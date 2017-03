Những ngày cuối tháng hai vừa qua, học trò nghèo cùng các thầy cô vùng cao tại Hà Giang và Lai Châu vui mừng đón nhận những ngôi trường mới khang trang, kiên cố, thay bằng những lớp học tạm từ phên nứa, xuống cấp và thiếu thốn mọi bề.

Lớp học mới khang trang kiên cố sẽ giúp các em yên tâm học tập

Chính thức khởi công xây dựng vào tháng 8/2016, sau hơn 5 tháng xây dựng, hai công trình tại tỉnh Hà Giang là điểm trường Tiểu học Thôn Hồng Ngài A, Xã Sủng Thài, Huyện Yên Minh và điểm trường Mầm non Thôn Nia Do, Xã Giàng Chu Phìn, Huyện Mèo Vạc có mức đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng bao gồm 6 lớp học mới với trang thiết bị đầy đủ, nhà bếp, nhà vệ sinh đạt chuẩn với hệ thống cung cấp nước sạch, sân chơi, hàng rào, cổng trường và bờ kè kiên cố chống sạt lở núi sẽ giúp cho 118 em học sinh tại hai xã này được học tập và vui chơi trong môi trường an toàn và sạch đẹp, giúp các em phát triển đầy đủ về mặt thể chất và tinh thần.

Ngôi trường khang trang, kiên cố giữa vùng núi đồi Hà Giang

Cùng được khởi công xây dựng vào tháng 8/2016, điểm trường tiểu học Bản Dền Thàng (thuộc Trường Tiểu học Nậm Xe) tại xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có mức đầu tư hơn 700 triệu đồng cũng chính thức khánh thành vào cuối tháng 2 vừa qua. Diện mạo mới của điểm trường tiểu học Bản Dền Thàng sẽ giúp 115 em học sinh nơi đây có điều kiện học tập tốt hơn.

Sủng Thài và Giàng Chu Phìn là những xã đặc biệt khó khăn, nơi tỷ lệ hộ nghèo lên tới 65% – 70%, hoặc bản Dền Thàng nằm sâu trong xã Nậm Xe có tỷ lệ hộ nghèo hơn 58%. Thu nhập của người dân nơi đây chủ yếu đến từ công việc đồng áng, trồng rừng và được hỗ trợ từ Chính phủ. Do đó, việc đảm bảo một điểm trường có điều kiện vật chất đầy đủ cho con em học tập dường như là trăn trở và của không ít người dân cũng như các cơ quan ban ngành địa phương.

Những ngôi trường này được xây dựng từ sự hỗ trợ của Prudential đã mang lại ý nghĩa lớn cho học sinh và thầy cô giáo nơi đây giúp các em có ngôi trường khang trang để yên tâm học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cô Phạm Thị Thúy Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Giàng Chu Phìn chia sẻ: “Điểm trường mới được xây dựng đã đáp ứng niềm mong mỏi bao lâu nay của học sinh, giáo viên và các phụ huynh trong thôn. Từ nay các em sẽ được vui chơi và sinh hoạt trong một môi trường đầy đủ, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần”.

Các em học sinh trường tiểu học Bản Dền Thàng nhận quà từ Prudential tại Lễ khánh thành

Thấu hiểu được những khó khăn, thiếu thốn của các thầy cô giáo cũng như học trò vùng cao, Prudential đã tích cực chung tay mang tới những điểm trường khang trang, kiên cố, đảm bảo điều kiện tốt cho chăm sóc, giáo dục trẻ em và tạo điểm khởi đầu cho sự phát triển trí tuệ của các em.