Sau 5 năm ra đời và hoạt động tại Lào, VietinBank đã vươn lên trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu, tạo nhiều việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách, an sinh xã hội, được Chính phủ nước bạn đánh giá rất cao.

Dấu ấn VietinBank sau 5 năm tại Lào

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 5 năm hoạt động của VietinBank tại Lào tổ chức ngày 31/3 tại Thủ đô Vientiane của Lào, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Somdy Douangdy nhấn mạnh: hoạt động của VietinBank tại Lào đã thực sự trở thành cầu nối hiệu quả cho hoạt động của doanh nghiệp 2 nước cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Lào, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Cụ thể, ông Somdy Douangdy khẳng định, sau 5 năm hoạt động, VietinBank đã vươn lên trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu tại Lào, tạo nhiều việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách, an sinh xã hội. “Chính phủ, các bộ ngành liên quan của Lào sẽ tiếp tục tạo điều kiện để VietinBank Lào phát triển hơn nữa trong thời gian tới”, ông Somdy Douangdy nói.

Có mặt tại buổi lễ, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Đào Minh Tú bày tỏ sự vui mừng về kết quả VietinBank Lào đạt được: “5 năm thời gian không dài, lại trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, nhưng VietinBank Lào phấn đấu tích cực và đạt được kết quả hết sức phấn khởi. Bên cạnh tăng trưởng mạnh về nguồn vốn, tổng tài sản, chất lượng tín dụng của VietinBank Lào là rất đáng ghi nhận, dù tín dụng tăng trưởng mạnh nhưng không có nợ xấu”. Phó Thống đốc Đào Minh Tú mong rằng thời gian tới VietinBank sẽ tiếp tục là một trong những đơn vị đầu tàu hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT VietinBank bày tỏ tin tưởng rằng, trên cơ sở quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, VietinBank sẽ phát huy được các thế mạnh về con người, công nghệ và tiềm lực tài chính để đẩy mạnh phát triển hoạt động của VietinBank Lào, góp phần xây dựng kinh tế - xã hội của đất nước Lào ngày càng giàu đẹp, tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước Việt - Lào.

“VietinBank cam kết mọi hoạt động của Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Lào; đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, trở thành ngân hàng thương mại lớn, chủ lực trên đất nước Lào” – ông Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Ngân hàng Việt Nam lớn thứ 2 tại Lào

Những ngày đầu thành lập vào năm 2012, Vietinbank Lào chỉ có 1 chi nhánh quy mô nhỏ với vốn điều lệ 22 triệu USD, cơ sở vật chất hạ tầng còn khiêm tốn, số lượng nhân viên ít ỏi chỉ khoảng 17 người và 4 phòng ban nghiệp vụ. Để tiếp tục mở rộng hoạt động và phát triển kinh doanh, Vietinbank Lào đã nâng cấp thành công lên ngân hàng 100% vốn nước ngoài, có vốn điều lệ 50 triệu USD, là tiền đề để mở rộng mạng lưới, nâng cao vị thế, khẳng định thương hiệu Vietinbank tại Lào.

Theo ông Lê Quốc Nam, Tổng Giám đốc VietinBank Lào, hiện ngân hàng có 1 trụ sở chính, 1 phòng giao dịch quy mô lớn tại Thủ đô Vientiane và 1 chi nhánh tỉnh Champasak. Tổng số nhân viên gần 90 cán bộ với 7 phòng ban chuyên trách các nghiệp vụ của Ngân hàng. “Trước mắt, cuối năm 2017 Vietinbank Lào sẽ tiếp tục mở chi nhánh mới ở tỉnh Savanakhet. Trong tương lai sẽ đẩy mạnh phát triển mạng lưới tại một số tỉnh trọng điểm của Lào như: Bolikhamxay, Luangphabang, Atapu…” – ông Lê Quốc Nam chia sẻ. Dự kiến cuối năm 2017 tòa nhà trụ sở chính Vietinbank Lào sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Trênchặng đường 5 năm phát triển, VietinBank Lào luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định qua các năm, trở thành ngân hàng Việt Nam có quy mô lớn thứ 2 tại Lào. Tổng tài sản của ngân hàng năm 2016 đạt gần 222 triệu USD, tăng 17% so với năm 2015 và tăng 435% so với năm đầu tiên thành lập (năm 2012).Năm 2016, dư nợ cho vay của VietinBank Lào đạt hơn 158 triệu USD, tăng 13% so với cuối năm 2015 và tăng trưởng 542% so với năm 2012. Đáng chú ý, chất lượng tín dụng đều là nợ nhóm 1 đủ tiêu chuẩn, không có nợ xấu.

Là ngân hàng hoạt động hiệu quả có lãi ngay từ năm đầu tiên thành lập, năm 2012 lợi nhuận trước thuế là 103.000 USD, đến năm 2016 VietinBank Lào đạt gần 3 triệu USD. Năm 2016, nguồn vốn huy động của VietinBank Lào đạt 157 triệu USD, tăng trưởng 17% so với năm 2015, và tăng tới 726% so với năm 2012. Vietinbank Lào đã rất tích cực trong việc tìm kiếm các nguồn vốn cạnh tranh từ trong và ngoài nước để mang lại lãi suất cho vay hiệu quả - kinh tế cho các khách hàng. Là đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, từ năm 2012 đến 2016, VietinBank Lào đã thực hiện nộp ngân sách gần 22,3 tỷ LAK.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, VietinBank Lào định hướng sẽ phát triển trở thành ngân hàng Việt Nam hàng đầu tại Lào, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong kinh doanh, phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại với nguồn nhân lực chất lượng cao và quản trị theo chuẩn mực quốc tế hướng tới các giá trị cốt lõi “Hướng tới khách hàng - Năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tâm, minh bạch, hiện đại”