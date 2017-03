Tập đoàn Nam Cường phối hợp với UBND phường Dương Nội, quận Hà Đông tổ chức sự kiện Giải chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân 2017” tại Khu đô thị Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2017) và kỷ niệm 33 năm thành lập Tập đoàn Nam Cường.

Với đường chạy 5km, hơn 1000 người đã đăng ký tham gia, đây là lần đầu tiên một chương trình thể dục thể thao với bộ môn chạy có quy mô lớn được tổ chức tại Khu đô thị Dương Nội, góp phần xây dựng một cộng đồng cư dân sống xanh, sống khỏe, khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần.

Chạy vì sức khỏe và cuộc sống xanh

Giải chạy thu hút hơn 1000 vận động viên đại diện cho đoàn thể, đoàn viên thanh niên trên địa bàn Dương Nội, Hà Đông, các cán bộ nhân viên Tập đoàn Nam Cường và học sinh các khối trường THCS Dương Nội, trường THCS Lê Quý Đôn tham gia.





Khu đô thị Dương Nội - địa điểm tổ chức Giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Tại đây, các vận động viên tham gia Giải chạy Olympic kết hợp với thi đấu giải việt dã. Lộ trình chạy trên một số tuyến đường chính nằm trong khuôn viên khu đô thị Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường. Theo đó, các vận động viên sẽ chạy quanh dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp Anland – Anland Complexvà Khu biệt thự thương mại An Phú – An Phú Shop-villa đang được chủ đầu tư Nam Cường đầu tư xây dựng. Dự án nhà ở cao cấp Anland và sản phẩm An Phú Shop-villa đượcthừa hưởng lợi thế to lớn từ hạ tầng dịch vụ, hồ điều hòa, công viên cây xanh và khu sinh vật cảnh sẵn có của Dương Nội để mang lại môi trường sống trong lành, an toàn, thân thiện với môi trường nhưng không kém phần hiện đại cho cư dân.

Được biết, ngày chạy Vì sức khỏe toàn dân là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện được Tập đoàn Nam Cường tổ chức vì cộng đồng cư dân suốt thời gian qua.

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Tập đoàn 19/3, Tập đoàn Nam Cường cũng tổ chức một số hoạt động ý nghĩa như phát động phong tràotrồng cây, lễ mít tinh, hội thi đá bóng, giải tennis dành cho riêng CBNV Nam Cường. Các hoạt động này đều hướng đến mục tiêu gắn kết người Nam Cường, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của cây xanh với môi trường sống, thể hiện nét văn hóa truyền thống của người Nam Cường trong suốt chặng đường 33 năm thành lập, trưởng thành và phát triển.

Lan tỏa ý nghĩa nhân văn

Tập đoàn Nam Cường định hướng xây dựng Dương Nội trở thành khu đô thị Zero Energy đầu tiên tại Việt Nam và là một trong những khu đô thị xanh, hiện đại hàng đầu khu vực. Mật độ xây dựng tại khu đô thị chỉ chiếm khoảng 30%. Diện tích còn lại được dành cho việc xây dựng các công trình công cộng, khu vui chơi, công viên cây xanh, công trình hạ tầng xã hội…

Những mảng xanh trong khu đô thị Dương Nội dần được hiện thực hóa với công viên Âm nhạc 6ha, công viên Thiên văn học với trái tim là hồ Bách Hợp Thủy rộng 12ha, những Khu vườn tuổi thơ tràn ngập sắc màu bên những khoảng sân rộng bao quanh lối dạo.

Quảng trường hiện đại, thoáng rộng tại KĐT Dương Nội đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của cư dân

Với định hướng phát triển lấy khách hàng, cư dân - chủ nhân đích thực của khu đô thịlà trung tâm, Tập đoàn Nam Cường đặc biệt quan tâm đến các giá trị sống nhân văn tại Khu đô thị Dương Nội. Ở Khu đô thị Dương Nội, bên cạnh đảm bảo không gian riêng tư thì không gian sinh hoạt cộng đồng được đặc biệt quan tâm góp phần kiến tạo cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại.

Tập đoàn Nam Cường kiến tạo Khu đô thị Dương Nội với những giá trị khác biệt, nhân văn cho cộng đồng

Tập đoàn Nam Cường ấp ủ mong muốn xây dựng một cộng đồng tri thức văn minh, hội nhập và đã hình thành nên các hoạt động văn hóa giao lưu tiêu biểu mang diện mạo mới, sức sống mới tại khu đô thị Dương Nội. Các hoạt động văn hóa tinh thần được thực hiện đã trở thành một nét văn hóa cộng đồng rất riêng tại khu đô thị Zero Energy đầu tiên tại Việt Nam. Nơi đây, cộng đồng cư dân mọi thế hệ được đắm mình tận hưởng không gian văn hóa lễ hội sôi động tại khu đô thị với những sự kiện Vui hội trăng rằm, Sắc màu tuổi thơ, Lễ hội halloween, các Phiên chợ The Sparks truyền thống chan hòa tình thân, thông qua các hoạt động găn kết mọi người xích lại gần nhau hơn, mở ra cơ hội sẻ chia yêu thương,nâng niu giá trị cuộc sống. Khu đô thị Dương Nội là một minh chứng sống động trong việc kiến tạo những giá trị khác biệt, nhân văn đem lại sự gia tăng lợi ích bền vững cho cư dân.

Thông qua việc đồng tổ chức giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Tập đoàn Nam Cường thêm lần nữa khẳng định tâm thế của một Chủ đầu tư tận tâm vì cộng đồng. Đó là cam kết của một doanh nghiệp đặt lên hàng đầu sự phát triển toàn diện và lâu dài chocuộc sống của người dân, từ môi trường sống đến sức khỏe thể chất và tinh thần.