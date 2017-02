Ngày 18/2/2017, hơn 1000 “tín đồ” chơi xe phân khối lớn sẽ có cơ hội hội tụ tại “Day of H.O.G” – ngày hội lớn của giới chơi xe Harley Davidson diễn ra tại khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside.

Với chủ đề “Mùa Xuân, mùa khởi đầu những chuyến đi”, “Day of H.O.G” không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu của các biker trên cả nước, mà còn là điểm hẹn hấp dẫn cho các “tín đồ” của Harley Davidson tại Việt Nam.

Trong không gian rộng lớn, thoáng đãng của khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, các câu lạc bộ, hội nhóm tham gia “Day of H.O.G” sẽ được sắp xếp khu vực riêng để có thể tự do sáng tạo, bày trí xe theo cá tính riêng của mình. Biển tên và thông tin giới thiệu của từng đội cũng sẽ được đặt ngay phía trước mỗi khu vực để thuận tiện cho việc theo dõi của khán giả. Các mẫu xe đặc biệt nhất sẽ được đặt trên bục gỗ cao ngay sát sân khấu để người xem dễ dàng chiêm ngưỡng. Nổi bật nhất phải kể đến như chiếc Harley-Davidson độ bobber hàng hiếm với các chi tiết bên ngoài được “chạm trổ” bằng tay do thợ Việt Nam thực hiện hay chiếc Harley-Davidson Flathead 1936, BMW R100 độ café racer, Harley-Davidson Softail Custom độ bình xăng sơn mài, lốp căm cỡ lớn…

Không chỉ trưng bày xe, “Day of HOG” cũng tổ chức những cuộc thi thú vị dành cho các “tín đồ” của thú chơi xe phân khối lớn, gồm: cuộc thi độ xe; cuộc thi chạy sa hình dành cho những tay lái sở hữu kỹ năng lái xe an toàn…

Tâm điểm của “Day of HOG” chính là màn trình diễn đặc biệt với sự kết hợp giữa âm thanh của các xế nổ Harley-Davidson của CLB H.O.G Chapter Hà Nội remix khéo léo mới âm nhạc của DJ để tạo thành một bản hòa tấu độc đáo chưa từng có.

Đến với sự kiện, người tham dự không chỉ được hòa mình vào không khí sôi động, mãn nhãn với dàn siêu xe Harley Davidson với quy mô lớn chưa từng có mà còn được tận hưởng không gian xanh sinh thái rộng lớn Vinhomes Riverside.

Sở hữu diện tích hơn 70ha với bởi những cung đường rộng, không gian xanh và kiến trúc đẳng cấp, Vinhomes Riverside đã nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi của một khu đô thị và trở thành điểm hẹn của nhiều sự kiện văn hóa – thể thao lớn, thu hút đông đảo công chúng như Edurun, Colour Me Run, Photo By Ride… Tiếp tục trở thành địa điểm tổ chứcsự kiện lớn nhất của giới chơi xe Harley Davidson tại Việt Nam, Vinhomes Riverside thêm một lần khẳng định sức hấp dẫn và vị trí của một trong những khu đô thị đáng sống bậc nhất Việt Nam.