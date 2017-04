Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho biết, năm 2017, tổng công ty đặt mục tiêu tổng sản lượng bia tiêu thụ các loại đạt hơn 1,7 tỷ lít. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của đơn vị đạt 4.703 tỷ đồng.

Ngày 18/4, Sabeco tổ chức đại hội cổ đông để thông qua những nhiệm vụ quan trọng trong năm. Năm 2016 được coi là năm có nhiều khó khăn với các doanh nghiệp. Ông có thể chia sẻ một số thông tin về tình hình hoạt động của Sabeco trong năm qua?

Năm 2016 là năm nhiều khó khăn với ngành bia rượu nước giải khát Việt Nam. Tuy nhiên, với những định hướng chiến lược đúng đắn của Ban lãnh đạo cùng sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên toàn hệ thống, Sabeco đã đạt được những thành tích, thể hiện qua những “con số” rất ấn tượng trong năm 2016.

Sản lượng tiêu thụ đạt 1,65 tỷ lít, tăng 8,4% so với cùng kỳ và vượt 6,9% kế hoạch. Trong đó khu vực phía Nam vẫn là thị trường chủ lực, trong khi sản lượng và thị phần tại khu vực phía Bắc và miền Trung tăng trưởng tốt, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Công ty. Sabeco tiếp tục duy trì vị thế số 1 tại thị trường Việt Nam với mức thị phần về sản lượng Bia Sài Gòn ước tính đạt 40% (theo AC Nielsen).Tổng doanh thunăm 2016 đạt 31.754 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và vượt 11% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.707 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và 28% so với kế hoạch.

Đây là năm đạt mức lợi nhuận cao kỷ lục của Sabeco kể từ khi thành lập. Công ty tiếp tục thực hiện chính sách cổ tức ổn định qua việc duy trì mức chi trả cổ tức là 30% cho cổ đông, sử dụng nguồn quỹ lợi nhuận giữ lại cho việc đầu tư, phát triển, qua đó phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Sabeco.

Tiếp sau việc niêm yết cổ phiếu đầu tháng 12 vừa qua, thoái vốn của Sabeco đang là một trong những vấn đề “hot” với dư luận trong thời gian qua. Ông có thể chia sẻ thêm về tiến trình thoái vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến thời điểm hiện nay?

Năm 2016 cũng là năm đánh dấu cột mốc quan trọng khi Sabeco niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và trở thành công ty có vốn hóa thị trường hàng đầu tại Việt Nam. Điều này giúp tạo ra sức hút rất lớn đối với giới đầu tư, thương hiệu Sabeco cũng được người tiêu dùng chú ý hơn.

Niêm yết cổ phiếu cùng với chủ trương bán vốn Nhà nước một mặt đặt Sabeco trước áp lực hoạt động minh bạch, hiệu quả hơn nhưng đồng thời được xem là “cú hích” quan trọng thúc đẩy sự thay đổi, tạo thêm động lực phát triển cho Công ty. Kết quả từ việc thay đổi thể hiện qua việc giá cổ phiếu Sabeco tăng trưởng vượt bậc, lọt vào nhóm những cổ phiếu có giá trị cao nhất trên thị trường chứng khoán và gia tăng đáng kể giá trị cho cổ đông, nhà đầu tư.

Năm 2017 , Sabeco sẽ tiếp tục triển khai việc bán vốn Nhà nước tại Sabeco theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đã được Hội đồng quản trị Sabeco đưa ra trong các mục tiêu hành động năm 2017.

Thị trường bia Việt Nam cuối năm 2016 đã lọt vào Top 10 các thị trường lớn nhất thế giới xét về dung lượng bia tiêu thụ và dự kiến sẽ vượt mốc tiêu thụ 4 tỷ lít trong năm 2017. Dù được dự báo sẽ không còn duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng hai chữ số như giai đoạn 2010-2015, nhưng thị trường Việt Nam vẫn hấp dẫn, thu hút sự gia nhập của nhiều đối thủ lớn với nguồn lực tài chính và kinh nghiệm vượt trội, kéo theo sự cạnh tranh khốc liệt hơn.

Ngoài yếu tố cạnh tranh ngành, hoạt động của Sabeco còn chịu rủi ro từ chính sách của Nhà nước đối với ngành bia, rượu, trong đó việc điều chỉnh thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tăng thêm 5%, lên mức 60% từ đầu năm 2017 (trong lộ trình tăng thuế lên 65% đến năm 2018) và các chính sách hạn chế tiêu dùng, lạm dụng bia rượu ... Bên cạnh đó, những xu hướng mới về sản phẩm bia và việc thay đổi thị hiếu tiêu dùng tiếp tục đặt ra cho Sabeco những thách thức không nhỏ trong việc giữ vững thương hiệu, thị phần trong giai đoạn tới.

Nhận thức rõ những khó khăn và thách thức phía trước, trong năm 2017 và những năm tiếp theo, chúng tôi xác định tiêu điểm trong tiến trình phát triển dài hạn qua việc tái cấu trúc toàn diện Sabeco vàgia tăng “nội lực”. Với phương châm “Thương mại là mặt trận hàng đầu, Kỹ thuật công nghệ là nền tảng và Quản trị là quyết định”, chúng tôi sẽ tập trung vào một số công tác quan trọng như: Cải tiến hệ thống sản xuất – tiêu thụ để hiệu quả hơn nữa; Nâng cao chất lượng sản phẩm, bao bì, đổi mới hình ảnh sản phẩm,tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Bia Sài Gòn.

Cùng đó, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại và khoa học hơn. Tổng công ty cũng thực hiện rà soát, đẩy nhanh việc thoái vốn các khoản đầu tư rủi ro, kém hiệu quả để gia tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Đặc biệt, năm nay, Sabeco sẽ coi trọng cải tiến công tác xây dựng hình ảnh, triển khai triệt để các hoạt động marketing trên cơ sở bám sát nhu cầu và xu hướng phát triển thị trường, đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, nhằm giữ vững vị thế dẫn đầu của Bia Sài Gòn trong ngành bia Việt Nam.

Theo ông Võ Thanh Hà, ngày 18/4, Sabeco sẽ tổ chức đại hội cổ đông để thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017. Theo đó, năm 2017, tổng công ty đặt mục tiêu tổng sản lượng bia tiêu thụ các loại đạt 1,703 tỷ lít, tăng 3,4% so với 2016. Trong đó, sản phẩm thương hiệu Bia Sài Gòn đạt 1,664 tỷ lít, tăng 4,7% so với 2016. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 34.471 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 4.703 tỷ đồng. Nộp ngân sách hợp nhất: 9.262 tỷ đồng.