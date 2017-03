Ngày 7/3/2017, Tập đoàn Nam Cường tổ chức hội thảo quốc tế về Phát triển khu đô thị cân bằng năng lượng đầu tiên ở Việt Nam với sự tham gia của chuyên gia uy tín đến từ vương quốc Đan Mạch, tổ chức IFC thuộc Ngân hàng Thế giới…

Theo tính toán của IFC, các tòa nhà hiện đang tiêu tốn tới hơn 30% tổng mức tiêu thụ năng lượng ở những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh như Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam là một trong các nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu. Được biết tháng 2/2017, Tập đoàn Nam Cường và IFC đã ký kết biên bản ghi nhớ,theo đó tất cả các dự án hiện có của Tập đoàn Nam Cường sẽ được đánh giá theo tiêu chuẩn của chứng chỉ EDGE.

Hiện nay, Tập đoàn Nam Cường đang xây dựng và phát triển Dương Nội thành Zero Energy - khu đô thị không tiêu tốn năng lượng đầu tiên tại Việt Nam. Các công trình Anland Complex, An Phú Shop-villa đều được Nam Cường định hướng xây dựng theo tiêu chuẩn chứng chỉ EDGE. Trong đó, Anland và An Phú được thiết kế để giảm từ 20% đến 27% năng lượng tiêu thụ. Nam Cường đặt mục tiêu, từ nay đến năm 2020, tất cả các công trình của tập đoàn đều phải đạt chuẩn EDGE.

“Việc xây dựng các công trình xanh theo định hướng tăng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng sẽ tạo ra giá trị ý nghĩa cho sinh thái và xã hội. Tập đoàn Nam Cường sẽ tập trung đầu tư xây dựng các công trình mang lại lợi ích cho cộng đồng, góp phần bảo vệ môi trường” - Phó Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường, bà Trần Thị Quỳnh Ngọc khẳng định.