FinTech thường được dùng để chỉ các công ty cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh vực tài chính bao gồm thanh toán, chuyển tiền, vay nợ, gây quỹ, quản lý tài sản, bảo hiểm…

Vừa qua, một trong những chương trình được mong đợi nhất dành cho cộng đồng FinTech startups Việt “Propelling your startup dreams – Đòn bẩy cho giấc mơ khởi nghiệp” do Ngân hàng UOB và The FinLab phối hợp tổ chức đánh dấu những khởi đầu cực kỳ khởi sắc cho cộng đồng khởi nghiệp nói chung và thị trường FinTech Việt Nam nói riêng.

Ngoài những ông lớn đã và đang chiếm lĩnh thị trường, Việt Nam hiện đang nổi lên những cái tên khá thành công như: Money Lover, BankGo hay F88… tạo được điểm nhấn thật sự trong tâm trí người tiêu dùng. Chính vì vậy, các FinTech startups tham gia chương trình đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm cũng như ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê dành cho “đứa con tinh thần” của mình khiến các chuyên gia trong và ngoài nước vô cùng hào hứng. Đây là tiền đề mở ra nhiều hướng đi mới cho các bạn trẻ có đam mê trong lĩnh vực FinTech.

Tham gia sự kiện các startups đều thể hiện mong muốn được tham dự vào chương trình The FinLab Cycle 2 với nguồn vốn đầu tư lên đến 30.000 SGD và các hỗ trợ đặc biệt khác. Đây chắc chắn sẽ là “đòn bẩy” giúp các FinTech startups có thể dễ dàng tiến xa hơn trên con đường của mình.