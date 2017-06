Vừa qua, Hãng hàng không 5 sao hàng đầu châu Á Singapore Airlines đã trao giải thưởng ghi nhận chất lượng dịch vụ của các đơn vị thành viên Vietnam Airlines phục vụ cho các chuyến bay đi/đến sân bay quốc tế Nội Bài của hãng này.

Theo đó, hai đơn vị thành viên của Vietnam Airlines là Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCTS) đã xếp hạng thứ 2 về chất lượng phục vụ hàng hóa và Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) đạt giải thưởng “Đầu sân bay có chất lượng dịch vụ tốt nhất” đối với công tác làm thủ tục hành khách, hành lý tại sân bay Nội Bài. Giải thưởng được ông Kaijie Yeo - Giám đốc Điều hành hãng Singapore Airlines tại Việt Nam khu vực miền Bắc và ông Dennis Chia Guo Wei - Trưởng đại diện hãng tại sân bay Nội Bài trao tặng, dựa trên đánh giá khách quan của hành khách trên các chuyến bay trong toàn mạng bay của Singapore Airlines trên toàn thế giới do hãng thực hiện từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017. Hiện tại, NCTS và VIAGS đang phục vụ các chuyến bay của Singapore Airlines đi/đến Hà Nội với tần suất 7 chuyến/tuần.

NCTS là công ty cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hoá lớn nhất cho 23 hãng hàng không đang khai thác tại sân bay Nội Bài, đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hóa hàng không hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Ngoài giải thưởng của Singapore Airlines, NCTS còn nhận được kết quả đánh giá chất lượng phục vụ hàng hoá rất tốt của Cục Hàng không Qatar và các hãng hàng không đối tác lớn khác.

Trong lĩnh vực phục vụ mặt đất, VIAGS là mô hình kinh doanh đầu tiên ở Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ mặt đất sân bay đồng bộ, đạt chuẩn quốc tế tại 3 sân bay lớn Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng. Ngoài việc tuân thủ Quy chế an ninh hàng không của Bộ GTVT và đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015, VIAGS vừa hoàn thành đánh giá giai đoạn 1 cho việc chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISAGO ED5 (IATA Safety Audit for Ground Operations – hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo an toàn cao nhất trong quy trình phục vụ mặt đất của IATA). Ông Christian Abrecht, đánh giá viên trưởng người Đức hàng chục năm kinh nhiệm đã đánh giá rất cao về hệ thống quản lý của VIAGS so với các tổ chức tương đương. “VIAGS là công ty phục vụ mặt đất hàng đầu trong nước và có tiềm năng lớn cung cấp dịch vụ mặt đất trên thị trường quốc tế”, ông Christian Abrecht nhận định.

Với chất lượng dịch vụ nâng cấp tổng thể trên toàn mạng từ mặt đất đến trên không, Vietnam Airlines hiện là hãng hàng không duy nhất tại Việt Nam cung cấp dịch vụ truyền thống, đầy đủ với chất lượng quốc tế nằm trong top các hãng hàng không 4 sao của thế giới. Cũng theo cập nhật xếp hạng mới nhất của Tổ chức đánh giá các hãng hàng không độc lập Skytrax vừa qua, Vietnam Airlines đứng thứ 14 trong nhóm 20 hãng hàng không có hạng Phổ thông Đặc biệt tốt nhất và là năm thứ 2 liên tiếp nằm trong top 50 hãng hàng không hàng đầu thế giới. Đây là tiền đề để hãng sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những hãng hàng không được ưa chuộng nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2020.