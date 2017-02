Ông Trương Vĩnh Thành – Phó TGĐ Tập đoàn Sao Mai (ASM) đã chia sẻ về ASM khi đang ở "độ tuổi" của sự trải nghiệm – tự tin – bản lĩnh và chín chắn để luôn sẵn sàng tiến bước cho một hành trình đầy mới mẻ với bước đi táo bạo, ấn tượng.

Trải qua gần hai thập kỷ, mặc cho sóng gió của hai thời kỳ khủng hoảng,khiến nhiều DN phải đứng trên bờ vực phá sản. Thế nhưng Sao Mai vẫn ổn định, tự tin và vươn mình lớn mạnh cả về quy mô lẫn năng lực hoạt động, vậy đâu là “bí quyết” giúp Tập đoàn có được những thành công như hiện nay thưa ông ? .

Năm 1997, thời điểm Sao Mai mới phôi thai thì cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực ập tới. Như một phép thử sinh tồn. Mười năm vượt qua bao thăng trầm, đến năm 2007 – 2008, khi ASM bước vào giai đoạn tăng tốc, thì kinh tế thế giới lại rơi vào khủng hoảng. Bí quyết của chúng tôi là càng khó khăn càng phải bình tĩnh, thận trọng phán đoán tình huống giả định để ứng phó, đoàn kếtvà biết cách “sống chung” với khủng hoảng. Qua đó, giúp Sao Mai nâng cao đẳng cấp về công tác quản trị, biến sức mạnh cá nhân thành sức mạnh tập thể. Nhờ vậy, Tập đoàn chẳng những giữ được ổn định để trụ vững mà còn mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm, chớp thời cơ và tăng đầu tư vào một số công ty Nhà nước thoái vốn.

Là người đặc biệt coi trọng sự đoàn kết, như chính ngài chủ tịch Tập đoàn của ông đã khẳng định“nơi nào đoàn kết cao thì nơi đó sinh khí đang phát triển”. Phải chăng, đoàn kết là một trong những “át chủ bài” thành công của Sao Mai Group? Ông có thể chia sẻ bí quyết xây dựng tinh thần đoàn kết trong một Tập đoàn lớn?

Bí quyết xây dựng đoàn kết đối với Sao Mai chỉ là nuôi dưỡng văn hóa “tình người”. Văn hóa đó hình thành từ mỗi gia đình như: hiếu thảo, kính trên nhường dưới, tương thân, tương ái… Ngoài ra, tình người còn được vun đắp qua nguyên tắc công sở và nhất là cái tâm quản trị, điều hành của chủ doanh nghiệp. Người lãnh đạo phải luôn đặt suy nghĩ và trái tim của mình vào tâm trạng, niềm khát khao của người nhân viên, người lao động để có những cách ứng xử hợp lý.

Thuyết “Đắc Nhân Tâm”vẫn là cốt lõi đã được vị chủ tịch Sao Mai áp dụng trong quá trình vận hành cơ chế quản lý của Tập đoàn. Làm sao để DN mình vẫn là ngôi nhà ấm áp để mọi người cùng nhauchung sức đắp xây, mãi là thành trì tin cậy cuối cùng cho người lao động, để họ trải lòng với công việc và cuộc sống.

Có câu “Kỷ luật là cầu nối giữa mục tiêu và thành tựu” có được một Tập đoàn hùng mạnh, ắt hẳn yếu tố kỷ cương là bài toán trọng tâm mà chủ doanh nghiệp phải tìm ra đáp án. Điều này có được thực thi ở Sao Mai không?

Kỷ luật là yếu tốquyết định sự phát triển của tập thể, ngay từ những ngày đầu thành lập Sao Mai đã ý thức chuyện này. Nếu như trong tập thể mà không có kỷ cương, phép tắc thì sẽ rất hỗn loạn không bao giờ tập trung sản xuất được. Ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật của ASM được thể hiện từ việc giữ gìn vệ sinh chung để tạo không khí làm việc thoải mái với văn hóa không khói thuốc nơi công sở,… đến trong hành vi ứng xử của đồng nghiệp với nhau,toàn thể cán bộ công nhân viên của Sao Mai luôn tôn trọng nguyên tắc kính trên nhường dưới, mọi vấn đề sẽ cùng nhau giải quyết, không để rào cản tỵ hiềm phát sinh,…Nhờ vậy mà Tập đoàn đã kiến tạo cho mình những quy chuẩn làm việc linh hoạt, nhanh nhạy tương xứng với tốc độ “biến thiên” của nền kinh tế thị trường trong giai đoạn bứt phá.

Được biết nhiều năm qua song song với việc phát triển kinh tế thì Sao Mai vẫn được xem là một đơn vị tiên phong trong việc thực hiện trách nhiệm với xã hội, mỗi nơi ASM đi qua đều ghi lại một dấu ấn khó phai trong lòng người dân, ông có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

Sao Mai Group ngoài việc tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, thu hútlao động có chuyên môn cao, tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, nâng cao uy tín trên thương trường thì trách nhiệm cộng đồng được xem là yếu tố quan trọngkhông kém, nó như “mệnh lệnh trái tim” trong hoạt động kinh doanh. Nếu như DN chỉ biết đến lợi nhuận mà lãng quên trách nhiệm với xã hội, thì khác nào “Diều lên cao đã quên gió”. Hơn ai hết khách hàng,cộng đồng chính là nguồn lực lớngiúp cho Sao Mai có được sự thịnh vượng như ngày hôm nay. Do đó, không lý do gì ASM lại vô tâm lãng quên những công lao to lớn này. Ông bà ta có câu ca dao “Núi cao bởi có đất bồi. Núi quên đất ở, núi ngồi nơi đâu ?”. Song song với việc phát triển kinh tế, hàng năm Tập đoàn đều trích ra một phần lợi nhuận của mình để tổ chức các chương trình thiện nguyện, tặng quà cho hàng ngàn hộ nghèo, xây dựng những căn nhà tình thương, xây dựng hệ thống môi sinh học đường, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam,…tất cả vì hướng đến hạnh phúc của cộng đồng, mong cho những mảnh đời bất hạnh một tương lai tươi sáng hơn.

Xin cám ơn ông, chúc Sao Mai Group tiếp tục gặt hái thành công trong thời gian tới!.