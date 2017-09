Mang miến khoai lang, khoai tây “chinh phục” xứ Hàn

Thực phẩm xanh - Năng lượng sạch

Thời gian gần đây, các bà nội trợ thường kháo nhau về các loại miến làm từ khoai lang, khoai tây thơm ngon, chế biến được nhiều món. Đặc biệt, miến khoai lang được làm từ bột khoai lang nguyên chất nên vẫn còn trọn vẹn hương vị thơm ngon đặc trưng. Chị Đỗ Phương My (người mua hàng tại siêu thị BigGreen) cho hay: Mới đầu gia đình chỉ mua về ăn thử, sau đó thấy món ăn dễ chế biến, xào, nấu, ăn kèm lẩu đều được. “Thêm nữa, do làm từ bột khoai lang nên ăn hàng ngày cũng không bị nóng trong người”, chị My hào hứng nói.

Ngoài ra, sợi miến dai, trong, khi ăn có vị ngọt có thể chế biến các món như: nấu, lẩu, xào… nhưng phổ biến và dễ làm nhất là các món miến trộn, đặc biệt là món miến trộn lạnh kiểu Hàn Quốc. Miến khoai tây lại thu hút người thưởng thức bởi sợi miến dẻo, dai, mướt sợi,vị thanh thanh, xào với hải sản, thịt bò, trộn rau củ, hay ăn với lẩu...

Được biết, miến khoai tây, miến khoai lang là 2 dòng sản phẩm mới nhất của Công ty Cổ phần Thực phẩm Minh Dương - đơn vị đã trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển. Hiện, Công ty Minh Dương đang là một trong những đơn vị đi đầu trong ngành sản xuất nguyên liệu phụ trợ cho công nghiệp thực phẩm.

Tiếp tục theo đuổi định hướng sản xuất sạch, sản phẩm sạch như đã làm với miến dong, bún gạo… miến khoai lang, khoai tây nối tiếp phương châm: “Thực phẩm xanh - Năng lượng sạch”. Quá trình sản xuất không pha trộn bất kì loại phụ gia bảo quản nào. Chính điều này là yếu tố then chốt tạo nên sự tin tưởng của người tiêu dùng trước “rừng” thực phẩm bẩn trên thị trường.

Các dòng thực phẩm mang thương hiệu Minh Dương.

Mang miến đi “đánh xứ người”

Lãnh đạo Cty Minh Dương cho biết thêm, các sản phẩm tinh bột thu mua phải qua 2 bước: Kiểm tra các chỉ tiêu quy chuẩn, đảm bảo không có kim loại nặng, không chất bảo vệ thực vật; Tiếp đó, hệ thống hiện đại của Cty sẽ tiếp tục xử lý lọc sạch tinh bột một lần nữa trước khi đi vào sản xuất.

Các sản phẩm phở khô, miến dong… của Cty đã có mặt tại hầu hết các chuỗi siêu thị lớn như: Fivimart, Aeon, Coo-op Mart, Intimex…

Trước kia, miến khoai lang, miến khoai tây chủ yếu được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản để phục vụ nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, hiện nay các sản phẩm của Công ty Minh Dương đã đáp ứng được nhu cầu trong nước và đang có chỗ đứng vững chắc trong lòng người tiêu dùng. Sau khi một quá trình thẩm định chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt, những thị trường khó tính này đã chấp nhận các sản phẩm miến khoai tây, khoai lang của Cty Minh Dương. Được biết, mặc dù đã nâng tổng sản lượng lên đến 500 tấn/năm, thế nhưng dòng sản phẩm này luôn trong tình trạng “cháy hàng”.

Thời gian tới, Cty định hướng phát triển vùng nguyên liệu riêng để chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào. Mục tiêu phục vụ rộng hơn thị trường Hàn Quốc cho cả 2 nhu cầu: Nhu cầu tiêu dùng nội địa và nhu cầu nhập lại để xuất khẩu của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Được biết, miến khoai lang, khoai tây cũng đã được đón nhận tại thị trường châu Âu như: Đức, Hà Lan, Cộng hòa Séc…

Tại chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được tổ chức tháng 12/2015 tại Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đánh giá rất cao sản phẩm miến dong, miến khoai tây, miến khoai lang, bún gạo... Thứ trưởng cho rằng sản phẩm của công ty có chất lượng tốt, an toàn, mẫu mã bao bì đẹp.

Hiểu Minh