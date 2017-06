Vừa qua tại Singapore, bà Lê Thu Thủy - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã vinh dự được trao tặng giải thưởng “Nhà lãnh đạo ngân hàng trẻ triển vọng Việt Nam” (The Promising Young Banker in Vietnam) của tổ chức quốc tế The Asian Banker (Singapore) dành cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông.

Trước đó, bà Lê Thu Thủy đã được International Finance Magazine (Vương quốc Anh) trao tặng 2 giải thưởng cá nhân “Nhà lãnh đạo ngân hàng trẻ năng động nhất Việt Nam” trong 2 năm liên tiếp 2015 và 2016. Tạp chí The Asian Banker có trụ sở tại Singapore, là tạp chí uy tín hàng đầu chuyên ngành tin tức tài chính – ngân hàng tại thị trường Châu Á. Thành lập năm 1996, The Asian Banker cung cấp những thông tin tư vấn, phân tích hàng đầu từ các chuyên gia tài chính – ngân hàng, các nhà nghiên cứu… cho các doanh nghiệp, các tổ chức, các ngân hàng. Hàng năm, The Asian Banker trao các giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức tài chính và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới. Uy tín giải thưởng của The Asian Banker là nhờ quy trình đánh giá, chấm điểm độc lập, minh bạch được tiến hành bởi đội ngũ các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu thông qua các cuộc phỏng vấn với một số ít ứng viên được chọn. Giải thưởng The Promising Young Banker Award được The Asian Banker khởi xướng từ năm 2008 và chỉ tổ chức trao ba năm một lần nhằm vinh danh những thành tựu của các cá nhân lãnh đạo ngân hàng xuất sắc có độ tuổi dưới 40. Chương trình này theo dõi sự phát triển nghề nghiệp của các nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo trong ngành dịch vụ tài chính ngày càng phức tạp ở Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông. Năm 2017 là lần thứ tư giải được tổ chức và tôn vinh x nhà lãnh đạo ngân hàng trẻ của các nước… Trong 3 mùa giải trước, The Asian Banker đã vinh danh 38 cá nhân trẻ xuất sắc đến từ các ngân hàng: Standard Chartered Bank (Singapore), Bangkok Bank (Thái Lan), Abu Dhabi Commercial Bank (UAE), ANZ (Australia), HSBC, China Merchants Bank, DBS China, China Minsheng Bank (Hong Kong), Maybank, Citibank, ICICI Bank (Ấn Độ), Bank Danamon (Indonexia), Nikko Citigroup (Nhật Bản), Hana Bank Gold Club (Hàn Quốc), Bank Islam Malaysia Berhad (Malaysia), CIMB Islamic Bank (Malaysia), Security Bank (Philippines), DBS Bank (Singapore), UOB Group (Singapore), National Development Bank (Sri Lanka), Cathay United Bank (Taiwan), Siam Commercial Bank (Thái Lan),… Sở hữu 2 bằng đại học danh giá tại đại học George Mason (Mỹ), trong suốt những năm công tác tại SeABank, bà Lê Thu Thủy đã để lại dấu ấn lớn trong quá trình Ngân hàng chuyển mình theo mô hình Ngân hàng bán lẻ đa năng hiện đại như hiện nay, trong đó nổi bật là việc Société Générale (Pháp) trở thành cổ đông chiến lược lước ngoài và hỗ trợ kỹ thuật toàn diện cho SeABank cũng như phát triển chiến lược ngân hàng bán lẻ của ngân hàng này. Từ năm 2010, SeABank đã có bước chuyển mình mạnh mẽ từ nhận diện thương hiệu, cấu trúc mô hình hoạt động, định hướng phát triển khách hàng, phát triển nguồn nhân lực, quản trị rủi ro, đầu tư công nghệ. Bà Lê Thu Thủy cũng là người trực tiếp kết nối và phát triển thành công mối quan hệ hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp lớn hàng đầu trong nước tạo nền tảng cho sự phát triển bán lẻ của Ngân hàng. Với những nỗ lực và giá trị đóng góp vào quá trình phát triển của SeABank nói riêng và ngành ngân hàng nói chung, bà Lê Thu Thủy đã được nhiều tổ chức vinh danh thông qua nhiều giải thưởng uy tín như “Nhà lãnh đạo ngân hàng năng động nhất 2016” và “Nữ lãnh đạo Ngân hàng trẻ xuất sắc nhất 2015” của International Finance Magazine (Vương quốc Anh), “Nhà lãnh đạo ngân hàng trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2014” của tổ chức Golbal Banking & Finance Review, “Top 10 Doanh nhân trẻ thế hệ tiếp nối” của Tạp chí Forbes. Đồng thời, bà Lê Thu Thủy cũng nhận nhiều giải thưởng khác như “Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014” của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, “Bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua Khối Doanh nghiệp năm 2014” của UBND Thành phố Hà Nội, Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng năm 2014" và Bằng khen vì “đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng năm 2013 - 2014” của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…