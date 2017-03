Hội thảo quốc tế Phát triển khu đô thị cân bằng năng lượng đầu tiên tại Việt Nam sẽ được tổ chức ngày 7/3/2017 với sự tham gia của những chuyên gia uy tín đến từ vương quốc Đan Mạch, tổ chức IFC thuộc Ngân hàng Thế giới cùng các công ty giải pháp và thiết bị công trình xanh hàng đầu thế giới.

Sống xanh và bền vững hơn

Kinh nghiệm xây dựng đô thị xanh Fujisawa Nhật Bản cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trong hội thảo lần này. Dự án xây dựng khu đô thị xanh, sinh thái được thự hiện bởi Tập đoàn Panasonic và một số công ty khác với mô hình nhà ở xanh cùng giải pháp công nghệ thông minh. Khu đô thị Fujisawa được xây dựng trên vị trí nhà máy cũ của Panasonic được đầu tư xây dựng trở thành khu đô thị sinh thái và thông minh nhất thế giới với 1.000 nhà ở và hệ thống hạ tầng dịch vụ tiện ích (cửa hàng, bệnh viện, nhà dưỡng lão, không gian công viên cây xanh…). Mỗi căn nhà sẽ được trang bị những thiết bị thông minh với mục đích sử dụng năng lượng hiệu quả, cụ thể là cắt giảm 70% lượng phát thải carbon và 30% lượng cấp nước. Hệ thống cung cấp năng lượng mặt trời sẽ đáp ứng 70% nhu cầu sử dụng điện của mỗi hộ gia đình (trong trường hợp năng lượng không đủ sẽ có hệ thống pin cung cấp bổ sung).

Bên cạnh đó, người tham dự hội thảo sẽ được lĩnh hội thông tin về Hệ thống chứng chỉ xanh EDGE. Các giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời trong các công trình xây dựng của SolarBK; Ứng dụng hệ thống bơm tân tiến và tiết kiệm năng lượng của công ty Grundlos cũng sẽ được giới thiệu trong hội thảo lần này.

Dương Nội - khu đô thị Zero Energy đầu tiên tại Việt Nam

Theo tính toán của IFC, các tòa nhà hiện đang tiêu tốn tới hơn 30% tổng mức tiêu thụ năng lượng ở những nền kinh tế của tốc độ tăng trưởng nhanh như Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam là một trong các nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu. Hiện tại, những công trình đạt chứng chỉ xanh trên cả nước chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là những tòa nhà văn phòng, siêu thị. Việc phát triển các chung cư cao tầng theo hướng công trình xanh là điều kiện để tăng chất lượng sống của cư dân, giảm tiêu tốn năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường.

Những khu đô thị cân bằng năng lượng là bước đi tham vọng tiếp theo của việc xây dựng những tòa nhà công trình xanh. Mô hình này đã thành công trên thế giới và lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam. Điển hình là Dương Nội - khu đô thị định hướng Zero Energy đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi Tập đoàn Nam Cường với thiết kế sử dụng năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng, tự cân bằng được lượng năng lượng tiêu thụ với khả năng sử dụng năng lượng mặt trời, điện gió, xử lý nước thải tự động… mang đến cuộc sống thực sự Xanh An Lành cho cư dân.

Với vai trò nhà phát triển bất động sản tiên phong, định hướng của Tập đoàn Nam Cường là phát triển những Khu đô thị xanh đạt chứng nhận quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Tập đoàn Nam Cường đã hợp tác với các đối tác hàng đầu trên thế giới để hoàn thành mục tiêu này.

Tập đoàn Nam Cường đang định hướng xây dựng và phát triển Khu đô thị mới Dương Nội thành Zero Energy - khu đô thị không tiêu tốn năng lượng đầu tiên tại Việt Nam. Bước đầu, các công trình Anland Complex, An Phú Shop-villa đều được Tập đoàn định hướng xây dựng theo tiêu chuẩn chứng chỉ xanh quốc tế EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) - hệ thống chứng chỉ tự nguyện mang tính toàn cầu cho công trình sử dụng tài nguyên hiệu quả, đưa đến những giải pháp kỹ thuật xanh, đồng thời tăng tối đa khả năng tiết kiệm năng lượng của công trình. Trong đó, Anland Complex và An Phú Shop-villa được thiết kế để giảm từ 20% đến 27% năng lượng tiêu thụ, đồng nghĩa cư dân sẽ tiết kiệm được con số tương ứng trên hóa đơn điện nước.

An Phú Shop-villa được Tập đoàn Nam Cường định hướng xây dựng theo tiêu chuẩn chứng chỉ xanh quốc tế EDGE

Tập đoàn Nam Cường đặt mục tiêu, từ nay đến năm 2020, tất cả các công trình của Tập đoàn đều đạt chứng chỉ EDGE, trở thành địa chỉ chia sẻ kinh nghiệm phát triển công trình xanh cho các nhà đầu tư và đội ngũ thiết kế. Đây cũng là nơi người dân có thể tin tưởng lựa chọn những căn nhà xanh hơn và lối sống bền vững hơn.

“Trong tâm thế một nhà phát triển bất động sản đặt con người vào trọng tâm của nỗ lực và cảm hứng kiến tạo, chúng tôi coi trọng trách nhiệm của mình với hàng triệu cư dân, với rất nhiều thế hệ, không chỉ hôm nay mà trong cả tương lai. Việc xây dựng các công trình xanh theo định hướng tăng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng sẽ tạo ra giá trị ý nghĩa cho sinh thái và xã hội. Tập đoàn Nam Cường sẽ tập trung đầu tư xây dựng các công trình mang lại lợi ích cho cộng đồng, góp phần bảo vệ môi trường, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và các tài nguyên hữu hạn khác. Chúng tôi định hướng phát triển bền vững và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong tầm nhìn dài hạn.”, Phó Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường, bà Trần Thị Quỳnh Ngọc khẳng định.

Công viên xanh tiện ích tại khu đô thị Dương Nội

Được biết, Dương Nội với mật độ phủ xanh đầu người cao, các công viên nối nhau trải dài tạo nên thảm thực vật phong phú và hệ thống tiện ích ngoài trời gần gũi thiên nhiên. Tại trung tâm khu đô thị là hồ Bách Hợp Thủy rộng 12ha với những bến thuyền tuyệt đẹp cùng công viên Âm nhạc rộng gần 6 ha với hồ nước hình cây đàn ghi ta, hứa hẹn sẽ là điểm vui chơi lý tưởng cho cư dân khu vực. Đặc biệt, Công viên giải trí chủ đề Thiên văn học đầu tiên ở Hà Nội rộng hơn 12ha tại khu đô thị mới Dương Nội được Tập đoàn Nam Cường phối hợp với các chuyên gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho cuộc sống của người dân thủ đô.

Tập đoàn Nam Cường đang giữ vai trò tiên phong phát triển khu đô thị xanh bền vững tại Việt Nam. Điều này thể hiện qua những khu đô thị mà Tập đoàn là nhà đầu tư, với định hướng phát triển bền vững nâng cao chất lượng sống cho người Việt.