TP - Tổng kết năm dương lịch 2016 (không theo năm học), Đại học (ĐH) Duy Tân, Đà Nẵng đã xuất bản được 218 bài báo quốc tế, trong đó có 207 bài thuộc danh mục ISI với 140 bài trong số đó có các tác giả của Duy Tân là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ. Kết quả này gấp đôi con số của năm 2015 khi nhà trường xuất bản 105 bài báo quốc tế, trong đó có 101 bài thuộc danh mục ISI.

Các nhà khoa học làm việc trong các phòng thí nghiệm hiện đại tại ĐH Duy Tân và nhận Bằng khen tại Lễ Khen thưởng “Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học & Công nghệ” năm 2016 của TP. Đà Nẵng

hiều trong số những bài báo này có Chỉ số ảnh hưởng (IF: Impact Factor) khá cao, như 7 bài nghiên cứu Y tế Cộng đồng của Trung tâm Sáng kiến sức khỏe toàn cầu của trường có IF = 44.002 hay bài “DNA redox hydrogels: Improving mediated enzymatic bio-electro-catalysis” của TS. Nguyễn Văn Khiêm với IF = 9.312 hay bài “Higher-Density culture in human embryonic stem cells results in DNA damage and genome instability” của TS. Nguyễn Thị Hà với IF = 5.365. Cùng với Chỉ số ảnh hưởng IF cao, các bài báo của trường cũng được đăng trên các tạp chí có Chỉ số trích dẫn (H-index) đáng nể với 12 tạp chí có H-index từ 300 đến 600, 14 tạp chí từ 150 đến 299, và 23 tạp chí từ 100 đến 149.