’ VFD

Với sự góp mặt của 12 thương hiệu thời trang nổi tiếng lẫn các thương hiệu non trẻ nhưng không kém phần ấn tượng (I Hate Fashion, 21Six, Benliza designed by Van Ha, Thuý An, Vu Tran Duc Hai, Nii, Linksan design, Chu La, Xuan Le, Up to seconds, Lumos, SOL), dạ tiệc thời trang “Liếc” Fashion Show của VFD là bản hòa ca của màu sắc và âm thanh, mang đến những giai điệu đẹp và lạc quan cho các nhà thiết kế nói riêng và thời trang Việt nói chung.

VFD - ngôi nhà chung của thời trang Việt hứa hẹn sẽ là địa chỉ tin cậy dành cho người tiêu dùng, là cơ hội để mỗi nhãn hàng có thể quảng bá tốt nhất thương hiệu của mình, đồng thời tạo môi trường sôi động cho các NTK học hỏi và trao đổi về kiến thức, xu hướng thời trang

Không chỉ đặt mục tiêu phục vụ khách hàng trong nước, VFD còn kỳ vọng sẽ đưa thời trang Việt vươn tầm thế giới. Rất nhiều khách quốc tế tham gia buổi tiệc đã tỏ ra vô cùng thích thú với những thiết kế mang đậm nét văn hóa phương Đông nhưng vẫn bắt kịp xu hướng thế giới. Trong hình: NTK Laura Fontan của thương hiệu Chula đang trò chuyện cùng khách

NTK Đức Hải (áo trắng) chia sẻ: “Có rất nhiều người yêu thời trang đang ở đây để chiêm ngưỡng các BST của các NTK Việt. Đó là sự ủng hộ đầu tiên của khách hàng với VFD, và chắc chắn sẽ còn nhiều sự ủng hộ tích cực nữa dành cho những thiết kế tuyệt vời đậm chất Việt thế này”.

NTK Devon Nguyễn (thương hiệu SOL by Devon Nguyen) cho biết: “Devon rất bất ngờ khi thấy ở TTTM Royal City có khu thời trang quy tụ các NTK trong nước chuyên nghiệp và quy củ như vậy. Trải nghiệm không gian thời trang ấn tượng ấy, Devon quyết định phải đồng hành ngay để cùng các NTK khác tạo nên “ngôi nhà chung” cũng như để khách hàng đam mê thời trang có một địa chỉ tin cậy, chuyên nghiệp, thân thiện hơn”.

“Mặc dù không phải là nơi duy nhất quy tụ các sản phẩm của nhiều NTK Việt nhưng tôi tin rằng với quy mô lớn, được sắp xếp khoa học, lý tưởng để tạo ra không gian mua sắm chuyên nghiệp thế này, VFD chắc chắn sẽ làm cho khách hàng thích thú và hài lòng nhất khi muốn mua những sản phẩm thiết kế cho người Việt đúng nghĩa”, NTK Sandy Đoàn khẳng định. Chị cũng rất vui và hạnh phúc khi màn trình diễn BST Dream Girls của 21Six được khán giả hưởng ứng nồng nhiệt.

Nhóm nhạc Da LAB đem đến những giai điệu trẻ trung, vui tươi của dòng nhạc underground

MC Phan Anh – khách mời “bất ngờ” xuất hiện trong show thời trang “Liếc”chia sẻ cùng MC – siêu mẫu Phương Mai rằng anh nhận được lời mời từ một NTK của VFD. Anh sẽ đưa bà xã đến VFD ngay khi có thể vì chắc chắn bà xã anh rất thích những mẫu thiết kế đơn giản, thuần Việt mà vẫn tinh tế và cuốn hút tại đây

Hơn 200 khách mời cùng các nhà thiết kế, người mẫu, người nổi tiếng… đã thực sự thăng hoa trong bữa tiệc thời trang và âm nhạc đẳng cấp. Trong hình (từ trái sang): NTK Dương Trần – chủ thương hiệu Linksan, NTK Vũ Trần Đức Hải, NTK Diego và Laura – chủ thương hiệu Chula, NTK Devon Nguyen – chủ thương hiệu SOL by Devon Nguyen, NTK Sandy Đoàn – chủ thương hiệu 21Six và các đại diện đến từ thương hiệu Up to second, Lumos, I Hate Fashion

Cùng ngắm nhìn lại một số thiết kế nổi bật trong đêm diễn thời trang “Liếc”:

BST đến từ thương hiệu 21Six và Linksan Design

BST đến từ thương hiệu Lumos và Xuân Lê

BST đến từ thương hiệu SOL by Devon Nguyen và Up to Seconds

BST đến từ thương hiệu VUTRANDUCHAI và I Hate Fashion

BST đến từ thương hiệu Chu la

P.V