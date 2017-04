Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán 2016. Theo đó, vốn chủ sở hữu của ngân hàng tính đến 31/12/2016 tăng trưởng 14.69%, đạt 26.588 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 3.650 tỷ đồng, tăng 13,33% so với 2015.

Các chỉ tiêu hoạt động cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó. Cuối năm 2016, MB cũng đưa vào hoạt động hai công ty thành viên mới là MB Ageas Life hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và Mcredit hoạt động trong phân khúc tài chính tiêu dùng.

Về kết quả của riêng ngân hàng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.711 tỷ đồng, vượt 4,5% kế hoạch. So với năm 2015, báo cáo hợp nhất cho thấy tổng tài sản của MB đạt 256.259 tỷ đồng, tăng 15.9%; vốn điều lệ đạt 17.127 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng đạt 24,22% phù hợp với định hướng của NHNN. Ngân hàng đã thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu cho vay sang bán lẻ (tăng tỷ trọng cho vay KHCN/Tổng cho vay khách hàng trên 30%); Tăng trưởng huy động đạt 7,3%; Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,33% (thấp hơn so với năm 2015 và so với kế hoạch <1,62%).

Đặc biệt, năm 2016, nợ nhóm 5 – nợ có khả năng mất vốn của MB tiếp tục giảm đáng kể, đến 43% so với đầu năm. Từ năm 2011, MB đã thực hiện nghiêm túc việc phân loại nợ xấu tiệm cận các chuẩn mức của Basel 2 và từ năm 2014 đến nay, nợ nhóm 5 tại MB liên tục giảm xuống mức gần 615 tỷ đồng như hiện nay.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động cũng được quản trị hiệu quả, chỉ số ROA, ROE đạt tương ứng ở mức 1.21% và 11.59%. Với kết quả này, MB tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm các ngân hàng TMCP dẫn đầu về hiệu quả hoạt động. Số điểm giao dịch của toàn hệ thống đạt 258 điểm trên toàn quốc với 2 chi nhánh nước ngoài (Lào và Campuchia), 01 văn phòng đại diện tại Nga.

MB cũng đã hoàn thành chi trả cổ tức 10,25% (bao gồm 0,25% cổ phiếu hoán đổi SDFC) cho năm 2015, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phiếu MBB của nhà đầu tư nước ngoài từ 10% lên 20%, đã đáp ứng được phần nào sự kỳ vọng của các nhà đầu tư/các quỹ đầu tư nước ngoài mong muốn nắm giữ cổ phiếu MBB.

Năm 2016, chương trình tái cơ cấu các công ty thành viên được triển khai quyết liệt và đạt kết quả tốt: Các công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch về lợi nhuận và có sự tăng trưởng so với 2015. Mô hình tập đoàn với ngân hàng mẹ và các công ty thành viên của MB được củng cố vững chắc hơn với sự tham gia của 2 công ty thành viên mới có vốn góp của đối tác nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực Bảo hiểm nhân thọ (MB Ageas Life) và tài chính tiêu dùng (MCredit); góp phần giúp MB hiện thức hóa mục tiêu phát triển sang những lĩnh vực kinh doanh tiềm năng, đa dạng hóa nguồn thu, tăng năng lực quản trị và gia tăng giá trị vốn góp của cổ đông. Các dự án chiến lược đầu tư phát triển trụ sở cho Ngân hàng tại các địa bàn trọng điểm như dự án trụ sở chính của MB tại 63 Lê Văn Lương, dự án trụ sở MB khu vực miền Trung tại 54 Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng…được tập trung triển khai chất lượng, đảm bảo tiến độ.