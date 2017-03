TPO - Ngày 16/3/2017 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác song phương giữa Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) nhằm tăng cường hoạt động thanh toán giữa hệ thống KBNN và MB.

Theo thỏa thuận, hai bên thực hiện điện tử hóa các giao dịch thu, chi và đối chiếu số liệu giữa các đơn vị KBNN và MB; đảm bảo thu NSNN nhanh chóng, thuận lợi; đảm bảo việc thanh toán, chi trả của NSNN đặc biệt cho khối an ninh, quốc phòng được kịp thời, chính xác, an toàn; giải quyết việc rút tiền mặt của các đơn vị an ninh, quốc phòng qua tài khoản của đơn vị tại MB, giảm việc rút tiền mặt trực tiếp tại KBNN.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà nhấn mạnh: “Việc hợp tác song phương giữa KBNN và MB sẽ tạo cơ chế chủ động cho quản lý, điều hòa vốn làm giảm áp lực trong điều hành ngân quỹ. Trước đây, khi hoạt động giao dịch giữa KBNN huyện với Ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản còn tiến hành theo phương thức thủ công, không tập trung nên việc điều hành ngân quỹ gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong những ngày cuối năm khi lượng giao dịch tăng lên đột biến. Do đó, việc thực hiện điện tử hóa các giao dịch thu, chi NSNNgiúp việc thanh toán chi trả được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, an toàn và chính xác hơn, tiết kiệm thời gian công sức cho các đơn vị có giao dịch với KBNN”.

Chia sẻ tại lễ ký kết, Tổng giám đốc MB Lưu Trung Thái cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng, tín nhiệm của KBNN khi hợp tác với MB triển khai điện tử hóa các giao dịch thanh toán và thu NSNN. MB cam kết việc thực hiện thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu NSNN luôn được triển khai trên hệ thống công nghệ hiện đại nhất, đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ, an toàn, chính xác, gia tăng giá trị cho khách hàng và góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên thị trường”.

Tính đến ngày 31/12/2016, MB có mạng lưới hơn 250 điểm giao dịch tại các tỉnh, thành phố trọng điểm, 2 chi nhánh nước ngoài tại Lào và Campuchia. Với các mặt hoạt động kinh doanh có hiệu quả, MB đã khẳng định được thương hiệu, uy tín trong ngành dịch vụ tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, quản lý quỹ, quản lý và khai thác tài sản, tài chính tiêu dùng); đồng thời có các hoạt động dịch vụ và sản phẩm đa dạng trên nền tảng quản trị rủi ro vượt trội, hạ tầng CNTT hiện đại.