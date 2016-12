Nhằm tiếp sức cho học sinh vùng lũ đến trường, sẻ chia phần nào những mất mát thiệt hại mà người dân các tỉnh miền Trung hứng chịu trong đợt lũ vừa qua, từ 20/12/2016, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) bắt đầu thực hiện chương trình “Ba triệu cuốn vở cho học sinh vùng lũ” với tổng giá trị là 9 tỉ đồng dành tặng cho học sinh tại 5 tỉnh, gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.

Trong đó, chương trình sẽ dành tặng cho các em học sinh tại Khánh Hòa, Phú Yên,Quảng Ngãi, Quảng Nam mỗi tỉnh 500.000 cuốn vở. Riêng tỉnh Bình Định, do bị ảnh hưởng nặng nề sau trận lũ nên chương trình sẽ dành tặng 1.000.000 cuốn vở cho các em.

3 triệu cuốn vở được tặng cho học sinh tại 5 tỉnh thành nói trên là vở loại 1, do Công ty Cổ phần Vĩnh Tiến sản xuất được in ấn theo yêu cầu khắt khe về chất lượng và chọn lọc những câu chuyện giáo dục mang tính nhân văn để in kèm bìa vở mà Hung Thinh Corp đã đặt hàng riêng gửi đến các em nhỏ nhằm sẻ chia, tiếp thêm nghị lực, lạc quan, hỗ trợ các em và gia đình vượt lên những khó khăn chồng chất trong cuộc sống sau lũ hiện nay.

Thông qua UBND và Sở GD-ĐT các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Công ty Hưng Thịnh cùng với ngành giáo dục địa phương trao tặng trực tiếp món quà nhỏ nhưng ý nghĩa đến với học sinh theo từng đợt trong thời gian sớm nhất. Dự kiến, tại mỗi tỉnh thành, việc trao tặng vở sẽ diễn ra từ 5 – 7 đợt, mỗi đợt từ 100.000 – 200.000 cuốn vở.

Chia sẻ về lý do thực hiện chương trình trên, ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Hung Thinh Corp, cho biết: “Những ngày qua, khi chứng kiến lũ dữ nhấn chìm những căn nhà, làm hư hại cầu đường, “xóa sổ” nhiều trường học…, từ cán bộ, nhân viên đến lãnh đạo của công ty Hưng Thịnh đều hướng về miền Trung, mong cho người dân sớm qua cơn hoạn nạn. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều cảm thấy xót xa khi nhìn thấy các em không thể đến trường sau lũ vì trường hư hại, sách vở, tập bút không còn, đường sá ngăn cách, lầy lội…Vốn được xây dựng với triết lý vì cộng đồng và xã hội, Công ty chúng tôi luôn hoạt động theo truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt. Bằng tấm lòng của mình, ngoài việc mỗi nhân viên, cán bộ tự nguyện quyên góp để sẻ chia với người dân miền Trung, Công ty Hưng Thịnh chúng tôi còn thực hiện một số chương trình thiện nguyện khác.Việc tặng 3 triệu cuốn vở cho học sinh 5 tỉnh thành có thiệt hại nhiều nhất trong đợt lũ vừa qua chỉ là hành động nhỏ của chúng tôi trong rất nhiều những hoạt động của người dân cả nước đang hướng về vùng lũ với mong muốn san sẻ bớt nhọc nhằn của mỗi gia đình miền Trung hiện nay, tiếp thêm nghị lực để học sinh ấm lòng khi đến trường. Tất cả chúng ta đang hướng về các em, để các em vững bước trên con đường học tập, nhằm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng nghĩa tình, ấm áp và giàu đẹp hơn.”