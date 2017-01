TP - Kết thúc năm 2016, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh doanh đề ra từ đầu năm. Đáng chú ý là lợi nhuận trước thuế (của riêng ngân hàng) đạt 3.711 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2015, vượt 4,5% so với kế hoạch. Với kết quả này, MB tiếp tục dẫn đầu về lợi nhuận trong khối các NHTMCP không có vốn chi phối của Nhà nước.

MB tiếp tục dẫn đầu về lợi nhuận trong khối các NHTMCP không có vốn chi phối của Nhà nước

Năm 2016 MB đạt lợi nhuận 3.711 tỷ đồng



Các chỉ tiêu kinh doanh khác của ngân hàng cũng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, tính đến 31/12/2016 (theo báo cáo riêng lẻ), tổng tài sản của MB đạt 250.232 tỷ đồng, hoàn thành 104,3% kế hoạch; vốn điều lệ đạt 17.127 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch; huy động vốn đạt 195.148 tỷ đồng, hoàn thành 102,2% kế hoạch; dư nợ cho vay đạt 148.883 tỷ đồng, hoàn thành 103,4% so với kế hoạch. MB duy trì trong Top các ngân hàng hàng đầu về hiệu quả hoạt động (ROA đạt 13,55%, ROE đạt 1,2%). Nợ xấu quản trị chặt chẽ ở mức 1.33%. Số điểm giao dịch của toàn hệ thống đạt 258 điểm trên toàn quốc với 2 chi nhánh nước ngoài (Lào và Campuchia).

Năm 2016, bên cạnh việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh, MB cũng đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu lớn đặt ra, gồm: chuyển đổi và thực thi thành công chiến lược giai đoạn 2011 - 2015 với 22 giải pháp chiến lược trên 2 nền tảng và 3 trụ cột theo hướng xây dựng Ngân hàng thuận tiện; Xây dựng chiến lược giai đoạn 2016 - 2020 xác định 4 chuyển dịch chiến lược trọng tâm là năng lực ngân hàng số, củng cố quan hệ khách hàng, năng lực thanh toán và năng lực quản trị rủi ro vượt trội; Tái cơ cấu ngân hàng, công ty: kiện toàn quy chế, quy định quản lý tập đoàn. Đưa 2 công ty mới thành lập vào hoạt động là MBLife và MBCredit; Nâng cao năng lực cạnh tranh, Giữ ổn định chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

MB nhận 3 giải thưởng từ The Asean Banker



Với giải Best SME Bank of the Year in Vietnam – Ngân hàng dành cho doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam, theo đánh giá của The Asean Banker, MB là ngân hàng có năng suất lao động hàng đầu, trong đó phân khúc khách hàng SME của MB mang lại thu nhập vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường. Có thể đạt được kết quả này là do MB luôn lấy khách hàng làm trung tâm từ đó ban hành các sản phẩm trọn gói dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, am hiểu thị trường và đặc thù ngành. Kết thúc năm 2016, phân khúc khách hàng SME của MB đã đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng với tốc độ tăng trưởng doanh thu 26% và danh mục đa dạng với 180 sản phẩm.

Giải thưởng “Best CRM Project in Vietnam - Dự án CRM tốt nhất Việt Nam” được trao cho MB dựa trên những thành tựu ứng dụng nền tảng công nghệ trong quản lý thông tin khách hàng và quản trị lực lượng bán hàng. Với sự hợp tác của cổ đông chiến lược Viettel, MB đã triển khai hệ thống CRM hỗ trợ số hóa nền tảng hoạt động hướng đến khách hàng. Hệ thống cho phép tiêu chuẩn hóa thông tin khách hàng, tăng độ chính xác bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu tổng thể, đa chiều. Dự án đã giúp MB tăng trưởng các loại hình dịch vụ liên quan và khách hàng mới lần lượt là 15% và 30%.

Best Lending Platform Implemnetation - Dự án triển khai quản lý quy trình tín dụng tốt nhất Việt Nam (BPM) là hệ thống khởi tạo và quản lý các khoản vay cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân được triển khai trên toàn bộ các điểm giao dịch của MB tại Việt Nam. Dự án này cho phép MB quản lý quy trình khép kín từ thời điểm nhận đề nghị vay vốn cho đến khi khách hàng được giải ngân, nhằm phục vụ khách hàng tốt và nhanh hơn. Với khả năng tích hợp cao và hỗ trợ đa kênh cho phép MB giảm thời gian của quy trình xử lý cho vay lên tới 42% và tăng năng suất xử lý công việc lên 25%.

Các giải thưởng trên nằm trong khuôn khổ của Giải thưởng Quốc gia Việt Nam 2017 (Vietnam Country Awards 2017) do The Asean Banker thực hiện dựa trên cơ sở đánh giá của các nhà nghiên cứu cao cấp tại hơn 200 tổ chức tài chính trên toàn cầu. Năm 2017, nhóm các nhà nghiên cứu của The Asean Banker đã có đánh giá chi tiết hiệu quả hoạt động của hơn 15 tổ chức tại Việt Nam.