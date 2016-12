TP - Đó là quãng thời gian mà GP.INVEST cùng 33 nhà thầu phấn đấu kiên cường để đưa Dự án Tràng An Complex cán đích vượt tiến độ 3 tháng. Với nỗ lực phi thường, hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ với tốc độ thần tốc, GP.INVEST một lần nữa đã chứng minh được uy tín thương hiệu của mình khi giành trọn niềm tin yêu của gần 900 khách hàng mua căn hộ Tràng An Complex.

GP.INVEST tổ chức vinh danh các nhà thầu thi công Dự án Tràng An Complex

Tốc lực thi công vượt tiến độ

Sáng 18/12 vừa qua, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu (GP.INVEST) đã tổ chức “Lễ công bố bàn giao căn hộ dự án Tràng An Complex”, buổi lễ như ngày hội đối với cư dân vì sự vui mừng, phấn khởi của họ khi được nghe đại diện Chủ đầu tư công bố chính thức bàn giao căn hộ trước 3 tháng so với thời điểm cam kết.

Tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị GP.INVEST, chủ đầu tư Tràng An Complex cho biết, để có được thành quả ngày hôm nay, GP.INVEST cùng 33 nhà thầu nỗ lực ngày đêm trong khoảng thời gian gần 23 tháng trời để giải quyết khối lượng công việc khổng lồ. Hơn 120.000m3 đất tầng hầm, 50.000m3 bê tông cốt thép, 30.000m2 tầng hầm và 140.000m2 sàn xây dựng… đã được thi công tốc lực để Tràng An Complex cán đích vượt tiến độ một cách ngoạn mục. Điều đặc biệt khiến GP.INVEST mừng hơn nữa đó chính là việc, nhờ sự giám sát chặt chẽ, khoa học trong công tác quản lý thi công và sự nghiêm túc chấp hành an toàn lao động của các nhà thầu, nên trong suốt giai đoạn triển khai thi công Dự án, tại công trường chưa từng xẩy ra bất cứ tai nạn lao động nào.

Ông Hiệp xúc động chia sẻ: “Tất cả những gì mà GP.INVEST đã đạt được không đơn thuần chỉ đáp ứng những yêu cầu khắt khe từ phía khách hàng mà là sự tự nguyện luôn luôn muốn làm tốt mọi công việc trong mọi hoàn cảnh. Bởi một lẽ đơn giản chúng tôi muốn nhìn thấy những công trình nổi bật về chất lượng và tiến độ do mình tạo nên. Những dự án GP.INVEST triển khai không chỉ thể hiện tính chuyên nghiệp mà còn thể hiện năng lực, kinh nghiệm vượt trội của GP.INVEST trong đầu tư Kinh doanh Bất động sản”.

Với tinh thần trách nhiệm của GP.INVEST khi triển khai dự án, được thể hiện qua tiến độ và chất lượng căn hộ, cư dân Tràng An Complex đã tỏ rõ sự vui mừng, xúc động trước những tâm huyết, nỗ lực của Chủ đầu tư. Ấn tượng nhất tại buổi lễ công bố bàn giao, một cư dân Tràng An Complex - Ông Nguyễn Huy Kim đã thay mặt cộng đồng dân cư Tràng An Complex có lời thơ gửi tặng “thuyền trưởng” GP.INVEST - Ông Nguyễn Quốc Hiệp. Những vần thơ vang lên khiến toàn bộ cư dân, chủ đầu tư và nhà thầu bồi hồi xúc động: “Những lời tâm huyết của ông/ Thấm sâu xúc động tấm lòng cư dân/ Ba trăm năm chín ngày đêm/ Vinh quang gian khổ dựng lên công trình/ Tràng An complex ghi danh/ Hoa sen mọc giữa Hà Thành thủ đô”.

Không chỉ đến dự án Tràng An Complex, cộng đồng cư dân của GP.INVEST mới được hưởng trái ngọt “vượt tiến độ” mà điều này cũng đã từng diễn ra tại dự án 170 Đê La Thành (bàn giao sớm 1 tháng) và Nam Đô Complex (bàn giao sớm 3 tháng).

Hậu mãi là chữ “Tín”



Đối với nhiều doanh nghiệp địa ốc, việc bán được sản phẩm được xác định là mục tiêu hàng đầu. Chính vì lẽ đó, nhiều chủ đầu tư cho rằng sau khi đã bàn giao nhà cho khách hàng là hoàn tất nhiệm vụ của người bán. Với quan niệm như thế, công tác chăm sóc sau bán hàng thường không được họ chú trọng. Ngược lại với quan điểm trên, GP.INVEST lại luôn trăn trở với hoạt động hậu mãi để đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Thấu hiểu điều đó, GP.INVEST đã lựa chọn Nihon Housing, nhà quản lý bất động sản hàng đầu Nhật Bản để cùng hợp tác quản lý vận hành Dự án Tràng An Complex.

Chia sẻ về việc này, ông Nguyễn Quốc Hiệp cho biết: “GP.INVEST đã mời chuyên gia Nhật sang làm việc với mức lương 6.500 USD/tháng. Tôi mong muốn người dân sẽ được chăm sóc tận tình, chu đáo như nét văn hóa của người Nhật, với sự tiện lợi và môi trường sống tốt nhất. Đặc biệt, tôi kỳ vọng tạo ra một dự án kiểu mẫu về dịch vụ mà người dân chỉ phải trả mức dịch vụ hợp lý khoảng: 9.000 đồng/m2/tháng”.

Luôn nâng cấp sản phẩm, dịch vụ, chăm sóc từ khi bán đến khi khách hàng đã về ở là cách GP.INVEST giữ chân khách hàng. Niềm tin của khách hàng từ chữ “Tín” của Chủ đầu tư chính là yếu tố quan trọng làm nên thành công của Tràng An Complex. Nhận thấy giá trị căn nhà của mình luôn tăng trưởng qua các năm, hầu hết những khách hàng cũ luôn tự nguyện trở thành thành viên quảng cáo miễn phí cho GP.INVEST về chất lượng công trình, thiết kế hợp lý, thời hạn bàn giao vượt cam kết...đến bạn bè, người thân của họ. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và cũng là động lực to lớn để GP.INVEST tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa để đem đến cho khách hàng những sản phẩm “chất lượng tốt, vượt tiến độ” trong thời gian tới.