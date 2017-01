TPHCM Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa tổ chức giới thiệu các công nghệ hiện đại và các sản phẩm dịch vụ mới, với chủ đề “SCB nâng tầm cao mới – SCB Rising High”.

Ông Lê Minh Huấn- Phó Tổng giám đốc SCB nhận Chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS

Tham dự sự kiện có đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp. HCM, Sở Kế hoạch Đầu tư, Tổng cục Hải quan, các đối tác đã phối hợp triển khai các dự án như MasterCard, Oracle, EY, FPT, Control Case, Dinosys, IBM, Mcafee, Emerson, Juniper và các đối tác khác.

Tại sự kiện này, SCB đã giới thiệu đến đông đảo khách hàng, đối tác chuỗi các sự kiện và sản phẩm dịch vụ ứng dụng công nghệ nổi bật đã được SCB triển khai và đưa vào sử dụng trong năm 2016. Theo đó, trong năm này SCB đã đưa vào ứng dụng Trung tâm dữ liệu mới Data Center; Chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS; Hệ thống ERP tài chính; Hệ thống iServices – Intelligent Services Processing chạy trên máy tính bảng; Dịch vụ thu thuế, phí xuất nhập khẩu và bảo lãnh thuế hàng hóa xuất nhập khẩu; Thẻ SCB MasterCard World Class và SCB C- Debit MasterCard…

Trong đó, đáng tự hào nhất là việc đón nhận Chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS - là chứng chỉ tiêu chuẩn về an ninh, bảo mật trong lĩnh vực phát hành và chấp nhận thẻ thanh toán, được thiết lập bởi Hội đồng Tiêu chuẩn bảo mật thẻ thanh toán (Payment Card Industry Security Standards Council), gồm 05 thành viên là các tổ chức thẻ quốc tế: Visa Inc., MasterCard Worldwide, American Express, Discover Financial Services, JCB International. Tại Việt Nam, SCB vinh dự khi là Ngân hàng đầu tiên đạt Chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS phiên bản 3.2. Đây là phiên bản mới nhất của tổ chức PCI DSS với nhiều điều kiện nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn so với phiên bản cũ.

Theo lãnh đạo SCB, với SCB, 2016 được xem là năm bản lề, chuẩn bị cho giai đoạn mới, giai đoạn vươn lên để khẳng định vị thế của một ngân hàng bán lẻ - đa năng – hiện đại. Vì vậy, SCB đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, từ đội ngũ nhân sự, cơ sở hạ tầng, công nghệ đến các sản phẩm dịch vụ… Đặc biệt, việc đầu tư các công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất còn giúp tăng cường an toàn bảo mật thông tin cho toàn bộ dữ liệu giao dịch, khách hàng, đồng thời nâng tầm hoạt động CNTT của SCB tương đương các Ngân hàng lớn hiện nay… Đây chính là cơ sở để SCB tự tin triển khai nhiều loại hình sản phẩm dịch vụ áp dụng công nghệ hiện đại trong những năm tiếp theo.

Lãnh đạo SCB và Mastercard trao hợp đồng hợp tác chiến lược

