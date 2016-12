Công ty TNHH Ricoh Việt Nam vừa tổ chức Lễ Công bố Nhà phân phối & Ra mắt sản phẩm mới 2016 tại GEM Center, TP. Hồ Chí Minh ngày 08/12/2016. Theo đó, công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD), thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trở thành Nhà phân phối chính thức cho Máy in laser Ricoh tại Việt Nam.

PSD là một trong những Nhà phân phối thiết bị công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam với vai trò phân phối cho nhiều nhãn hiệu như Nokia, Samsung, HP, Dell, Lenovo, Asus, Microsoft.

Thông qua sự hợp tác này, Ricoh sẽ đẩy mạnh và phát triển tập trung sản phẩm dòng cao của mình nhắm đến các đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, tập đoàn quy mô vừa và lớn qua kênh phân phối của PSD.

Sự kiện này cũng là dịp để Ricoh Việt Nam ra mắt, giới thiệu các dòng sản phẩm máy in laser mới với nhiều cải thiện đáng kể về kiểu dáng, công năng gồm SP 150 series, máy in laser màu SP C340DN và máy in laser màu SP C435DN.

SP 150 series (tại thị trường Việt Nam là SP 150 SU và SP 150SUw) là dòng máy in đa năng dành cho văn phòng nhỏ, cá nhân sử dụng tại nhà với thiết kế năng động và vận hành đơn giản. Riêng sản phẩm mã SP 150SUw còn có khả năng kết nối Wifi để scan và in ấn di động.

SP C340DN – máy in laser màu dòng trung, bộ nhớ đạt 2GB với công suất cao và mức đầu tư ban đầu hợp lý. Đây là sản phẩm in laser màu phù hợp cho các doanh nghiệp quy mô vừa.

SP C435DN – máy in laser màu dòng cao, công suất in đạt 80,000 bản in/tháng cùng tốc độ in màu lên đến 40 trang/phút. Sản phẩm này phù hợp với các doanh nghiệp, tập đoàn quy mô vừa và lớn, các cơ quan, cơ sở y tế nhờ ưu điểm về chi phí đầu tư ban đầu thấp cũng như chi phí in màu thấp nhất trong phân khúc sản phẩm.

Với những dòng máy in mới này, Ricoh chắc chắn sẽ làm hài lòng nhiều đối tượng khách hàng khác nhau tại Việt Nam.