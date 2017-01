Ngày 12/1/2017, tại khách sạn Pan Pacific, Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) được The Asian Banker vinh danh ở 3 hạng mục giải thưởng: “Best SME Bank of the Year in Vietnam - Ngân hàng dành cho doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam”, “Best CRM Project in Vietnam – Dự án CRM tốt nhất Việt Nam”, “Best Lending Platform Implemnetation – Dự án triển khai quản lý quy trình tín dụng tốt nhất Việt Nam”.

“Best SME Bank of the Year in Viet Nam” là giải thưởng nhằm tôn vinh ngân hàng có hiệu quả kinh doanh tốt nhất trong phân khúc khách hàng SME. Theo đánh giá của The Asean Banker, MB là ngân hàng có năng suất lao động hàng đầu, trong đó phân khúc khách hàng SME của MB mang lại thu nhập vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường. Có thể đạt được kết quả này là do MB luôn lấy khách hàng làm trung tâm từ đó ban hành các sản phẩm trọn gói dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, am hiểu thị trường và đặc thù ngành. Kết thúc năm 2016, phân khúc khách hàng SME của MB đã đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng với tốc độ tăng trưởng doanh thu 26% và danh mục đa dạng với 180 sản phẩm.

Giải thưởng “Best CRM Project in Vietnam – Dự án CRM tốt nhất Việt Nam” được trao cho MB dựa trên những thành tựu ứng dụng nền tảng công nghệ trong quản lý thông tin khách hàng và quản trị lực lượng bán hàng. Với sự hợp tác của cổ đông chiến lược Viettel, MB đã triển khai hệ thống CRM hỗ trợ số hóa nền tảng hoạt động hướng đến khách hàng. Hệ thống cho phép tiêu chuẩn hóa thông tin khách hàng, tăng độ chính xác bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu tổng thể, đa chiều. Trên nền tảng CRM, năm 2016, các ứng dụng di động dành cho nhân viên bán hàng (RM) của MB đã hỗ trợ cung cấp các thông tin chính sách, sản phẩm dịch vụ và thông tin giúp đánh giá nhu cầu khách hàng, tạo điều kiện cung cấp các sản phẩm – dịch vụ mọi lúc mọi nơi. Dự án đã giúp MB tăng trưởng các loại hình dịch vụ liên quan và khách hàng mới lần lượt là 15% và 30%.

“Best Lending Platform Implemnetation – Dự án triển khai quản lý quy trình tín dụng tốt nhất Việt Nam (BPM) là hệ thống khởi tạo và quản lý các khoản vay cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân được triển khai trên toàn bộ các điểm giao dịch của MB tại Việt nam. Dự án này cho phép MB quản lý quy trình khép kín từ thời điểm nhận đề nghị vay vốn cho đến khi khách hàng được giải ngân, nhằm phục vụ khách hàng tốt và nhanh hơn. Ngoài ra toàn bộ hồ sơ, chứng từ được điện tử hoá và luân chuyển tự động trên hệ thống góp phần tối ưu hoá hoạt động nghiệp vụ trong toàn ngân hàng. Với khả năng tích hợp cao và hỗ trợ đa kênh cho phép MB giảm thời gian của quy trình xử lý cho vay lên tới 42% và tăng năng suất xử lý công việc lên 25%.

Các giải thưởng trên nằm trong khuôn khổ của Giải thưởng Quốc gia Việt Nam 2017 (Vietnam Country Awards 2017) do The Asean Banker thực hiện dựa trên cơ sở đánh giá của các nhà nghiên cứu cao cấp tại hơn 200 tổ chức tài chính trên toàn cầu. Năm 2017, nhóm các nhà nghiên cứu của The Asean Banker đã có đánh giá chi tiết hiệu quả hoạt động của hơn 15 tổ chức tại Việt Nam.

Trước đó, năm 2016, MB cũng vinh dự được Asean Banker trao các giải thưởng: “The CEO Leadership Achievement and Best Managed Bank in Vietnam Awards”, (Giải thưởng Thành tựu lãnh đạo và Ngân hàng được quản trị tốt nhất Việt Nam); “The Asian Banker Transaction Banking Award - The Best FX Bank in Vietnam” (Ngân hàng có hoạt động giao dịch ngoại hối tốt nhất Việt Nam) .