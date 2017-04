Ngày 8/4/2017 vừa qua, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) đã vinh dự đón nhận giải thưởng Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2016 do Thời báo Kinh tế Việt Nam và Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp tổ chức.

Ông Lại Quốc Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) nhận giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2016”

“Thương hiệu mạnh Việt Nam” là giải thưởng uy tín và được cộng đồng các doanh nghiệp đánh giá cao. Giải thưởng được bình chọn dựa trên các tiêu chí về thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nỗ lực vì sự phát triển của cộng đồng và đặc biệt là việc tiên phong tiếp cận với xu thế phát triển của Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Trải qua 16 năm tổ chức thành công, giải thưởng là sự kiện được mong chờ của hàng nghìn doanh nghiệp trên khắp cả nước. Đây là lần thứ 5 liên tiếp SCB tham gia và đạt giải thưởng danh giá này.

Xác định 2016 là năm Ngân hàng bán lẻ - đa năng - hiện đại, hướng đến phục vụ tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của các nhóm khách hàng, SCB đã tái cơ cấu hoạt động tài chính; kiện toàn bộ máy tổ chức và vận dụng có hiệu quả các phương thức quản trị điều hành tiên tiến; từng bước áp dụng các nguyên tắc, chuẩn mực quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế. Điểm nhấn của SCB trong năm là đầu tư và phát triển thành công mảng công nghệ thông tin, làm nền tảng để triển khai nhiều gói sản phẩm - dịch vụ mới, tăng cường tính an toàn, bảo mật trong hoạt động Ngân hàng; nâng cao năng lực khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển kinh doanh, quản trị điều hành, quản lý rủi ro và báo cáo thống kê... Ngoài các sản phẩm tài chính ngân hàng truyền thống, danh mục sản phẩm dịch vụ hiện đại của SCB khá đa dạng. SCB cũng là Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đạt Chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS phiên bản 3.2. Đây là phiên bản mới nhất về an ninh, bảo mật trong lĩnh vực phát hành và chấp nhận thẻ thanh toán do Hội đồng Tiêu chuẩn bảo mật thẻ thanh toán trao tặng.

Về các chỉ tiêu tài chính, tính đến 31/12/2016, vốn điều lệ SCB đạt 14.295 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 360.850 tỷ đồng, số lượng khách hàng tăng khoảng 37% so với năm 2015. Bên cạnh đó, những chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh thể hiện qua cơ cấu nguồn vốn hoạt động hợp lý, chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu thấp, tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trên tổng nguồn thu và nhiều mặt hoạt động khác… cũng góp phần khẳng định vị trí thương hiệu SCB trên thị trường tài chính ngân hàng trong nước.