Ngày 6/1, Tập đoàn Hoa Sen (HSG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính (NĐTC) 2016 – 2017 và công bố mức lợi nhuận sau thuế trên 1.500 tỷ đồng.

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen phát biểu tại Đại hội cổ đông.

Dịp này, Hoa Sen cũng vinh dự nhận giải thưởng “Công ty được quản lý tốt nhất châu Á 2016” do Tạp chí tài chính toàn cầu Euromoney bình chọn. Trước đó, Hoa Sen đã nhận được thành tích này vào năm 2014.



Năm 2016 là năm đánh dấu chặng đường 15 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn Hoa Sen. Hoa Sen hiện là tập đoàn kinh doanh tôn, thép hàng đầu trong nước và khu vực.

NĐTC 2015 – 2016, Tập đoàn Hoa Sen đã thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch và tăng trưởng mạnh mẽ so với NĐTC trước. Theo đó, chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ thành phẩm đạt 1.242.579 tấn, vượt 13% kế hoạch và tăng trưởng 22% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt gần 17.900 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch đề ra. Nổi bật nhất chính là chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt trên 1.500 tỷ đồng, tăng trưởng 130% so với NĐTC trước.

Bằng những kết quả kinh doanh trên, Hoa Sen tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường tôn, thép trong nước, đồng thời đạt được những bước tiến dài trên thị trường quốc tế với kênh tiêu thụ phủ khắp 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, doanh thu xuất khẩu chiếm gần 40% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Ông Marcus H. Langston - Giám đốc Châu Á Tạp chí Euromoney trao chứng nhận Công ty được quản lý tốt nhất Châu Á cho ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen.

Với những thành tích đạt được, trong năm vừa qua Hoa Sen đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng cao quý: Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng, tiếp tục được công nhận là Thương hiệu Quốc gia cả 3 dòng sản phẩm Tôn Hoa Sen, Ống kẽm Hoa Sen, Ống nhựa Hoa Sen; Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2015.

Cùng đó, Hoa Sen cũng lọt Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất ở Việt Nam 2016 do Tạp chí Forbes bình chọn; Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2016; Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam do Tạp chí Forbes bình chọn, Top 5 Doanh nghiệp niêm yết có quan hệ nhà đầu tư tốt nhất 2016 cùng nhiều thành tích khác.

Tiếp nối những thành công trên, tại Đại hội, ông Marcus H. Langston - Giám đốc châu Á Tạp chí Euromoney trao giải Công ty được quản lý tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kim loại và khai khoáng năm 2016 cho Tập đoàn Hoa Sen.

Giải thưởng trên được Tạp chí Euromoney đánh giá dựa trên phiếu bình chọn của các nhà phân tích thị trường tại các ngân hàng đầu tư và viện nghiên cứu hàng đầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Ông Marcus cho biết: “Chúng tôi nhận được 451 đề cử cho các công ty ở châu Á là những công ty tốt nhất theo từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, với tiêu chí bao gồm thị trường vững mạnh, lợi nhuận, khả năng tăng trưởng và chất lượng quản lý. Hoa Sen đã vinh dự đứng đầu trong giải thưởng Công ty quản lý tốt nhất trong lĩnh vực kim loại và khai khoáng tại Châu Á”.

Đông đảo cổ đông của HSG biểu quyết các nội dung cho niên độ tài chính 2016-2017.

Trong NĐTC 2016 – 2017, Hoa Sen tập trung củng cố các lợi thế cạnh tranh sẵn có nhằm tạo nền tảng phát triển ổn định thị trường nội địa, hoàn thiện quy trình sản xuất khép kín, đa dạng hóa sản phẩm, chuẩn bị bệ phóng vững chắc nhằm bứt phá trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Cung trong NĐTC mới, Hoa Sen quyết tâm đạt sản lượng tiêu thụ 1.575.000 tấn/năm, doanh thu 23.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.650 tỷ đồng.

Với những bước tiến vững chắc, Tập đoàn Hoa Sen đã và đang phát huy lợi thế cạnh tranh đã có, tạo vị thế vững chắc để sẵn sàng vươn lên tầm cao mới, xứng đáng với danh hiệu Công ty tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.