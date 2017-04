TPO - Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi vừa tổ chức thành công đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2020, tại nhà máy lọc dầu Dung Quất. Phó Tổng giám đốc BSR Nguyễn Văn Hội tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2017 – 2020; Phó Tổng giám đốc BSR Khương Lê Thành và Trưởng ban Vận hành Sản xuất Mai Tuấn Đạt giữ chức vụ Phó Chủ tịch Chi hội.

GS Đặng Vũ Minh phát biểu tại đại hội

Hiện Chi hội có 76 hội viên, gồm đội ngũ khoa học, công nghệ đang công tác tại các đơn vị dầu khí miền Trung; trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng. Trong quá trình hoạt động, chi hội tư vấn, phản biện về tình hình phát triển bền vững nhiên liệu sinh học; tư vấn chiến lược vận hành – bảo dưỡng NMLD Dung Quất. Trực tiếp tham gia công trình khoa học đề nghị xét giải thưởng Nhà nước…

Nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi xác định mục tiêu là “Tập trung trí tuệ xây dựng nội dung và phương thức hoạt động phong phú, chủ động triển khai các hoạt động tại cơ sở, không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh. Khai thác tối đa nguồn lực con người tham gia công tác tư vấn phản biện, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học ngang tầm với nhiệm vụ mới; đồng thời góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị”. Riêng hoạt động tư vấn, Hội tập trung vào đánh giá tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, tư vấn về cổ phần hóa BSR, nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất và xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

BCH Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2017 – 2020 ra mắt

Tại đại hội, ông Mai Tuấn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Chi hội, Trưởng ban Vận hành Sản xuất BSR tham luận Công tác đảm bảo vận hành an toàn NMLD Dung Quất. Tham luận chỉ ra một số thách thức trong đảm bảo vận hành an toàn như ăn mòn do dòng công nghệ, ăn mòn do môi trường, thiết bị điện – tự động hóa đã hết tuổi thọ thiết kế. Ngoài ra, kinh nghiệm xử lý sự cố phức tạp, hệ thống hạ tầng đào tạo, văn hóa an toàn vẫn cần nâng cao hơn nữa. Ông Mai Tuấn Đạt cũng nêu ra các giải pháp vận hành an toàn nhà máy như duy trì chính sách “KHÔNG TAI NẠN/SỰ CỐ.

Ông Đặng Ngọc Đình Điệp, Phó Ban Nghiên cứu Phát triển BSR tham luận Công tác nghiên cứu khoa học để tăng hiệu quả cho NMLD Dung Quất. Hoạt động KHCN của BSR các năm qua đạt 146 sáng kiến, làm lợi ước tính khoảng 128,9 triệu USD; 248 Kaizen làm lợi 11,8 triệu USD. Công ty cũng đã thực hiện 33 nhiệm vụ KHCN, chuyển giao 29 công nghệ, phần mềm.

Phát biểu phản biện các tham luận, Chủ tịch Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi Nguyễn Văn Hội cho rằng: Chi hội Dầu khí ở Quảng Ngãi đã đánh thức sức sáng tạo của người dầu khí khu vực này. Ông lấy ngay ví dụ là PTSC Quảng Ngãi đang chuẩn bị cung cấp một số thiết bị kết cấu cho đối tác Hàn Quốc. Điều này có được từ sự sáng tạo trong lao động, tìm tòi thị trường của PTSC Quảng Ngãi trong suốt nhiều năm đi làm dịch vụ cho các doanh nghiệp Dầu khí.

Chủ tịch Hội DKVN Ngô Thường San đánh giá cao lực lượng KHKT của BSR đã giải quyết các nhiệm vụ khó khăn của Công ty. BSR cần xúc tiến thành lập Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật lọc hóa dầu để tập hợp chất xám; thương mại hóa sáng kiến và phát triển dịch vụ lọc hóa dầu cho cả vùng Đông Nam Á.