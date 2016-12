Sau chương trình khuyến mại mua sắm vào tháng 11, Tiki đã trao thưởng cho một khách hàng phần thưởng là chuyến thăm quan Paris, kinh đô ánh sáng thế giới.

Người may mắn nhận giải du lịch Paris.

Chương trình 11/11 đã thu hút được hàng triệu khách hàng với tổng giá trị giao dịch gần 100 tỷ đồng, tăng 300% lần so với cùng kỳ năm ngoái. Khách hàng may mắn nhận được chuyến du lịch Paris là anh Minh Tuấn, hiện đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Anh Tuấn chia sẻ “Cách đây 1 năm, lần đầu tiên tôi quyết định thử mua hàng online. Tôi mua 1 chiếc iPhone 6 trên Tiki, sau lần đó, tôi đã trở thành khách hàng trung thành vì thấy mua hàng ở đây khá chất lượng, giao hàng cũng nhanh. Giờ may mắn nhận giải này tôi rất vui vì có dịp đi trăng mật lần hai với bà xã”.

Cũng trong tâm trạng phấn khởi, chị Trương Thị Khánh Vy thắng giải gói 1 năm sử dụng miễn phí sản phẩm trong ngành Làm Đẹp trị giá 6 triệu. Chị Vy bày tỏ: “Tôi đã từng mua sắm tại Tiki từ những ngày đầu, cách đây 6 năm, và dù có mua hàng online ở nhiều trang khác, tôi vẫn luôn nghiêng về Tiki nhất vì yên tâm chất lượng và phí ship luôn rẻ hơn. Tôi rất bất ngờ khi mình được trúng giải này, lại đúng ngay gói sản phẩm mà tôi rất thích".

Trong thời gian từ 22/12 đến 25/12, Tiki.vn cũng triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn như “Giáng sinh công nghệ” tập hợp những mặt hàng công nghệ, gia dụng điện tử ưu đãi lên tới 50%. Đặc biệt hai chương trình dành riêng cho mùa giáng sinh và đón chào năm mới “Festival Sale” – “Gia đình sum vầy” ngoài ưu đãi 50% sẽ tiếp tục gửi tới khách hàng những tri ân và món quà tặng đón chào xuân 2017.