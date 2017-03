Vào dịp lễ Phụ nữ 8/3, Vietjet đã trao giải thưởng lớn nhất của chương trình “Săn máy bay vàng, đón ngàn niềm vui” – máy bay vàng 1 kg cho chị Trần Phối Hạnh, hành khách đi trên chuyến bay VJ610 từ TP.HCM đi Nha Trang ngày 3/2/2017.

“Săn máy bay vàng, đón ngàn niềm vui” đã có hàng triệu vé siêu tiết kiệm giá từ 5.000 đồng vào khung giờ vàng 12h – 14h tìm được chủ nhân may mắn. Cạnh đó là 9 chỉ vàng 9999 và vô số vé máy bay khứ hồi nội địa dành cho hành khách mua vé thành công vào khung giờ vàng từ 28/12/2016 đến 28/02/2017.

Cùng ngày, Vietjet cũng chính thức xác lập Kỷ lục Thế giới với “Mô hình máy bay bằng vàng đầu tiên trên thế giới” do Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) công bố. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (The Vietnam Book of Records) cũng công nhận đây là mô hình máy bay bằng vàng đầu tiên tại Việt Nam. Máy bay vàng được chế tác bởi DOJI - tập đoàn vàng bạc đá quý hàng đầu.

Là hãng hàng không thế hệ mới, Vietjet luôn được hành khách yêu mến bởi nhiều chương trình khuyến mại và các hoạt động giải trí hấp dẫn. Vietjet nhiều lần được các tổ chức kỷ lục thế giới vinh danh như: Hãng hàng không có nhiều hoạt động giải trí trên tàu bay nhất, “Chuyến bay tình yêu” có nhiều nụ hôn nhất, “Chuyến bay mang đến nhiều nụ cười nhất tại Singapore”, Đêm hẹn hò siêu tốc thiết lập kỷ lục Guinness dành cho hơn 600 bạn trẻ độc thân.