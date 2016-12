Ông Lê Nam Trà, Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone cho biết, sau khi tách ra khỏi VNPT, MobiFone đã phải dồn lực để phát triển hạ tầng. Trong năm 2016, MobiFone đã xây dựng xong mạng đường trục truyền dẫn Bắc Nam và tập trung phát triển gần 10.000 trạm 3G năm 2016.

Tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng

Ông Lê Nam Trà, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone cũng cho biết, năm 2016 là năm đầu trong chiến lược phát triển 2016 - 2020 của MobiFone được thực hiện đồng loạt trên 4 lĩnh vực Viễn thông & CNTT, Truyền hình, Kênh phân phối & Bán lẻ và Đa dịch vụ.

Nếu so với những doanh nghiệp như VNPT, Viettel thì MobiFone sau khi tách ra khỏi VNPT vấn đề hạ tầng là một điểm cần phải mau chóng được xây dựng để đảm bảo sức mạnh cạnh tranh. Từ khi thành lập đến năm 2015, MobiFone chủ yếu sử dụng chung hạ tầng do VNPT xây dựng và không có mạng truyền dẫn riêng. Đây là một hạn chế khiến MobiFone không chủ động được nhiều trong việc phát triển và thiếu sự linh hoạt để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi đưa công nghệ 4G vào khai thác.

MobiFone cho biết, mạng đường trục Bắc - Nam đã được MobiFone xây dựng với tốc độ cao trong thời gian ngắn để thông giai đoạn 1 tuyến đường trục Bắc - Nam từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh qua 25 tỉnh thành đã hoàn chỉnh để đi vào hoạt động chính thức vào 1/7/2016. Đây là một kỷ lục về tốc độ xây dựng mạng đường trục. Trên nền tảng đường trục truyền dẫn Bắc - Nam với công nghệ hiện đại, tiên tiến, bảo đảm an ninh và bảo mật, với băng thông lên đến 300Gbps không chỉ đáp ứng nhu cầu truyền dẫn cho MobiFone mà còn đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như nhu cầu về an ninh, quốc phòng của quốc gia trong trường hợp khẩn cấp. Như vậy, sự tích hợp giữa Viễn thông và Truyền hình trên nền công nghệ 4G sẽ tạo nên chuỗi giá trị mới cho MobiFone.

Tại Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2017 của Bộ TT&TT, ông Lê Nam Trà cho biết, trong năm 2016, MobiFone đã tập trung quy hoạch lại các hệ thống mạng lưới, quản lý bán hàng, áp dụng phương pháp quản trị hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ. Đặc biệt, trong năm 2016 đã triển khai xong mạng đường trục cáp quang Bắc Nam, đang kéo tiếp mạng cáp quang đến các tỉnh. Trong năm 2016, MobiFone cũng tập trung tăng cường vùng phủ sóng và đã triển khai mới 10.000 trạm thu phát sóng 3G. Việc đầu tư hạ tầng mạnh sẽ giúp MobiFone nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh so với doanh nghiệp viễn thông khác.

Ông Lê Nam Trà thông tin kết quả kinh doanh năm 2016 của MobiFone: doanh thu toàn Tổng công ty MobiFone đạt 38.439 tỷ đồng, vượt 7,2% kế hoạch của Bộ giao, tăng trưởng 14,5% so với năm 2015; lợi nhuận đạt 5.204 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu của MobiFone đạt 25,6%, nộp ngân sách nhà nước năm 2016 ước đạt 4.539 tỷ đồng. Thương hiệu MobiFone tăng 76% so với năm 2015, đứng thứ 4 trong top 10 thương hiệu giá trị nhất do Brand Finance đánh giá.

MobiFone nhắm đến trọng tâm năm 2017?

Năm 2017 là năm MobiFone tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái đã được định hướng và sẽ đột phá về doanh thu trong các lĩnh vực Viễn thông – CNTT, Truyền hình, Phân phối – Bán lẻ và Đa dịch vụ.

MobiFone tạo cơ hội liên kết với các đối tác mạnh trong các lĩnh vực để tăng doanh số, tích hợp dịch vụ giữa viễn thông và truyền hình. MobiFone sẽ xây dựng chính sách, cung cấp hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin để hỗ trợ, hợp tác cùng các doanh nghiệp “Start Up” theo đúng chủ trương của Chính phủ.

Trong năm 2016, MobiFone đã đạt được một dấu ấn vô cùng quan trọng của mình đó là đã tham gia đề xuất và xây dựng kế hoạch triển khai hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia, đề xuất lên Văn phòng Chính Phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ TT&TT Bản đề xuất và kế hoạch của MobiFone, cũng như kết quả thử nghiệm sản phẩm của MobiFone đã được các cơ quan có trách nhiệm thẩm định và đánh giá rất cao cả về ý tưởng, sự nghiêm túc trong quá trình thực hiện và chất lượng sản phẩm. Qua quá trình đề xuất và thử nghiệm, Văn phòng Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ TT&TT đã có văn bản chính thức chỉ đạo MobiFone là đơn vị đứng ra xây dựng và cung cấp Cổng dịch vụ công Quốc gia và giải pháp trục tích hợp dịch vụ cho Chính phủ từ năm 2017. Hoạt động này phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính.

Năm 2017, MobiFone sẽ hoàn thiện quy hoạch công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 về network, storage, server, hệ thống application, platform, hệ thống data, database cho toàn Tổng công ty. Đẩy mạnh hợp tác liên kết với các công ty, đối tác nước ngoài để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ Công nghệ thông tin phân phối cho doanh nghiệp và khách hàng. MobiFone cũng sẽ hoàn thành mục tiêu doanh thu công nghệ thông tin, triển khai Cloud Broker để kết nối các dịch vụ SaaS thành gói dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp đưa MobiFone bước đầu trở thành nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường Việt Nam.