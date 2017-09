Dự án Him Lam Phú An được trả chậm trong 6 năm

Him Lam Phú An là một trong những dự án mà Him Lam Land kinh doanh thành công nhất từ trước đến nay. Theo tìm hiểu, tỷ lệ tiêu thụ trung bình các đợt mở bán đều đạt từ 96-99%. Đến nay, sau khoảng 8 tháng chính thức công bố ra thị trường, Him Lam Phú An đã tiêu thụ thành công 1.042 căn trên tổng số 1.092 căn hộ, hiện chỉ còn lại 50 căn cuối cùng.

Những ưu thế nổi bật

Có thể thấy, Him Lam Phú An sở hữu nhiều yếu tố hấp dẫn và nổi bật tại khu Đông thành phố như: vị trí đắc địa, hệ thống tiện ích nội khu cao cấp, thiết kế căn hộ phù hợp nhu cầu khách hàng, giàu tiềm năng gia tăng giá trị và uy tín chủ đầu tư đã được khẳng định… Quan trọng, giá bán căn hộ Him Lam Phú An rất cạnh tranh chỉ từ 1,7 - 1,9 tỉ đồng/căn 2 phòng ngủ cùng chính sách thanh toán ưu việt: thanh toán 30% nhận nhà, phần còn lại trả chậm trong 6 năm.

Đứng ở góc độ thị trường, phân tích những lợi thế nói trên sẽ thấy Him Lam Phú An là dự án đáng mua để an cư cũng như đầu tư.

Đầu tiên, Him Lam Phú An nằm ngay xa lộ Hà Nội, chỉ mất 3 phút đi bộ để tiếp cận ga số 8 và số 9 của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Tương lai, khi tuyến metro đi vào hoạt động, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển đến nhiều khu vực trong thành phố như quận 1, quận 2, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Thủ Đức… Theo ý kiến chuyên gia, những dự án hưởng lợi trực tiếp từ tuyến Metro này có khả năng tăng giá khoảng 20-30% trong thời gian sắp tới.

Hệ thống 38 tiện ích nội khu của Him Lam Phú An cũng là một lợi thế cạnh tranh so với giá bán bởi có thể đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu sinh hoạt từ nhà trẻ, cửa hàng mua sắm, siêu thị, khu gym - spa, nhà hàng, vườn thư giãn, hồ bơi… Bên cạnh đó, cư dân cũng sẽ dễ dàng tiếp cận các tiện ích ngoại khu chỉ trong vòng 5 phút như Vincom Mega Mall, Parkson Cantavil, Lotte Mart, Bệnh viện quốc tế Vinmec, trung tâm thể dục thể thao Rạch Chiếc…

Về thiết kế, được rút tỉa kinh nghiệm từ nhiều công trình đã thành công vang dội trong thời gian vừa qua như Him Lam Riverside, Him Lam Chợ Lớn, Him Lam Phú Đông…, toàn bộ căn hộ Him Lam Phú An đều có 02 phòng ngủ với ít nhất 02 mặt thoáng, phong cách trẻ trung, hiện đại hướng đến giới trẻ.

Tiềm năng tăng giá

Một trong những ưu thế nổi bật nhất của Him Lam Phú An chính là việc đầu tư cao cấp nhưng giá bán cạnh tranh. Cụ thể, dự án sử dụng các vật liệu hoàn thiện căn hộ đến từ thương hiệu nổi tiếng, cao cấp như Kohler, Teka,… nhưng lại sở hữu giá bán hấp dẫn 28-30 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, khảo sát cho thấy giá của các dự án khác ở quận 2, thấp nhất cũng hơn 40 triệu đồng/m2 và giao nhà thô.

Mặt khác, khi chọn Him Lam Phú An, khách hàng có thể hoàn toàn an tâm về tiến độ bàn giao nhà. Hiện dự án đã cất nóc toàn bộ các block và đang tiến hành hoàn thiện. Thậm chí chủ đầu tư còn dự kiến bàn giao nhà sớm hơn cam kết trong hợp đồng 2 tháng. Khi đi vào hoạt động, mức phí quản lý của Him Lam Phú An chỉ có 7.000 đồng/m2 (bao gồm VAT), thấp hơn so với các dự án khác dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/m2.

Nhiều chuyên gia bất động sản dự báo, càng về cuối năm thì sức mua căn hộ sẽ càng tăng, tập trung vào các dự án gần bàn giao nhà. Bởi khi đó, khách hàng có nguồn tiền nhàn rỗi, tiền thưởng cho một năm phấn đấu làm việc miệt mài. Họ chọn căn hộ sắp bàn giao để có thể nhận nhà sớm ổn định cuộc sống nhưng cũng có thể bán kiếm lời từ việc tăng giá khi chủ đầu tư bàn giao. Nếu xét theo tiêu chí này, Him Lam Phú An lại một lần nữa cho thấy ưu thế hiếm có của mình.

Hiện Him Lam Land đang chào bán 50 căn hộ đẹp nhất của dự án Him Lam Phú An. Đây là cơ hội duy nhất trong lần mở bán cuối cùng này với chính sách thanh toán đặc biệt: khách hàng mua căn hộ chỉ phải thanh toán 30% đến khi nhận nhà; phần còn lại thanh toán 1%/tháng (tương đương 17-19 triệu đồng) kéo dài đến 06 năm.

Minh Phong